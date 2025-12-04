Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem? Władimir Putin odgraża się: Przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób

  • Świat
  • opublikowano:
  • aktualizacja:
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN / POOL
Władimir Putin / autor: PAP/EPA/GAVRIIL GRIGOROV/KREMLIN / POOL

Rosyjski dyktator Władimir Putin oświadczył, że Rosja przejmie kontrolę nad Donbasem przy użyciu sił zbrojnych lub w inny sposób” - przekazał Reuters, powołując się na rosyjską agencję RIA Nowosti. Rozmowy w Moskwie z wysłannikami USA Putin określił jako „bardzo pożyteczne”.

Komentując spotkanie z przedstawicielem Donalda Trumpa - Stevenem Witkoffem i zięciem prezydenta Stanów Zjednoczonych - Jaredem Kushnerem, Putin powiedział, że Waszyngton podzielił 27 punktów planu pokojowego dla Ukrainy na cztery pakiety i zaproponował omówienie ich każdego osobno.

Dlatego rozmowy, które miały miejsce 2 grudnia, trwały tak długo

— wyjaśnił.

To, co przywieźli nam nasi amerykańscy koledzy, opierało się, w taki czy inny sposób, na naszych ustaleniach ze spotkania z prezydentem Trumpem na Alasce

— stwierdził Putin.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1380. dzień wojny. Teraz rozmowy Ukraina–USA w Miami. Spotkanie w Moskwie? „Nie ma zbyt wielkiego postępu, ale to jest proces”

Natalia Wierzbicka/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych