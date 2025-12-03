NA ŻYWO

RELACJA. 1380. dzień wojny. Teraz rozmowy Ukraina–USA w Miami. Spotkanie w Moskwie? "Nie ma zbyt wielkiego postępu, ale to jest proces"

Na zdj. żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy podczas ćwiczeń w obwodzie charkowskim / autor: PAP/EPA
Na zdj. żołnierz Gwardii Narodowej Ukrainy podczas ćwiczeń w obwodzie charkowskim / autor: PAP/EPA

Trwa 1380. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Czwartek, 4 grudnia 2025 r.

00:07. Amb. Ukrainy: Moskiewskie rozmowy bez postępów, w czwartek ukraińska delegacja będzie w Miami

Ambasador Ukrainy w USA Ołha Stefaniszyna oceniła, że wtorkowe spotkanie przedstawicieli USA z Władimirem Putinem nie przyniosło dużego postępu. Zapowiedziała też, że w czwartek w Miami odbędą się rozmowy Ukraina – USA. Przyznała, że chciałaby, by USA wywierały większą presję na Rosję.

Stefaniszyna oceniła wtorkowe rozmowy wysłanników USA, Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera, podczas rozmowy z dziennikarzami w amerykańskim Senacie, gdzie przemawiała na temat porwanych ukraińskich dzieci.

Ukraina podjęła wszelkie możliwe wysiłki na rzecz zakończenia wojny i zapewnienia sprawiedliwego i trwałego pokoju w naszym kraju. Poświęciliśmy dużo czasu na komunikację ze stroną amerykańską (…). Jeśli chodzi o spotkania w Moskwie oraz kolejne działania, które mogłyby zostać podjęte, to nie ma zbyt wielkiego postępu, ale to jest proces

— powiedziała.

Stefasniszyna dodała, że w czwartek ma dojść do kolejnych rozmów między USA i Ukrainą w Miami, gdzie uda się przewodniczący ukraińskiej delegacji Rustem Umierow.

Dopiero po tej rozmowie możemy wyciągnąć jakieś wnioski

— dodała ukraińska ambasador.

red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media

