„Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób” - przekazał Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA Putin określił jako „bardzo pożyteczne”.
Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa - Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych - Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno.
Dlatego rozmowy, które miały miejsce 2 grudnia, trwały tak długo
— wyjaśnił.
To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce
— stwierdził Putin.
Natalia Wierzbicka/PAP
