„Ciało odesłane do Izraela ze Strefy Gazy przez palestyńskie organizacje terrorystyczne zidentyfikowano jako szczątki obywatela Tajlandii Sudthisaka Rinthalaka” - przekazała agencja Reutera. Izraelskie MSZ powiadomiło o tym oficjalnie krewnych ofiary.
42-letni Rinthalak był pracownikiem rolnym. Pracował w Izraelu od 2017 roku. 7 października 2023 został zabity przez członków Hamasu, a jego zwłoki uprowadzono do Strefy Gazy.
Grupy palestyńskie uprowadzały zwłoki, aby służyły jako moneta przetargowa w dalszych negocjacjach. Wśród ciał zwróconych Izraelowi przez Hamas były szczątki żołnierza zabitego w 2014 roku.
Odnalezienie szczątek Rinthalaka
Szczątki Rinthalaka zostały odnalezione wczoraj rano przez Palestyński Islamski Dżihad w północnej części Strefy Gazy. Islamski Dżihad i Hamas przekazały ciało Czerwonemu Krzyżowi, który następnie przekazał je armii izraelskiej.
W Strefie Gazy pozostało ciało tylko jednego zabitego zakładnika: policjanta, sierżanta sztabowego Rana Gwiliego.
On także został zabity w dniu ataku Hamasu na Izrael
— przypomniał portal Times of Israel.
Zwrot ciała ostatniego z zakładników będzie oznaczał spełnienie jednego z kluczowych warunków zawartych w amerykańskiej propozycji rozejmu.
