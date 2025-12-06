Obecna niemiecka koalicja rządząca przetrwała kolejny kryzys, przeforsowując pakiet emerytalny w Bundestagu. To jednak nie koniec problemów kanclerza Niemiec Friedricha Merza, o czym alarmuje niemiecka prasa. „Co dwa miesiące doświadczanie ‘zmierzchu kanclerza’ to trochę za dużo”- podkreśla „Nuernberger Zeitung”.
Kanclerzowi Niemiec Friedrichowi Merzowi udało się obronić swoją pozycję, ponieważ forsowany przez niego został przyjęty przez Bundestag.
To nieformalne wotum nieufności zostało przez posłów koalicji rozstrzygnięte po myśli kanclerza Friedricha Merza, chociaż w szeregach chadecji niektórzy robili to z zaciśniętymi zębami. (…) Teraz jednak z większą uwagą ludzie będą patrzeć, czy kanclerz i SPD dowiozą to, co obiecali na nadchodzący rok: reformę systemu zabezpieczeń emerytalnych z prawdziwego zdarzenia. To ich test zaufania
— podkreśla „Frankfurter Allgemeine Zeitung”.
W ostry sposób rządzących podsumował „Handelsblatt”, oceniając, że ich działania podjęte w kierunku reformy państwa socjalnego, są „bezwartościowe”.
Koalicja dotychczas jedynie wydaje pieniądze, a na reformy jest gotowa tylko w ograniczonym zakresie. (…) Kto w tak trudnych czasach walczy przeciwko przedsiębiorcom, zamiast próbować pozyskać ich dla zrównoważonej reformy państwa socjalnego, chcąc nie chcąc pokazuje, dlaczego w tej koalicji nie ma możliwości postępu
— zaznacza „Handelsblatt”.
„Koalicja stoi jak bokser z dwoma podbitymi oczami”
„Muenchner Merkur” w dość żartobliwy sposób zauważa, że Mikołaj przyniósł koalicji rządzącej utrzymanie się przy władzy, chociaż sprawa jest wyjątkowo poważna.
Po emerytalnym teatrze koalicja stoi jak bokser z dwoma podbitymi oczami, chwiejnie w ringu. Po raz kolejny liderzy CDU i CSU nie zdołali osiągnąć obiecanej SPD większości w wiarygodny sposób
— czytamy w „Muenchner Merkur”.
„Nuernberger Zeitung” zwraca uwagę, iż mimo tymczasowego sukcesu koalicji, wciąż nie może ona „się zrelaksować”.
Badania pokazują, że debata wiele osiągnęła, ale nie doprowadziła do wzrostu zaufania wyborców do koalicji CDU/CSU i SPD, ani nawet do utrzymania go na tym samym poziomie. W zasadzie kanclerz Friedrich Merz pośrednio sięgnął po wniosek o wotum zaufania. Chadecja i SPD powinny wyciągnąć kilka kluczowych wniosków z wydarzeń wokół pakietu emerytalnego. Co dwa miesiące doświadczanie „zmierzchu kanclerza” to trochę za dużo
— zauważa „Nuernberger Zeitung”.
Jak widać, pozycja kanclerza Niemiec Friedricha Merza - mimo wygranego głosowania przez jego koalicję - wciąż jest wyjątkowo słaba, co zauważa szereg niemieckich mediów.
Adam Stankiewicz/dw.com
