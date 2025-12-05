„Francuskie wojsko otworzyło ogień do dronów, które latały nad bazą w Ile Longue w Bretanii (północno-zachodnia Francja), gdzie stacjonują okręty podwodne z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi” - podała AFP, powołując się na źródła w żandarmerii.
Do incydentu doszło wczoraj wieczorem, kiedy wykryto pięć dronów nad jednym z najważniejszych francuskich obiektów wojskowych.
Źródła w żandarmerii przekazały AFP, że jednostka odpowiedzialna za ochronę francuskiej floty (Fusillers Marins - Strzelcy Morscy) otworzyła ogień do bezzałogowców. Nie podano, czy drony zostały zestrzelone.
Prefektura morska odpowiedzialna za region Atlantyku poinformowała AFP, że w związku z incydentem wszczęto śledztwo. W przesłanym agencji komunikacie zapewniono, że „infrastruktura krytyczna nie była zagrożona”.
Drony w strefie zakazanej we Francji
Pojawienie się dronów w strefie zakazanej we Francji nie jest rzadkością. W nocy z 17 na 18 listopada zgłoszono incydent związany z dronem, który miał latać w okolicach tej samej bazy Ile Longue, położonej na końcu Półwyspu Bretońskiego.
Bazę Ile Longue strzeże 120 żandarmów morskich we współpracy z jednostką strzelców morskich odpowiedzialną za bezpieczeństwo floty. Stacjonują tam cztery okręty podwodne z napędem atomowym przenoszące pociski balistyczne z głowicami termojądrowymi. Jeden z okrętów jest zawsze na morzu i jest ważnym elementem francuskiej strategii odstraszania atomowego.
AFP zwróciła uwagę, że w ostatnich miesiącach doszło do wielu incydentów z udziałem dronów, przelatujących nad lotniskami, bazami wojskowymi oraz innymi obiektami w północnej Europie. Władze państw dotkniętych przez te incydenty, uważają, że za tymi działaniami stoi Rosja.
PAP/oprac. Natalia Wierzbicka
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747500-francuskie-wojsko-otworzylo-ogien-do-pieciu-dronow
