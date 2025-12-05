NA ŻYWO

Trwa 1382. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Sobota, 6 grudnia 2025 r.

00:01. Axios: Ukraińców poinformowano o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron

Wysłannicy USA Steve Witkoff i Jared Kushner poinformowali ukraińską delegację podczas rozmów w Miami o szczegółach dotyczących ich spotkania z Władimirem Putinem, a także o nowych pomysłach, mających zbliżyć stanowiska stron - powiadomił w piątek serwis Axios.

Serwis, powołując się na amerykańskich i ukraińskich urzędników, podał, że delegacje USA i Ukrainy kontynuują w piątek rozmowy w Miami na temat planu pokojowego. Negocjacje mają być prowadzone też w sobotę.

W czwartek wieczorem szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow spotkali się z Witkoffem i Kushnerem. Spotkanie trwało dwie godziny, a rozmowy wznowiono w piątek rano.

Witkoff i Kushner szczegółowo poinformowali Ukraińców o ich wtorkowym spotkaniu z Putinem i o nowych pomysłach na zbliżenie stanowisk stron - przekazało źródło.

