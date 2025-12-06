Zastępca sekretarza stanu USA Christopher Landau oświadczył, że kara nałożona przez Komisję Europejską na platformę X to „wierzchołek góry lodowej” i ocenił, że UE podważa bezpieczeństwo USA. Szef X Elon Musk wezwał z kolei do rozwiązania Unii Europejskiej.
Landau udostępnił piątkowy wpis sekretarza stanu USA Marca Rubio, który ocenił, że grzywna w wysokości 140 mln dolarów, nałożona przez KE na X, to atak na wszystkie amerykańskie platformy technologiczne i amerykański naród ze strony zagranicznych rządów.
Co gorsza, USA jest w SOJUSZU MILITARNYM z tymi samymi krajami, które atakują nas za pośrednictwem UE
— oświadczył zastępca Rubio.
Tak jak wiceprezydent J.D. Vance zauważył wcześniej w tym roku, ta sprzeczność nie może dalej trwać. Kraje Europy nie mogą oczekiwać od Stanów Zjednoczonych bezpieczeństwa, jednocześnie podważając bezpieczeństwo samych USA za pośrednictwem (niewybranej, niedemokratycznej i niereprezentatywnej) Unii Europejskiej
— dodał.
„Wierzchołek góry lodowej”
Landau ocenił, że kara na X „to tylko wierzchołek góry lodowej”.
Tak jak mówiłem każdemu europejskiemu liderowi, którego spotkałem na posiedzeniu ministrów w Brukseli, wsparcie UE dla komunistycznego i antyamerykańskiego reżimu na Kubie to kolejny wyraźny przykład podkopywania przez UE amerykańskiego bezpieczeństwa, podczas gdy zdecydowana większość jej krajów członkowskich liczy (na zagwarantowanie) ich własnego bezpieczeństwa przez USA za pośrednictwem NATO
— dodał Landau, który brał udział w spotkaniu szefów dyplomacji państw NATO w Brukseli.
Napisał też, że w czasach nowej administracji USA „czas na gierki się skończył”.
W kolejnym wpisie przekazał, że po jego niedawnej wizycie w Brukseli ma wrażenie, że „USA od dawna nie podejmują odpowiednich działań wobec rażącego braku spójności w ich relacjach z NATO i UE”.
W obu organizacjach są niemal te same kraje. Gdy te kraje występują jako NATO, utrzymują, że współpraca transatlantycka jest rdzeniem naszego wspólnego bezpieczeństwa. Ale gdy występują jako UE, prowadzą różnego rodzaju programy, które są często całkowicie sprzeczne z amerykańskimi interesami i bezpieczeństwem, w tym cenzurę, gospodarcze samobójstwo/klimatyczny fanatyzm, otwarte granice, pogarda dla suwerenności narodowej/promowanie wielostronnego zarządzania i podatkowania, wsparcie dla komunistycznej Kuby itd.
— wymieniał zastępca sekretarza stanu USA.
Uznał, że ta „rozbieżność nie może być kontynuowana”.
Albo wielkie narody Europy są naszymi partnerami w ochronie zachodniej cywilizacji, którą po nich odziedziczyliśmy, albo nie. Nie możemy jednak udawać, że jesteśmy partnerami, gdy te kraje pozwalają niewybranej, niedemokratycznej i niereprezentatywnej biurokracji UE w Brukseli prowadzić politykę cywilizacyjnego samobójstwa
— oznajmił.
Wpis Muska
Wpisy Landaua udostępnił miliarder Elon Musk, do którego należy ukarana platforma X.
UE powinna być rozwiązana, a suwerenność powinna być przywrócona pojedynczym krajom, by rządy mogły lepiej reprezentować swoje narody
— oświadczył Musk.
Do rozwiązania UE wzywał też w innych wpisach.
Kara nałożona na platformę X
Komisja Europejska nałożyła na platformę X karę wysokości 120 mln euro (około 140 mln dolarów) za nieprzestrzeganie Aktu o usługach cyfrowych (DSA) w zakresie przejrzystości. Jest to pierwsza kara nałożona przez KE na cyfrowego giganta od wejścia DSA w życie.
W ramach prowadzonego przez ostatnie dwa lata postępowania wobec X KE doszła do wniosku, że platforma Muska łamie trzy przepisy DSA: w sposób wprowadzający w błąd stosuje „niebieski znaczek” do weryfikacji użytkowników, nie ma przejrzystego repozytorium reklam oraz nie udostępnia danych do badań w sposób zgodny z regulacjami.
Przedstawiciele administracji Donalda Trumpa oraz sam prezydent wielokrotnie atakowali UE za karanie amerykańskich firm technologicznych. We wtorek minister handlu Howard Lutnick oznajmił, że jeśli Unia chce zawrzeć porozumienie handlowe, musi „odpuścić” amerykańskim gigantom. Vance z kolei ostro krytykował europejskie regulacje dotyczące wolności wypowiedzi, oskarżając państwa europejskie i Wielką Brytanię o cenzurę i porównując UE do ZSRR.
Tomasz Karpowicz/PAP
