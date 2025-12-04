Trwa 1381. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Piątek, 5 grudnia 2025 r.
00:01. Media: załoga okrętu zauważyła drony w pobliżu trasy lotu Zełenskiego do Dublina
Załoga irlandzkiego okrętu zauważyła do pięciu dronów w pobliżu trasy lotu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, gdy przywódca tego kraju udawał się w poniedziałek z wizytą państwową do Irlandii – poinformowały lokalne media.
Fakt zaobserwowania dronów spowodował ogłoszenie alertu o zagrożeniu z powodu obaw, że bezzałogowce mogą wlecieć na trasę lotu – podał dziennik „The Irish Times”, powołując się na niewymienione z nazwiska źródła. Samolot, jak jednak zapewniono, nie znajdował się w niebezpieczeństwie.
Ukraińska delegacja, która zabiegała o wsparcie w Europie dla Kijowa, przyleciała do Dublina późnym wieczorem w poniedziałek – nieco wcześniej, niż planowano - i odleciała późno następnego dnia.
Portal Journal, który jako pierwszy poinformował o zauważeniu dronów, podał, że dotarły one w miejsce, gdzie miał się znajdować samolot Zełenskiego, dokładnie w momencie, gdy miał on tam przebywać według pierwotnego planu.
