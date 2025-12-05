„Rosja nie tylko rusyfikuje dzieci uprowadzone z Ukrainy we własnych ośrodkach, lecz także wysyła je na wychowanie do Korei Północnej” – oznajmiła ekspertka ukraińskiego Regionalnego Centrum Praw Człowieka Kateryna Raszewska w raporcie dla senackiego podkomitetu w Kongresie USA. Treść dokumentu udostępnił portal Moscow Times.
Według Regionalnego Centrum Praw Człowieka w Rosji działa 165 obozów, w których ukraińskie dzieci poddawane są militaryzacji i rusyfikacji. Obozy takie funkcjonują też na ukraińskich terenach okupowanych, na Białorusi oraz w Korei Płn.
Raszewska oznajmiła, że do KRLD wysłano, na przykład, 12-letniego Miszę z obwodu donieckiego na wschodzie Ukrainy oraz 16-letnią Lizę z Symferopola na Krymie. W Korei Północnej uczono je „niszczyć japońskich militarystów” i organizowano spotkania z północnokoreańskimi weteranami, którzy w 1968 r. zaatakowali amerykański okręt Pueblo, zabijając i raniąc dziewięciu żołnierzy amerykańskich.
Dzieci opierające się rusyfikacji uznawane są za pozostające pod wpływem „destrukcyjnej ideologii”
— powiadomiła Raszewska, według której w 2024 r. 87 takich dzieci umieszczono w ośrodkach „resocjalizacyjnych”, a 76 – w placówkach psychiatrycznych w celu poddania przymusowemu leczeniu.
„Liczba deportowanych dzieci może być bliższa 35 tys.”
Oprócz tego chłopców w wieku poborowym powołuje się do wojska.
Końcowy cel jest jasny – zmusić Ukraińców do zabijania się nawzajem
— zaalarmowała Raszewska.
Władze Ukrainy informowały, że Rosjanie nielegalnie, wbrew konwencjom genewskim, deportowali lub przymusowo przesiedlili z jej terytorium ponad 19,5 tys. dzieci do Rosji i Białorusi.
Finansowane przez władze badania wskazywały na to, że liczba deportowanych dzieci może być bliższa 35 tys.
— podała agencja Reutera.
Natalia Wierzbicka/PAP
