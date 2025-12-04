Czy Francja zamieni się w społeczeństwo prepersów? Rząd publikuje „podręcznik przetrwania”. Stan nadzwyczajny jako coś zwyczajnego

Francja (zdj. ilustracyjne) / autor: Fratria
Francja (zdj. ilustracyjne)

Rząd francuski opublikował 27-stronicowy „podręcznik przetrwania” przeznaczony dla wszystkich obywateli. Zaleca on mieszkańcom tego kraju przygotowanie się na potencjalne zagrożenia, takie jak wybuch konfliktu zbrojnego, klęski żywiołowe, awarie przemysłowe, kryzys energetyczny, pandemie, ataki cybernetyczne czy dżihadyzm. Instrukcje zawarte w dokumencie obejmują zestaw działań, które należy podjąć w ciągu pierwszych 72 godzin kryzysu, gdy największe jest nie tylko zaskoczenie, lecz także przeciążenie służb mundurowych i ratunkowych.

Podręcznik zaleca każdemu trzymanie w gotowości sześciu litrów wody na osobę, zapasów żywności o długim terminie przydatności, apteczki pierwszej pomocy, zestawu najpotrzebniejszych leków, radia na baterie, latarki, zapałek, zestawu higienicznego z pastą do…

Autor

Grzegorz Górny

