Czarnobyl znowu stanowi zagrożenie? MAEA podnosi alarm. "Powłoka ochronna straciła swoją pierwotną funkcję, w tym zdolność izolacyjną"

  • Świat
  • opublikowano:
MAEA alarmuje ws. Czarnobyla. Chodzi o stalową powłokę / autor: Fratria/X
MAEA alarmuje ws. Czarnobyla. Chodzi o stalową powłokę / autor: Fratria/X

Stalowa powłoka elektrowni atomowej w Czarnobylu, zbudowana po katastrofie nuklearnej z 1986 r., nie może już pełnić swej podstawowej funkcji ochronnej, gdyż została uszkodzona przez dron” – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

MAEA powiadomiła, że przeprowadzona w zeszłym tygodniu inspekcja stalowej konstrukcji wzniesionej w 2019 r. wykazała, że na skutek uderzenia drona w lutym bieżącego roku została ona uszkodzona.

Misja potwierdziła, że (powłoka ochronna) straciła swoją pierwotną funkcję ochronną, w tym zdolność izolacyjną, ale też uznała, że nie ma trwałego uszkodzenia struktur nośnych ani systemów monitorujących

— napisał w oświadczeniu dyrektor generalny MAEA Rafael Grossi.

Niezbędny kompleksowy remont

Grossi oświadczył, że już przeprowadzono naprawę, ale „jest niezbędny kompleksowy remont, by zapobiec dalszemu pogorszeniu się stanu (powłoki) i zapewnić długoterminowe bezpieczeństwo nuklearne”.

14 lutego ONZ podało, że według władz ukraińskich w elektrownie uderzył rosyjski dron z głowicą bojową, powodując pożar i uszkodzenie powłoki ochronnej nad reaktorem nr 4. Rosja zaprzeczyła, by zaatakowała elektrownię.

Do katastrofy elektrowni atomowej w Czarnobylu doszło 26 kwietnia 1986 roku. Wybuch czwartego reaktora siłowni doprowadził do skażenia części terytoriów Ukrainy i Białorusi. Substancje radioaktywne dotarły też nad Skandynawię, Europę Środkową, w tym Polskę, a także na południe kontynentu - do Grecji i Włoch.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1382. dzień wojny. Zmasowany atak sił powietrzny Rosji na prawie całą Ukrainę! Co najmniej trzech rannych w obwodzie kijowskim

PAP/oprac. Natalia Wierzbicka

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych