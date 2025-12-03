Szefowa unijnej dyplomacji Kaia Kallas w liście skierowanym do pracowników resortu zapewniła o pełnej współpracy ze służbami w sprawie śledztwa korupcyjnego dotyczącego jej poprzedniczki Federiki Mogherini. Wcześniej Prokuratura Europejska (EPPO) postawiła zarzuty byłej szefowej unijnej dyplomacji i dwóm innym osobom w związku ze śledztwem korupcyjnym dotyczącym szkoleń dla młodszych dyplomatów finansowanych z pieniędzy UE. Trójka oskarżonych wyszła ostatniej nocy z aresztu po wpłaceniu kaucji.
W piśmie, do którego dotarł Reuters, Kallas przyznała, że zarzuty wobec byłej szefowej unijnej dyplomacji i jej współpracowników są szokujące, ale pod żadnym względem nie powinny podważyć dobrej pracy, jaką zdecydowana większość pracowników unijnej dyplomacji wykonuje na co dzień.
Możecie być pewni, że w pełni współpracujemy w śledztwie i zapewniamy pełną przejrzystość
— zadeklarowała Kallas.
Podkreśliła, że ma pełne zaufanie do władz i wierzy, że śledztwo przeprowadzane jest należycie i że przestrzegana jest zasada domniemania niewinności.
Zarzuty dla Mogherini
Jak poinformowała Prokuratura Europejska (EPPO), była szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini usłyszała zarzuty korupcyjne. Postawiono jest także dwóm innym aresztowanym w sprawie: wysokiemu urzędnikowi Komisji Europejskiej i byłemu sekretarzowi generalnemu Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ) Stefanowi Sannino oraz zastępcy dyrektora Kolegium Europejskiego. Cała trójka opuściła areszt w nocy z wtorku na środę po wpłaceniu kaucji.
Zarzuty dotyczą oszustw i korupcji w zamówieniach publicznych, konfliktu interesów oraz naruszenia tajemnicy zawodowej.
Śledztwo
To pokłosie śledztwa dotyczącego przyznania przez UE kontraktu na szkolenie przyszłych dyplomatów w Kolegium Europejskim, którym aktualnie kieruje Mogherini. Mowa o finansowanym ze środków unijnych programie Akademii Dyplomatycznej UE, w ramach którego organizowane są trwające dziewięć miesięcy szkolenia dla młodszych dyplomatów z państw członkowskich. Po przeprowadzeniu procedury przetargowej ESDZ przyznała prowadzenie programu w latach 2021–2022 Kolegium Europejskiemu w Brugii. Dochodzenie ma wykazać, czy pracownicy uczelni zostali z wyprzedzeniem poinformowani o kryteriach wyboru w ramach procedury przetargowej i mieli wystarczające powody, by sądzić, że otrzymają zlecenie na realizację projektu przed oficjalną publikacją ogłoszenia o przetargu przez ESDZ.
Belgijska policja przeprowadziła przeszukania na kampusie Kolegium Europejskiego w Brugii, w siedzibie Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych i domach podejrzanych.
Kolegium Europejskie opublikowało oświadczenie, w którym potwierdziło przeszukania i zobowiązało się do pełnej współpracy w władzami.
