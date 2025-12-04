Hamas spełni jeden z kluczowych warunków amerykańskiej propozycji rozejmu? Musi zwrócić ciało ostatniego z zakładników

Strefa Gazy jest zrujnowana / autor: PAP/EPA/MOHAMMED SABER
Strefa Gazy jest zrujnowana / autor: PAP/EPA/MOHAMMED SABER

Ciało odesłane do Izraela ze Strefy Gazy przez palestyńskie organizacje terrorystyczne zidentyfikowano jako szczątki obywatela Tajlandii Sudthisaka Rinthalaka” - przekazała agencja Reutera. Izraelskie MSZ powiadomiło o tym oficjalnie krewnych ofiary.

42-letni Rinthalak był pracownikiem rolnym. Pracował w Izraelu od 2017 roku. 7 października 2023 został zabity przez członków Hamasu, a jego zwłoki uprowadzono do Strefy Gazy.

Grupy palestyńskie uprowadzały zwłoki, aby służyły jako moneta przetargowa w dalszych negocjacjach. Wśród ciał zwróconych Izraelowi przez Hamas były szczątki żołnierza zabitego w 2014 roku.

Odnalezienie szczątek Rinthalaka

Szczątki Rinthalaka zostały odnalezione wczoraj rano przez Palestyński Islamski Dżihad w północnej części Strefy Gazy. Islamski Dżihad i Hamas przekazały ciało Czerwonemu Krzyżowi, który następnie przekazał je armii izraelskiej.

W Strefie Gazy pozostało ciało tylko jednego zabitego zakładnika: policjanta, sierżanta sztabowego Rana Gwiliego.

On także został zabity w dniu ataku Hamasu na Izrael

— przypomniał portal Times of Israel.

Zwrot ciała ostatniego z zakładników będzie oznaczał spełnienie jednego z kluczowych warunków zawartych w amerykańskiej propozycji rozejmu.

Natalia Wierzbicka/PAP

