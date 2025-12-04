Trwa 1381. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Piątek, 5 grudnia 2025 r.
18:20.Premier Litwy: w przyszłym tygodniu wprowadzimy stan wyjątkowy w związku z balonami znad Białorusi
W przyszłym tygodniu rząd Litwy wprowadzi stan wyjątkowy w związku z balonami przemytniczymi znad Białorusi – poinformowała w piątek dziennikarzy premier Inga Ruginiene. Obecnie przygotowane są ramy prawne i odpowiednie dokumenty – dodała.
17:30. Śledztwo w sprawie dronów zauważonych w pobliżu trasy samolotu Zełenskiego
Irlandzka policja poinformowała, że prowadzi dochodzenie w sprawie wykrycia dronów w pobliżu trasy samolotu z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim na pokładzie, który w poniedziałek wieczorem przybył do Dublina z oficjalną wizytą – podał irlandzki portal Journal.
AFP poinformowała, że irlandzka policja w trakcie śledztwa „będzie współpracować z siłami zbrojnymi i międzynarodowymi partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa”.
Informację o ogłoszeniu alarmu o zagrożeniu w związku z zaobserwowaniu dronów, które mogą wlecieć na trasę samolotu z Zełenskim podał w czwartek dziennik „The Irish Times”, powołując się na niewymienione z nazwiska źródła. Samolot z ukraińskim prezydentem, jak zapewniono, nie znajdował się w niebezpieczeństwie.
Publiczny irlandzki nadawca RTE podał, że załoga okrętu wojennego LE William Butler Yeats zauważyła w poniedziałek na północ od Dublina kilka niezidentyfikowanych dronów, które nie były przeznaczone do użytku cywilnego.
Premier Irlandii Micheal Martin potwierdził w piątek, że został poinformowany o aktywności dronów w noc przylotu Zełenskiego do Dublina. Przypomniał, że „od początku wojny w Ukrainie zaobserwowano wzmożoną aktywność w kwestiach cyberbezpieczeństwa, zarówno w kontekście sytuacji na morzu, jak i dronów”.
17:00. Trwają negocjacje ukraińskiej delegacji z przedstawicielami USA na Florydzie
Szef ukraińskiej Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego generał Andrij Hnatow będą w piątek kontynuować na Florydzie rozmowy ze stroną amerykańską; dzień wcześniej te rokowania przebiegały w konstruktywny sposób - poinformował doradca szefa biura prezydenta Ukrainy Ołeksandr Bewz.
Negocjacje Rustema Umierowa i Andrija Hnatowa z przedstawicielami Stanów Zjednoczonych na Florydzie trwają. Wczoraj w nocy czasu kijowskiego odbyły się konstruktywne rozmowy, dotyczące kluczowych aspektów procesu pokojowego. Dzisiaj delegacja będzie kontynuować swoją pracę w Miami
— napisał Bewz na Facebooku.
Prezydent (Wołodymyr Zełenski) wysłucha raportów (po tych rozmowach) i określi dalsze działania ukraińskiej delegacji
— zaznaczył Bewz.
Wcześniej, w piątek rano, portal Suspilne, powołując się na źródła w ukraińskiej delegacji, podał, że spotkanie delegacji Ukrainy i USA w Miami zakończyło się.
16:20. Minister zdrowia Ukrainy: w warunkach wojny kluczowe jest dla nas wsparcie partnerów, w tym Polski
Setki ofiar cywilnych rocznie, zburzone szpitale, konieczność ewakuowania pacjentów - to obraz ukraińskiej ochrony zdrowia. W warunkach wojny kluczowe jest dla nas wsparcie partnerów, w tym Polski - podkreślił minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko.
Zakład Ratownictwa Medycznego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego wspólnie z Instytutem Ochrony Zdrowia zorganizowali w piątek konferencję „System Ochrony Zdrowia w czasie wojny. Jak skorzystać z doświadczeń ukraińskich?”. Minister zdrowia Ukrainy Wiktor Laszko nie był w stanie dotrzeć do Warszawy osobiście, o stanie ochrony zdrowia w swoim kraju opowiedział w nagraniu wideo.
Podkreślił, że według danych Światowej Organizacji Zdrowia tylko w tym roku w wyniku ataków strony rosyjskiej zginęło 548 cywilów, a ponad 3,5 tys. zostało rannych.
15:55. Indie i Rosja uzgodniły działania na rzecz współpracy gospodarczej
Podczas wizyty Władimira Putina w Indiach oba państwa uzgodniły kwestie dotyczące współpracy gospodarczej oraz partnerstwa strategicznego – poinformowała agencja Reutera.
15:00. Narodowa Strategia Bezpieczeństwa USA: celem strategiczna stabilność z Rosją i koniec rozszerzenia NATO
Polityka USA w sprawie Europy powinna traktować jako priorytet m.in. powrót do stabilności strategicznej w relacjach z Rosją, umożliwienie Europie wzięcia odpowiedzialności za własną obronę i zapobieganie dalszemu rozszerzaniu NATO - podkreślono w nowej Narodowej Strategii Bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych.
W dokumencie, wyznaczającym priorytety polityki zagranicznej i bezpieczeństwa USA, napisano, że głównym priorytetem polityki wobec Europy powinny być m.in.: „przywrócenie warunków stabilności w Europie i stabilności strategicznej (w relacjach) z Rosją”, wzięcie przez państwa europejskie głównej odpowiedzialności za własną obronę, „bez dominacji jakiekolwiek wrogiego mocarstwa”, „poprawa” obecnego kursu politycznego kontynentu oraz „zakończenie postrzegania NATO jako stale rozszerzającego się sojuszu”.
Według nowej strategii głównym priorytetem polityki USA jest skoncentrowanie się na zapewnieniu bezpieczeństwa państwa i własnych granic, a także utrzymanie dominującej pozycji w zachodniej półkuli - w myśl „doktryny Trumpa”, mającej być uaktualnieniem doktryny Monroe sprzed ponad 100 lat. Jednocześnie dokument odrzuca „niefortunną koncepcję globalnej dominacji” USA.
14:26. Reuters: węgierski MOL poinformował USA o chęci zakupu aktywów zagranicznych Łukoilu
Węgierski koncern MOL poinformował amerykańskich urzędników, że jest zainteresowany zakupem zagranicznych aktywów objętego sankcjami rosyjskiego giganta naftowego Łukoil - poinformowała agencja Reutera, powołując się na źródła zaznajomione ze sprawą.
Zagraniczne aktywa Łukoilu obejmują udziały w złożach ropy w Kazachstanie, Uzbekistanie, Iraku i Meksyku oraz posiadanie setek stacji paliw na całym świecie, a także kilku rafinerii w Europie. MOL chciałby kupić rafinerie i stacje paliw firmy w Europie, jak również udziały w aktywach produkcyjnych w Kazachstanie i Azerbejdżanie - podało jedno ze źródeł Reutersa.
Agencja zauważyła, że temat został poruszony przez premiera Węgier Viktora Orbana podczas jego rozmowy z prezydentem USA Donaldem Trumpem w listopadzie w Waszyngtonie.
13:32. Ponad 4 mld dolarów przeznaczono na zakup broni dla Ukrainy w USA w ramach inicjatywy PURL
Do PURL (ang. Prioritised Ukraine Requirements List) przystąpiło już łącznie 21 krajów. PURL umożliwia krajom partnerskim finansowanie zakupów amerykańskiej broni zgodnie z priorytetową listą potrzeb zdefiniowaną przez Ukrainę i zatwierdzoną przez Stany Zjednoczone i NATO. Od początku istnienia inicjatywy PURL, dostarczyła ona około 75% wszystkich pocisków do systemów Patriot i około 90% pocisków do innych systemów obrony powietrznej dostarczonych Ukrainie
— opisał w mediach społecznościowych ukraiński minister obrony Denys Szmyhal.
12:49. Sytuacja na froncie
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 167 starć bojowych na froncie - przekazał ukraiński sztab generalny w informacji operacyjnej.
Do walk najczęściej dochodziło na kierunki pokrowskim, gdzie ukraińscy żołnierze powstrzymali 52 ataki rosyjskich sił.
11:58. Ukraina pozbawiła tytułów zawodniczkę, która zmieniła barwy na rosyjskie
Ukraińska Federacja Skoków do Wody pozbawiła tytułów Sofiję Łyskun, która postanowiła zmienić barwy narodowe na rosyjskie.
23-letnia zawodniczka, która reprezentowała Ukrainę na igrzyskach w Tokio (2021) i Paryżu (2024), o swojej decyzji poinformowała w wywiadzie udzielonym rosyjskiej gazecie. Tłumaczyła, że nie rozwijała się pod okiem ukraińskich trenerów.
W wydanym oświadczeniu ukraińska federacja stwierdziła, że Łyskun nie poinformowała sztabu szkoleniowego i ministerstwa sportu o zmianie barw.
10:23. Doradca Putina: Moskwa i Waszyngton robią postępy w rozmowach pokojowych
Rosja i USA robią postępy w rozmowach pokojowych, Moskwa jest gotowa do dalszych prac z obecnym zespołem amerykańskim - oświadczył szef rosyjskich negocjatorów, doradca Kremla, Jurij Uszakow. Dodał, że zięć prezydenta USA bardzo aktywnie działa na rzecz porozumienia z Ukrainą.
Uszakow ocenił, że udział Jareda Kushnera w negocjacjach nadał im „systemowego charakteru” - przekazała agencja Reutera.
Rosyjski negocjator stwierdził, że strona rosyjska oczekuje na reakcję strony amerykańskiej na rozmowy, które odbyły się w miniony wtorek.
10:05. Media: W Miami zakończyło się spotkanie delegacji ukraińskiej i amerykańskiej
„Spotkanie delegacji Ukrainy i USA w Miami dobiegło końca” - podał portal Suspilne dziś rano, powołując się na źródła w ukraińskiej delegacji. Ze strony Kijowa w negocjacjach udział brali szef Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Rustem Umierow oraz szef Sztabu Generalnego Andrij Hnatow.
Suspilne nie podało szczegółów na temat spotkania.
Zapowiedział je wczoraj doradca szefa biura prezydenta Ukrainy i członek delegacji Ołeksandr Bewz, informując, że rozmowy delegacji ukraińskiej i amerykańskiej odbędą się tego samego dnia w Miami na Florydzie.
Bewz dodał, że zadaniem ukraińskiego zespołu jest kontynuowanie działań dyplomatycznych i politycznych w celu osiągnięcia trwałego pokoju w wojnie z Rosją.
Dyplomacja musi jednak iść w parze z (wywieraniem) presji na agresora. Należy zaostrzyć sankcje, potrzebne są (też) jasne decyzje dotyczące wykorzystania aktywów Rosji do wsparcia Ukrainy
— zaznaczył.
09:10. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1240 żołnierzy (łącznie 1 178 610 od początku pełnoskalowej wojny).
08:26. Macron i Xi we wspólnym oświadczeniu wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie
Przywódca Chin Xi Jinping i prezydent Francji Emmanuel Macron wezwali do zawieszenia broni w Ukrainie – podały w piątek chińskie media państwowe, cytując wspólne oświadczenie polityków opublikowane w ostatnim dniu wizyty Macrona w ChRL.
hiny i Francja popierają wszelkie wysiłki zmierzające do zawieszenia broni i przywrócenia pokoju w oparciu o prawo międzynarodowe oraz cele i zasady Karty Narodów Zjednoczonych
— głosi oświadczenie, na które powołała się telewizja CCTV.
Oba kraje, stali członkowie Rady Bezpieczeństwa ONZ, podkreśliły swoje zaangażowanie na rzecz „pokojowego rozwiązywania sporów i nieporozumień między państwami poprzez dialog i konsultacje”.
Nie jest to pierwszy raz, kiedy Chiny wezwały do zawieszenia broni w wojnie Rosji przeciw Ukrainie, choć dotąd nie skrytykowały Moskwy za inwazję na sąsiedni kraj. Jednocześnie sprzeciwiają się nakładaniu sankcji na Rosję i zacieśniają z nią współpracę na wielu płaszczyznach.
07:30. Media: Brytyjski rząd stara się odblokować zamrożone rosyjskie aktywa o wartości 8 mld funtów
Brytyjski rząd jest gotowy przekazać 8 mld funtów z zamrożonych w Wielkiej Brytanii rosyjskich aktywów na wsparcie Ukrainy – podał w czwartek „Times”. Jednocześnie brytyjscy ministrowie zwracają uwagę, że przywódca Rosji Władimir Putin stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa obywateli ich kraju.
Gazeta poinformowała, że „w ramach międzynarodowych działań mających na celu zwiększenie presji na Putina, Wielka Brytania próbuje wynegocjować porozumienie z Unią Europejską i innymi krajami, w tym Kanadą, na mocy którego możliwe byłoby przeznaczenie nawet 100 mld funtów na wsparcie działań wojennych Ukrainy”.
06:38. „Die Zeit”: Poufne spotkania polityków z Niemiec i Rosji w Abu Zabi
W Abu Zabi w Zjednoczonych Emiratach Arabskich dochodzi do poufnych kontaktów między politykami i lobbystami z Niemiec i Rosji – podał „Die Zeit”. Niemiecki tygodnik stawia pytanie, czy wynikiem tych spotkań będzie wizyta doradcy Putina Michaiła Szwydkoja w Berlinie?
Emirat Abu Zabi jest idealnym miejscem na konspiracyjne spotkania dyplomatów z Niemiec i Rosji. Obywatele obu państw mogą tam bez przeszkód dotrzeć. W pustynnym państwie mają zapewnioną dyskrecję
— pisze „Die Zeit”.
Jak dowiedziała się redakcja, w pierwszy weekend listopada delegacja zaufanych ludzi Putina wynajęła na tajne spotkanie z byłymi niemieckimi politykami i lobbystami pokoje w luksusowym hotelu Bab al-Qasr nad Zatoką Perską.
00:01. Media: załoga okrętu zauważyła drony w pobliżu trasy lotu Zełenskiego do Dublina
Załoga irlandzkiego okrętu zauważyła do pięciu dronów w pobliżu trasy lotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, gdy przywódca tego kraju udawał się w poniedziałek z wizytą państwową do Irlandii – poinformowały lokalne media.
Fakt zaobserwowania dronów spowodował ogłoszenie alertu o zagrożeniu z powodu obaw, że bezzałogowce mogą wlecieć na trasę lotu – podał dziennik „The Irish Times”, powołując się na niewymienione z nazwiska źródła. Samolot, jak jednak zapewniono, nie znajdował się w niebezpieczeństwie.
Ukraińska delegacja, która zabiegała o wsparcie w Europie dla Kijowa, przyleciała do Dublina późnym wieczorem w poniedziałek – nieco wcześniej, niż planowano - i odleciała późno następnego dnia.
Portal Journal, który jako pierwszy poinformował o zauważeniu dronów, podał, że dotarły one w miejsce, gdzie miał się znajdować samolot Zełenskiego, dokładnie w momencie, gdy miał on tam przebywać według pierwotnego planu.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747439-relacja-1381-dzien-wojny-trwaja-rozmowy-na-florydzie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.