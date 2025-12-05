W Szwecji przychodzi na świat coraz mniej dzieci, a średni wiek kobiet rodzących po raz pierwszy wzrósł do ponad 30 lat – wynika z opublikowanego raportu rządowej Rady Zdrowia i Opieki Społecznej.
W 2024 r. urodziło się w Szwecji 99 tys. dzieci i stanowi to najniższą liczbę noworodków od 2003 r.
Liczba urodzeń przypadająca na tysiąc kobiet w wieku 15-49 lat spadła do 41,8, co stanowi najniższy poziom od 1973 r., czyli rozpoczęcia gromadzenia tego rodzaju danych
— podkreślił statystyk Mikael Ohlin.
Średni wiek rodzących matek
W Szwecji średni wiek matek rodzących po raz pierwszy wynosi 30,1 lat. W Sztokholmie grupa ta jest najstarsza, średnia wieku to 31,5.
Według Rady Zdrowia i Opieki Społecznej spadkowi urodzeń towarzyszy wzrost czynników ryzyka u kobiet w ciąży. – Stawia to coraz większe wyzwania zarówno opiece zdrowotnej nad matkami, jak i położniczej – zaznaczyła prof. Angela Mantel z Instytutu Karolinska oraz konsultant rady. Odsetek kobiet z nadwagą lub otyłością od początku lat 90. niemal się podwoił.
W Szwecji współczynnik dzietności w 2024 roku wyniósł 1,43 i był najmniejszy od 1751 r., mimo rozbudowanego systemu zabezpieczenia społecznego oraz sieci przedszkoli. W związku z alarmistyczny statystykami rząd zlecił grupie ekspertów z różnych dziedzin opracowanie raportu. Wnioski z analizy mają zostać przedstawione w połowie 2026 r. i wskazywać przeszkody oraz proponować konkretne rozwiązania.
Powołana do tej grupy autorka popularnych podcastów Anna Bjoerklund uważa, że powodem spadku dzietności może być dorośnięcie pierwszego pokolenia wychowanego na internecie. Zdaniem ekspertki dzieci mogą być uważane za rozpraszające uwagę.
Tomasz Karpowicz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747427-nie-tylko-w-polsce-coraz-mniej-dzieci-rodzi-sie-w-szwecji
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.