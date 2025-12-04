Rzecznik MSZ Maciej Wewiór potwierdził, że u wybrzeży Gwinei Równikowej piraci zaatakowali tankowiec, porywając kilku członków załogi, wśród nich jednego obywateli Polski. „W MSZ powstał specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą” - dodał Wewiór.
Rzecznik MSZ powiedział PAP, że do ataku na tankowiec doszło wczoraj. Zaznaczył, że MSZ nie przekazuje na tym etapie bardziej szczegółowych informacji.
Wczoraj, gdy tylko pojawiła się ta informacja, w MSZ powstał specjalny zespół, który zajmuje się tą sprawą. Mamy przygotowane odpowiednie procedury
— powiedział Wewiór.
Takie ataki najczęściej mają na celu rabunek lub uzyskanie okupu.
Piraci przejęli tankowiec
Zaatakowany przez uzbrojonych piratów duński tankowiec LPG CGAS Saturn pod banderą Portugalii płynął do Malabo w Gwinei Równikowej. Jego właściciel, Christiania Gas, duńska firma handlująca gazem, poinformowała też, że uprowadzonych zostało dziewięciu członków załogi. Na pokładzie pozostało czterech: drugi kapitan, trzeci kapitan, oficer pokładowy i jeden marynarz. Ten ostatni doznał lekkich obrażeń, znajduje się pod opieką medyczną.
W oświadczeniu wydanym wczoraj wieczorem Christiania Gas podała, że obecnie jej priorytetem jest nawiązanie kontaktu z zaginioną załogą, „aby zapewnić im najwcześniejsze i bezpieczne uwolnienie”.
Firma podkreśliła, że jest w bliskim kontakcie z rodzinami marynarzy i dodała, że na razie nie będzie dostarczać żadnych dalszych informacji, aby nie zagrozić bezpieczeństwu uprowadzonych.
Do ataku na tankowiec doszło około 50 mil morskich na zachód od Mbini, miasta nadmorskiego w Gwinei Równikowej. Według Vanguard, firmy zajmującej się ochroną statków, zbudowany w 2003 r. duński tankowiec ma 75 m długości, a burty w najniższym miejscu oddalone są od linii wody tylko o 2,3 m, co czyni go podatnym na ataki piratów. Piraci nim uprowadzili marynarzy, okradli ich z rzeczy osobistych - podała firma.
Portugalska marynarka wojenna wysłała na wody Zatoki Gwinejskiej jeden ze swoich okrętów patrolowych.
Zatoka Gwinejska należy do najniebezpieczniejszych wód na świecie, właśnie z powodu piractwa morskiego. Według Centrum Raportowania Piractwa Międzynarodowego Biura Morskiego region odnotował 15 ataków pirackich w ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy 2025 r. W tym czasie bandyci morscy porwali 14 członków załogi. Jednym z ostatnich incydentów była próba porwania w październiku tankowca zakotwiczonego u brzegów Liberii. Dwie uzbrojone osoby weszły na pokład, ale załoga podniosła alarm, zmuszając piratów do ucieczki ze zrabowanymi zapasami żywności.
Natalia Wierzbicka/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747375-atak-piratow-u-wybrzezy-gwinei-polak-wsrod-porwanych
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.