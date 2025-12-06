Prezydent Nigerii Bola Tinubu nominował zmarłego w lipcu senatora Adamu Garbu Talbę na ambasadora, poinformowała PeoplesGazette, nigeryjski dziennik internetowy.
Talba, który reprezentował stan Yobe leżący w północno-wschodniej części Nigerii zmarł w szpitalu w Abudży 14 lipca 2025 r. w wieku 73 lat. Ale pięć miesięcy po śmierci znalazł się na liście kandydatów na ambasadora przesłanej nigeryjskiemu senatowi przez prezydenta Tinubu.
Lista ponad 60 nominowanych ambasadorów
Licząca ponad 60 nazwisk lista nominowanych ambasadorów została odczytana podczas posiedzenia izby wyższej nigeryjskiego parlamentu przez przewodniczącego senatu, Godswilla Akpabio i natychmiast wywołała poruszenie w mediach społecznościowych. Tym większe, że wcześniej urzędnicy zapewnili Nigeryjczyków, że wszyscy nominowani mają potwierdzone certyfikaty bezpieczeństwa, a ich przeszłość została skrupulatnie zweryfikowana.
Senatorowie postanowili zweryfikować całą listę nominowanych przez prezydenta.
