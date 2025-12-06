Trwa 1383. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Niedziela, 7 grudnia 2025 r.
00:01. Akcja ukraińskich hakerów
Ukraińscy hakerzy usunęli 165 TB danych z rosyjskiego giganta logistycznego Eltrans+, kluczowego dostawcy chińskiej elektroniki do rosyjskich fabryk rakietowych. Zniszczono ponad 700 serwerów, zniszczono wszystkie deklaracje ładunkowe, a strony internetowe firmy zostały zhakowane proukraińskimi hasłami
