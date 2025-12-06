NA ŻYWO

RELACJA. 1383. dzień wojny. Ukraińcy hakerzy usunęli 165 TB danych z rosyjskiego giganta logistycznego Eltrans+

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration handout HANDOUT
autor: PAP/EPA/Dnipropetrovsk Regional State Administration handout HANDOUT

Trwa 1383. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu

Niedziela, 7 grudnia 2025 r.

00:01. Akcja ukraińskich hakerów

Ukraińscy hakerzy usunęli 165 TB danych z rosyjskiego giganta logistycznego Eltrans+, kluczowego dostawcy chińskiej elektroniki do rosyjskich fabryk rakietowych. Zniszczono ponad 700 serwerów, zniszczono wszystkie deklaracje ładunkowe, a strony internetowe firmy zostały zhakowane proukraińskimi hasłami

— podał na profilu NOELREPORTS na X.

red/PAP/X/FB

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych