SONDAŻ

Jak wygląda język polityczny w USA? Ciekawy SONDAŻ ośrodka Gallup. "Narastająca wrogość napędza przemoc polityczną w kraju"

  • Świat
  • opublikowano:
Kapitol / autor: Fratria
Kapitol / autor: Fratria

Większość Amerykanów uważa, że politycy Partii Republikańskiej i Demokratycznej oraz ich zwolennicy posuwają się za daleko w stosowaniu prowokacyjnego języka do krytykowania przeciwników politycznych, a narastająca wrogość napędza przemoc polityczną w kraju - wynika z sondażu ośrodka Gallup.

Według 69 proc. respondentów za daleko posunęli się Partia Republikańska i jej zwolennicy (wzrost o 16 pkt proc. w porównaniu z 2011 rokiem). O Partii Demokratycznej i jej sympatykach to samo powiedziało 60 proc. ankietowanych (wzrost o 9 pkt proc.).

Wina drugiej strony

Z badania wynika, że zwolennicy obu ugrupowań niemal jednomyślnie uważają, że to ta druga partia przesadziła, jeśli chodzi o stosowanie prowokacyjnego języka. O Republikanach uważa tak 94 proc. Demokratów, a o Demokratach - 93 proc. Republikanów.

Z drugiej strony - podkreślili autorzy sondażu - sympatycy tych partii „nie są skłonni uznać, że to ich własne ugrupowanie posunęło się za daleko w swojej retoryce” i nie są bardziej skłonni do podzielania tego poglądu niż w 2011 roku.

Sondaż przeprowadzono między 1 a 16 października, kilka tygodni po tym, gdy prawicowy aktywista Charlie Kirk został zastrzelony na Uniwersytecie Utah Valley. Gallup wykorzystał pytania podobne do zadanych w sondażu sprzed 14 lat, po postrzeleniu ówczesnej kongresmenki Gabrielle Giffords.

Tomasz Karpowicz/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl to zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków, specjalizujących się w tematyce politycznej, społecznej, gospodarczej i kulturalnej. Opisujemy codzienne wydarzenia, ujawniamy istotne fakty, śledzimy życie polityczne. Publikujemy sprawdzone fakty, przedstawiamy pogłębione analizy i wyrażamy odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych