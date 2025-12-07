Stany Zjednoczone Ameryki przedstawiły nową strategię bezpieczeństwa, która dotyczy polityki zagranicznej. Dokument został skomentowany przez Donalda Tuska na portalu X, który zwrócił się bezpośrednio do Amerykanów: „Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem”. Na wpis premiera odpowiedział sam założyciel portalu Elon Musk.
Opublikowana została nowa Strategia Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, która wyznacza priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA. Podkreślono w niej „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „brak dominacji jakiegokolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawę” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.
Musk odpowiada Tuskowi na X
Drodzy amerykańscy przyjaciele, Europa jest waszym najbliższym sojusznikiem, a nie waszym problemem. I mamy wspólnych wrogów. Przynajmniej tak było przez ostatnie 80 lat. Musimy się tego trzymać, to jedyna rozsądna strategia naszego wspólnego bezpieczeństwa. Chyba że coś się zmieniło
— skomentował strategię USA Donald Tusk na portalu X.
Polskiemu premierowi odpowiedział właściciel portalu X Elon Musk.
Jeśli połączysz Donalda Trumpa i Elona Muska, otrzymasz…
— napisał, dodając emotikonę plączącej ze śmiechu buźki.
Wpis Tuska skomentował również szef Stategy & Future dr Jacek Bartosiak: „O mój Boże … módlmy się. Ręce i nie tylko już mi opadły. III RP wyczerpała swoją formułę. Bankructwo polityki bezpieczeństwa polskich elit w całej okazałości”.
