„Dzieci, których rodzice nie otrzymali zgody na azyl, zostaną deportowane, nawet jeśli urodziły się w Wielkiej Brytanii” – oświadczył sekretarz stanu ds. bezpieczeństwa granic i azylu w brytyjskim ministerstwie spraw wewnętrznych (Home Office) Alex Norris w rozmowie z dziennikiem „Telegraph”.
Polityk zapowiedział, że resort „przyspieszy” procedury deportacji rodzin, których wnioski o azyl zostały odrzucone.
Norris przychylnie odniósł się do podniesienia kwoty, którą oferuje się osobom bez zgody na azyl oraz zagranicznym przestępcom, aby ich przekonać do dobrowolnego powrotu do ojczyzny. Obecnie jest to wartość 3 tys. funtów. Sekretarz stanu powiedział, że podwyżka nie powinna być wyższa niż 10 tys. funtów.
Rozważamy możliwość wprowadzenia pilotażu, aby zwiększyć tę kwotę. Prawdą jest, że dla społeczeństwa jest to bardzo korzystne, ponieważ konieczność przebywania migrantów, na przykład w hotelu przez długi czas jest bardzo kosztowne dla podatników
— stwierdził polityk.
Program Danii
Dania, której prawo stało się modelem dla reformy migracyjnej rządzącej Partii Pracy, oferuję kwotę od 5 tys. do 24 tys. funtów za dobrowolne opuszczenie kraju i udanie się do ojczyzny.
Dziennik przypomniał, że od lipca 2024 r., czyli początku rządów premiera Keira Starmera, Home Office deportował ok. 50 tys. migrantów, co stanowi najwyższą liczbę od dekady.
CZYTAJ TAKŻE:
— Wielka Brytania zaczyna dostrzegać problem z uchodźcami. Szef MSW zapowiedziała zaostrzenie polityki migracyjnej! Chodzi o „jasny sygnał”
— Wielka Brytania ma już dość „uchodźców”? Minister przedstawiła plan zaostrzenia polityki migracyjnej. Zapowiada deportacje
— W Danii zmniejszyła się liczba problematycznych dzielnic migrantów pochodzenia „innego niż zachodnie”. „Ważne, abyśmy się nie wahali”
as/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747487-radykalne-srodki-wielkiej-brytanii-ws-dzieci-migrantow
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.