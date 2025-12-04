Była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini poinformowała, że zrezygnowała ze stanowiska rektora Kolegium Europejskiego. Wczoraj Mogherini usłyszała zarzuty korupcyjne w związku z toczącym się śledztwem o oszustwa związane ze szkoleniami młodych dyplomatów, finansowanymi z kasy UE.
Mogherini poinformowała w oświadczeniu, zamieszczonym dziś na stronie internetowej uczelni, że podjęła decyzję o rezygnacji z funkcji szefowej Kolegium Europejskiego i dyrektorki Akademii Dyplomatycznej Unii Europejskiej.
Jestem przekonana, że społeczność Kolegium w naszych trzech kampusach będzie kontynuować drogę innowacji i dążenia do doskonałości, którą wspólnie wytyczyliśmy
— napisała Mogherini.
Była szefowa unijnej dyplomacji pełniła funkcję rektora przez pięć lat.
Włoszka dodała, że jest dumna z osiągnięć uczelni oraz wdzięczna „za zaufanie, szacunek i wsparcie, jakie okazali jej i nadal okazują studenci, wykładowcy, pracownicy i absolwenci Kolegium i Akademii”. List w podobnym tonie Mogherini wysłała wcześniej również do pracowników, studentów i absolwentów Kolegium.
W oświadczeniu, opublikowanym wczoraj na stronie uczelni, Mogherini napisała z kolei, że ma pełne zaufanie do wymiaru sprawiedliwości. Zapowiedziała też pełną współpracę ze służbami.
Zarzuty dla Mogherini
Była szefowa unijnej dyplomacji, która wczoraj usłyszała zarzuty korupcyjne, jest figurantką w śledztwie nadzorowanym przez Prokuraturę Europejską (EPPO) i dotyczącym przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) przyznała prowadzenie programu w latach 2021–22 Kolegium Europejskiemu w Brugii.
Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.
Poza Mogherini zarzuty dotyczące oszustwa, korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej usłyszeli także wysoki rangą urzędnik Komisji Europejskiej i były sekretarz generalny ESDZ - Stefan Sannino oraz zastępca dyrektora Kolegium Europejskiego.
2 grudnia belgijska policja przeszukała budynki siedziby europejskiej służby dyplomatycznej, kampusu Kolegium Europejskiego w Brugii oraz domy podejrzanych. Cała trójka została zatrzymana, a następnie wyszła z aresztu za kaucją.
EPPO powierzyła prowadzenie dochodzenia sędziemu śledczemu w Ypres we Flandrii Zachodniej - belgijskiej prowincji, w której znajduje się Brugia.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Była szefowa unijnej dyplomacji Mogherini została zatrzymana. „Już rozpędza się kolejne śledztwo ws. korupcji w Komisji Europejskiej”
— Mogherini usłyszała zarzuty korupcyjne! Z aresztu wyszła za kaucją. Kallas próbuje ratować twarz eurokratów: „Współpracujemy”
— Reynders, Mogherini i aferzyści z Katargate mogą czuć się „bezpieczni”. Kompromitujący projekt UE ws. korupcji. Kamiński: Równanie w dół
Natalia Wierzbicka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747408-mogherini-zrezygnowala-ze-stanowiska-w-tle-afera-korupcyjna
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.