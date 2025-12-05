Trwa 1382. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Sobota, 6 grudnia 2025 r.
12:24. Trwa likwidowanie pożaru w obwodzie dniepropietrowskim
W wyniku ataku rakietowego w magazynie w Dnieprze wybuchł pożar. Ukraińskie służby podają, że nad usunięciem skutków ataku pracuje 114 osób i 35 jednostek sprzętu.
12:15. Zerwane zewnętrzne dostawy prądu do ZEA
Wszystkie zewnętrzne dostawy prądu do Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na południowym wschodzie Ukrainy zostały zerwane dziś w nocy – poinformowała Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).
Po półgodzinnej przerwie elektrownię ponownie podłączono do sieci o napięciu 330 kV, ale ta o napięciu 750 kV nadal pozostaje zerwana – podała agencja.
12:09. Zełenski o nocnych atakach Rosji
Wołodymyr Zełenski stwierdził, że nocny atak lotniczy Moskwy na Ukrainę był bezsensowny z punktu widzenia militarnego i że „Rosjanie nie mogli tego nie rozumieć”. Prezydent Ukrainy wskazał, że głównymi celami ataków były obiekty energetyczne w kraju.
Celem Rosjan jest skrzywdzenie milionów Ukraińców. Upadli tak nisko, że w Mikołajki wystrzeliwują rakiety w kierunku spokojnych miast – stwierdził. - Dlatego potrzebna jest dodatkowa presja. Sankcje muszą być skuteczne, podobnie jak nasza obrona powietrzna, co oznacza, że musimy nadal wspierać tych, którzy bronią naszego życia - dodał.
11:01. Przerwy w dostawach prądu na Ukrainie po rosyjskim ostrzale
Ministerstwo Energetyki Ukrainy podało, że w nocy Rosjanie przeprowadzili zmasowany atak za pomocą rakiet i dronów na obiekty wytwarzania, dystrybucji i przesyłu energii elektrycznej w obwodach kijowskim, czernihowskim, lwowskim, odeskim, zaporoskim, dniepropietrowskim, mikołajowskim i charkowskim. „W wyniku ataku odbiorcy w obwodach odeskim, czernihowskim, kijowskim, charkowskim, dniepropietrowskim i mikołajowskim są od rana bez prądu” – czytamy w komunikacie. Resort przekazał, że trwają prace naprawcze.
10:30. Powłoka w Czarnobylu uszkodzona
10:20. Zmasowany atak powietrzny Rosji na Ukrainę
Od godz. 18.00 w piątek Rosjanie atakowali cele na Ukrainie za pomocą 704 środków napadu powietrznego, w tym 51 rakiet i 653 dronów – podało dowództwo ukraińskich Sił Powietrznych, informując, że do godz. 10:00 czasu lokalnego w sobotę obrona powietrzna zneutralizowała 615 celów, w tym 585 bezzałogowców, 29 pocisków manewrujących Ch-101, Iskander-K i Kalibr oraz jeden pocisk balistyczny Iskander-M/KN-23. Ukraińcy przekazali, że uderzenia rosyjskich pocisków i 60 dronów odnotowano w 29 lokalizacjach.
10:00. Obiekt infrastruktury krytycznej zaatakowany w obwodzie czernihowskim
Państwowa Służba Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych (DSNS) informuje, że w wyniku ataku dronów na obiekt infrastruktury krytycznej w obwodzie czernihowskim doszło do pożaru, ale nie było ofiar w ludziach.
09:12. Ukraińskie ataki dronowe w dwóch obwodach Rosji
„Siły ukraińskie zaatakowały w nocy obwody riazański i woroneski na zachodzie Rosji, powodując szkody materialne” – poinformowała agencja Reutera, powołując się na władze lokalne.
Według gubernatora obwodu riazańskiego Pawła Małkowa atak dronowy spowodował pożar na dachu wielopiętrowego budynku mieszkaniowego, zaś szczątki dronów spadły na teren „obiektu przemysłowego”.
Małkow nie podał, o jaki obiekt przemysłowy chodzi, ale siły rosyjskie kilkakrotnie atakowały w przeszłości miejscową rafinerię.
8:50. Nagrania rosyjskich ataków
W sieci pojawiły się nagrania i zdjęcia, pokazujące przebieg i skutki rosyjskich ataków.
8:13. Budzisz: Amerykański biznes przygotowuje się do resetu z Rosją
Amerykański biznes szykuje się do resetu relacji gospodarczych z Rosją – powiedział w rozmowie z PAP analityk Strategy&Future Marek Budzisz. Jak informują amerykańskie media, rozmowy o wznowieniu kontaktów handlowych między USA a Rosją toczą się równolegle z negocjacjami pokojowymi.
W wyemitowanym 4 grudnia wywiadzie dla telewizji India Today Władimir Putin powiedział, że za amerykańskimi staraniami o doprowadzenie do końca wojny w Ukrainie stoją m.in. interesy gospodarcze. Dodał, że docierają do niego listy od „dużych amerykańskich firm”, które deklarują gotowość powrotu do Rosji i zapewniają, że „nie odeszły z własnej woli i czekają tylko na sygnał polityczny”.
Trwa już układanie się w sprawie konkretnych biznesów
— powiedział PAP Budzisz. Jego zdaniem Putin zdecydował się zagrać kartą ekonomiczną i postawił na USA, ponieważ uznał, że Amerykanie „nie będą się specjalnie troszczyć o interes Ukrainy”, lecz zadbają przede wszystkim o własne interesy, w tym gospodarcze.
Rosjanie i Amerykanie mają zresztą obopólny interes w powrocie do relacji handlowych. Rosja musi odbudować swoje zdolności utracone w wyniku wojny
— zauważył ekspert.
7:30. Zmasowany atak rosyjskich sił powietrzny w prawie całym kraju
Siły rosyjskie przypuściły w nocy z piątku na sobotę zmasowany atak rakietowo-dronowy na większość obwodów Ukrainy. W obwodzie kijowskim co najmniej trzy osoby zostały ranne - przekazała w Telegramie wojskowa administracja obwodowa.
Alarm przeciwlotniczy ogłoszono na całym terytorium kraju. W większości obwodów siły rosyjskie zaatakowały przy użyciu dronów, ale bombowce zrzucają także pociski manewrujące.
Według danych ukraińskiego lotnictwa pociski manewrujące leciały przez obwód sumski na północy Ukrainy w kierunku obwodów czernihowskiego, a także połtawskiego, a stamtąd wzięły kurs na obwód winnicki w środkowej części kraju.
Lotnictwo poinformowało też o grupie pocisków Kalibr w obwodach mikołajowskim i odeskim na południu.
Ukraińskie linie kolejowe powiadomiły w związku ze zmasowanym ostrzałem infrastruktury kolejowej w Fastowie w obwodzie kijowskim o zmianie tras pociągów pasażerskich, które przejeżdżały przez miasto.
6:58. Departament Stanu USA: Dziś kontynuacja negocjacji z Ukrainą o zakończeniu wojny
Departament Stanu USA poinformował, że dziś będą kontynuowane rozmowy amerykańsko-ukraińskie na temat zakończenia wojny na Ukrainie. Trwające od czwartku negocjacje oceniono jako „konstruktywne”.
Biuro rzecznika Departamentu Stanu przekazało, że w czwartek i piątek delegacje USA i Ukrainy przeprowadziły „konstruktywne rozmowy o kontynuowaniu wiarygodnej drogi ku trwałemu i sprawiedliwemu pokojowi na Ukrainie”.
Zaznaczono, że piątkowe spotkanie było ich szóstym w ciągu dwóch tygodni. Strony omówiły niedawne rozmowy delegacji amerykańskiej z Rosjanami i kroki, które mogą doprowadzić do zakończenia wojny.
Stronę amerykańską reprezentują specjalny wysłannik Steve Witkoff i zięć prezydenta USA Jared Kushner, a stronę ukraińską szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow. Według wcześniejszych doniesień negocjacje trwają na Florydzie.
Amerykanie i Ukraińcy uzgodnili też schemat warunków dotyczących bezpieczeństwa i omówili konieczne zdolności odstraszania, by utrzymać trwały pokój
— czytamy w komunikacie Departamentu Stanu.
Jak dodano, obie strony zgodziły się, że „prawdziwy postęp w stronę jakiegokolwiek porozumienia zależy od gotowości Rosji do tego, by wykazać poważne zaangażowanie na rzecz długoterminowego pokoju, w tym kroków w stronę deeskalacji i zaprzestania zabijania”.
Strony omówiły też plan dotyczący rozwoju Ukrainy po zakończeniu wojny i wspólne inicjatywy gospodarcze.
Delegacje podkreśliły, że koniec wojny i wiarygodne kroki w stronę zawieszenia broni i deeskalacji są konieczne, by zapobiec wznowieniu agresji i umożliwić Ukrainie realizację planu odbudowy.
00:01. Axios: Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron
Wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner poinformowali ukraińską delegację podczas rozmów w Miami o szczegółach dotyczących ich spotkania z Władimirem Putinem, a także o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron - powiadomił w piątek serwis Axios.
Serwis, powołując się na amerykańskich i ukraińskich urzędników, podał, że delegacje USA i Ukrainy kontynuują w piątek rozmowy w Miami na temat planu pokojowego. Negocjacje mają być prowadzone też w sobotę.
W czwartek wieczorem szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow spotkali się z Witkoffem i Kushnerem. Spotkanie trwało dwie godziny, a rozmowy wznowiono w piątek rano.
Witkoff i Kushner szczegółowo poinformowali Ukraińców o ich wtorkowym spotkaniu z Putinem i o nowych pomysłach na zbliżenie stanowisk stron - przekazało źródło.
red/PAP/X/FB
