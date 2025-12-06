Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski poinformował, że przeprowadził rozmowę telefoniczną ze specjalnym wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta USA Donalda Trumpa Jaredem Kushnerem na temat kluczowych kwestii dotyczących zakończenia rozlewu krwi i zapobieżenia kolejnej zbrojnej agresji Rosji. Spotka się też z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem w Londynie.
Zwróciliśmy uwagę na wiele aspektów i dość szybko omówiliśmy kluczowe kwestie, które mogą zagwarantować zakończenie rozlewu krwi i wyeliminować zagrożenie trzecią inwazją Rosji, a także zagrożenie niewywiązania się przez Rosję z jej obietnic, jak to już wielokrotnie miało miejsce w przeszłości
— napisał Zełenski w komunikatorze Telegram.
Rosja najpierw zaatakowała Ukrainę w 2014 roku zajmując Krym i wspierając zbrojnie separatystyczne siły w Donbasie, a następnie w 2022 roku rozpoczęła inwazję na pełną skalę.
Zełenski zaznaczył, że Ukraina jest gotowa do dalszej uczciwej współpracy ze stroną amerykańską, aby zaprowadzić pokój. Dodał, że ukraińska strona uzgodniła kolejne kroki i formaty rozmów ze Stanami Zjednoczonymi. Szef państwa ukraińskiego podziękował prezydentowi Trumpowi za „intensywne podejście do negocjacji”.
Prezydent Ukrainy poinformował, że oczekuje szczegółowego sprawozdania od sekretarza Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustema Umierowa oraz szefa Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generała Andrija Hnatowa, którzy w ostatnich dniach rozmawiali na Florydzie z Witkoffem i Kushnerem.
Nie wszystko możemy omówić przez telefon, dlatego trzeba szczegółowo przepracować z zespołami pomysły i propozycje. Nasze podejście jest takie, że wszystko musi być wykonalne, każda rzecz ważna dla pokoju, bezpieczeństwa i odbudowy
– wyjaśnił Zełenski.
Wcześniej Departament Stanu USA przekazał, że będą kontynuowane rozmowy amerykańsko-ukraińskie na temat zakończenia wojny. Trwające negocjacje oceniono jako „konstruktywne”. Delegacje podkreśliły, że koniec wojny i wiarygodne kroki w stronę zawieszenia broni i deeskalacji są konieczne, by zapobiec wznowieniu agresji i umożliwić Ukrainie realizację planu odbudowy.
Zełenski potwierdził, że 8 grudnia będzie w Londynie, gdzie ma spotkać się z premierem Wielkiej Brytanii Keirem Starmerem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Friedrichem Merzem, aby omówić rezultaty spotkań przedstawicieli władz USA i Ukrainy na temat osiągnięcia porozumienia pokojowego w wojnie z Rosją.
Macron będzie w Londynie
Prezydent Francji Emmanuel Macron poinformował, że 8 grudnia spotka się w Londynie przywódcami Wielkiej Brytanii, Niemiec i Ukrainy - premierem Keirem Starmerem, kanclerzem Friedrichem Merzem i prezydentem Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić amerykańskie wysiłki w celu zakończenia wojny Rosji z Ukrainą.
Musimy nadal wywierać presję na Rosję, aby zmusić ją do zawarcia pokoju. (…) Ukraina może liczyć na nasze nieustające wsparcie. Taki jest sens wysiłków, które podjęliśmy w ramach koalicji chętnych. Będziemy je kontynuować wraz z Amerykanami, aby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa, bez których nie będzie trwałego pokoju. Ponieważ to, co dzieje się na Ukrainie, ma również wpływ na bezpieczeństwo całej Europy
— napisał Macron na platformie X.
We wpisie francuski prezydent podkreślił, że Rosja nie dąży do pokoju, lecz eskaluje konflikt i potępił przeprowadzony w nocy z piątku na sobotę zmasowany rosyjski atak na większość obwodów Ukrainy, którego głównym celem była infrastruktura energetyczna i kolejowa. Według ukraińskich Sił Powietrznych, Rosja zaatakowała Ukrainę 704 środkami powietrznymi, ukraińska obrona przeciwlotnicza zestrzeliła 585 dronów i 30 rakiet różnych typów.
O swym planowanym wyjeździe do Londynu wcześniej informował prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Na Florydzie kontynuowane mają być amerykańsko-ukraińskie rozmowy na temat planu zakończenia wojny. Stronę amerykańską reprezentują specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Donalda Trumpa Jared Kushner, a stronę ukraińską sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Sił Zbrojnych generał Andrij Hnatow.
mly/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747607-wazne-rozmowy-i-spotkania-zelenskiego-co-z-polska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.