To nagranie podbija media społecznościowe! Na ulicach Paryża domniemana nieślubna córka rosyjskiego dyktatora Władimira Putina - Jelizawieta „Liza” Kriwonogich - została skonfrontowana z rzeczywistością przez ukraińskiego dziennikarza, który w mocnych słowach zwrócił się do niej: „Twój ojciec zabił mojego brata”.
Na szokującym nagraniu, upublicznionym między innymi przez portal Nexta, słychać, jak ukraiński dziennikarz Dmytro Swiatnenko spokojnym tonem krytykuje kobietę. Obwinił jej „ojca” za śmierć swojego brata, do której doszło w wyniku wojny rozpętanej przez Rosję na Ukrainie.
Trzy tygodnie temu twój ojciec zabił mojego brata
— powiedział Swiatnenko.
Zapytał ją, jak może mieszkać w Europie, przedstawiana jako „przeklęta” przez Putina. Odmawiając komentarza na temat twierdzeń dziennikarza, kobieta stwierdziła, że nie ma on pozwolenia na jej nagrywanie.
„Naprawdę mi przykro”
Reporter poprosił ją następnie, aby przyjechała do Kijowa, który jest nieustannie bombardowany przez rakiety Władimira Putna. Domniemana nieślubna córka rosyjskiego dyktatora odpowiedziała jedynie, że „w żaden sposób nie może pomóc”
Naprawdę mi przykro
— dodała Jelizawieta Kriwonogich.
