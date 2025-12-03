WIDEO

Kreml po rozmowach z wysłannikami Trumpa: Nie ma kompromisu. Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej

Spotkanie wysłanników prezydenta USA z Władimirem Putinem i jego doradcami na Kremlu / autor: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL
Spotkanie wysłanników prezydenta USA z Władimirem Putinem i jego doradcami na Kremlu / autor: PAP/EPA/ALEXANDER KAZAKOV / SPUTNIK / KREMLIN POOL

Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie - powiedział w nocy doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow. Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał.

Uszakow brał udział we wczorajszym spotkaniu w Moskwie Putina z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem. Doradca Kremla przekazał, że strony nie wypracowały kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii, czyli terytorium - podał Reuters.

Uszakow ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.

Zwodzenie USA”

George Barros z waszyngtońskiego think tanku Instytut Studiów nad Wojną ocenił, że „zgodnie z oczekiwaniami Rosja odrzuciła warunki, na które zgodziły się Ukraina i USA”.

Rosja nie chce negocjować niczego poza warunkami kapitulacji Ukrainy (i Zachodu)

— dodał na platformie X.

Nie powinniśmy pozwolić Putinowi na ciągłe zwodzenie USA

— podkreślił ekspert.

Teraz spotkanie z Zełenskim

Wczorajsze rozmowy delegacji trwały niemal pięć godzin. Agencja RIA powiadomiła, że po rozmowach Witkoff udał się do amerykańskiej ambasady w Moskwie.

Axios podał, że po rozmowie z Putinem wysłannicy Trumpa spotkają się z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim w jednym z krajów europejskich. Według źródeł serwisu to spotkanie ma się odbyć dzisiaj. Media ukraińskie podały, że przypuszczalnym miejscem spotkania będzie Bruksela.

CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA. 1378. dzień wojny na Ukrainie. W Moskwie rozpoczęły się rozmowy Putina z Witkoffem i Kushnerem

Adam Kacprzak/PAP

