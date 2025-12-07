Londyńskie pogotowie ratunkowe podało, że dziś rano w pobliżu terminala 3 na lotnisku Londyn Heathrow doszło do poważnego incydentu. Policja zatrzymała mężczyznę pod zarzutem napaści. Według ustaleń stacji Sky News rannych zostało kilka osób, lecz ich obrażenia nie są poważne.
Służby ratunkowe, straż pożarna oraz policja pracują obecnie na wielopoziomowym parkingu znajdującym się na terenie portu lotniczego.
Gaz pieprzowy
W opublikowanym przez policję metropolitarną oświadczeniu czytamy, że „grupa mężczyzn spryskała kilka osób środkiem, który najprawdopodobniej był gazem pieprzowym, a następnie odeszła z miejsca zdarzenia”. Uzbrojeni funkcjonariusze zatrzymali jednego mężczyznę. Obecnie trwa śledztwo w celu ustalenia tożsamości pozostałych sprawców.
Policja podała, że incydent ten nie jest traktowany jako akt terroryzmu.
W związku ze zdarzeniem tymczasowo zamknięto drogi na lotnisko Heathrow, a także zawieszono linie metra, w tym Elizabeth Line.
Incydent nie miał wpływu na ruch lotniczy.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
