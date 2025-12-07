W Stanach Zjednoczonych rośnie popularność katolickich uczelni! Studenci często pochodzą z rodzin wielodzietnych

autor: Wikimedia Commons/WhisperToMe/Public domain
autor: Wikimedia Commons/WhisperToMe/Public domain

W Stanach Zjednoczonych rośnie popularność konserwatywnych uczelni katolickich. Nisza edukacyjna skierowana do prawowiernych katolików okazuje się skutecznym modelem biznesowym, który w przeciwieństwie do innych uczelni, w tym katolickich, nie doświadcza konsekwencji kryzysu demograficznego. Studenci często pochodzą z rodzin wielodzietnych, które chcą zapewnić swym dzieciom prawdziwie katolickie wykształcenie.

Podobna tendencja również na niższym szczeblu

O rozwoju konserwatywnego szkolnictwa informuje agencja NCR. Zauważa, że zjawisko to odzwierciedla „eksplozję popularności” tzw. klasycznych liceów wyznaniowych, które przyciągają podobną grupę demograficzną, ale na niższym szczeblu edukacji. Podczas, gdy niektóre katolickie uczelnie w USA są zamykane bądź muszą łączyć się z innymi, wiele uczelni, które cieszą się reputacją przyjaznych dla tradycyjnych katolików, odnotowuje wzrost liczby studentów i dobrą kondycję finansową.

Młodzi konwertyci szukają takich uczelni

Jak twierdzi cytowana przez NCR Jennifer Nolan, współzałożycielka Catholic Polytechnic University, ludzie, którzy w dzisiejszych czasach chcą być katolikami, albo nawracają się na katolicyzm, a liczba takich przypadków zwłaszcza wśród młodzieży stale rośnie, szukają uczelni, których działalność jest zgodna z nauczaniem Kościoła, a przy tym umożliwiają pogłębianie tożsamości katolickiej i udział w praktykach religijnych.

Chrześcijanie ewangeliczni też promują swoje uczelnie

National Catholic Reporter przypomina, że ewangeliczni chrześcijanie w Stanach Zjednoczonych od dawna promują chrześcijańskie uczelnie jako miejsca bezpieczne, co do których rodzice mogą być pewni, że ich dzieci nie ulegną radykalizacji. Monitorowaniem katolickich uczelni pod względem ich prawowierności zajmuje się Stowarzyszenie kard. Newmana (Cardinal Newman Society)

Krzysztof Bronk – Watykan/Vatican News PL

