Trwa 1379. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Środa, 3 grudnia 2025 r.
19:30. Były premier Mykoła Azarow skazany zaocznie na 15 lat więzienia za zdradę stanu
Były premier Ukrainy Mykoła Azarow został skazany zaocznie na 15 lat pozbawienia wolności i konfiskatę mienia za zdradę stanu i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji przeciw Ukrainie - poinformowało biuro ukraińskiego prokuratora generalnego.
Sąd rejonowy dzielnicy Peczerskiej uznał byłego szefa rządu i jego asystentkę za winnych zdrady stanu i innych przestępstw przeciwko bezpieczeństwu narodowemu. Azarow został skazany na 15 lat więzienia z konfiskatą mienia, a jego asystentka została skazana na 10 lat więzienia z konfiskatą mienia. W przypadku obojga wyroki wydano zaocznie.
Według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU) Azarow, ukrywający się poza granicami kraju, aktywnie współpracuje z rosyjskimi służbami specjalnymi w celu prowadzenia działalności wywrotowej w interesie Kremla.
Mykoła Azarow pełnił funkcję premiera Ukrainy w latach 2010-2014, w rządzie byłego prezydenta Ukrainy Wiktora Janukowycza. W 2014 r. uciekł do Rosji.
19:10. Doradca Putina: Obecnie negocjujemy tylko z USA
Rosja obecnie negocjuje ukraińskie porozumienie wyłącznie ze Stanami Zjednoczonymi - powiedział Jurij Uszakow – doradca Putina – cytowany przez agencję TASS. Jak stwierdził, ostatnie „postępy” rosyjskich żołnierzy na ukraiński froncie miały „duże znaczenie dla prowadzonych rozmów”. - Myślę, że teraz zwycięży rozsądek - podkreślił.
Na przebieg i charakter negocjacji miały oczywiście wpływ sukcesy ostatnich tygodni na polu walki. Innymi słowy, rosyjscy żołnierze poprzez swe działania militarne przyczynili się do tego, że nasi zagraniczni partnerzy w bardziej pozytywny sposób oceniają drogi prowadzące do pokojowego rozwiązania – powiedział Uszakow dziennikarzom. Wyraził przy tym nadzieję, że także Ukraina i jej europejscy sojusznicy zyskają „bardziej wyważone nastawienie i wizję tego, co się dzieje”.
Uszakow dodał, że podczas rozmów przedstawicieli Rosji i USA omawiano „kluczową kwestię” przystąpienia Ukrainy do NATO. Odmówił jednak podania jakichkolwiek szczegółów. Według niego strona rosyjska nie kontaktuje się z państwami europejskimi w sprawie zamrożonych rosyjskich aktywów, ale jest na to otwarta.
W nagraniu opublikowanym przed wczorajszymi negocjacjami Putin wyraził zadowolenie ze zdobycia miasta Pokrowsk we wschodniej Ukrainie. Władze ukraińskie zaprzeczyły jednak, by do tego doszło, i zapewniły, że walki o to miasto nadal trwają.
19:00. Reuters: Rosja kontroluje 19 proc. Ukrainy
Agencja Reutera podkreśliła, powołując się na mapy, że siły rosyjskie kontrolują obecnie ponad 19 proc. terytorium Ukrainy, czyli 115 600 km kw. Jest to zaledwie o 1 punkt procentowy więcej niż dwa lata temu. Jednakże ich tempo przesuwania się w bieżącym roku jest najszybsze od 2022 r.
18:30. „FT”: Rosja sprzedała pierwsze obligacje denominowane w juanach. Szuka pieniędzy na wojnę
Rosja sprzedała swoje pierwsze obligacje denominowane w chińskich juanach, pozyskując w ten sposób równowartość prawie 3 mld dolarów, które zamierza przeznaczyć na sfinansowanie inwazji na Ukrainę i pogłębienie więzi finansowych z Pekinem - podał dziś dziennik „Financial Times”.
Rosyjskie ministerstwo finansów poinformowało, że wyemitowało denominowane w chińskiej walucie obligacje rządowe o wartości 20 mld juanów (2,8 mld USD), na co złożyły się obligacje o wartości 12 mld juanów z terminem wykupu w 2029 r. i rentownością 6 proc. oraz te o wartości 8 mld juanów z terminem wykupu w 2033 r. i rentownością 7 proc. Jak dodał resort, ponad połowę obligacji zakupiły banki.
18:10. 15 lat więzienia dla byłego premiera Ukrainy
Były premier Ukrainy Mykoła Azarow został skazany przez sąd na 15 lat więzienia – podaje ukraiński portal TSN. Polityk, który po rewolucji na Majdanie ukrywa się w Rosji, oskarżony był m.in. o zdradę stanu i usprawiedliwianie rosyjskiej agresji w Ukrainie.
18:00. Szef MSZ Ukrainy: Witkoff miał kontakty z delegacją ukraińską po rozmowach w Moskwie
Specjalny wysłannik prezydenta USA Donalda Trumpa Steve Witkoff nawiązał kontakt z delegacją ukraińską po wczorajszych rozmowach w Moskwie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem – powiedział dziś minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrij Sybiha dziennikarzom w Brukseli.
„Nastąpił kontakt między szefem delegacji ukraińskiej a panem Witkoffem” – poinformował Sybiha, cytowany prez agencję Reutera. „Przedstawiciele delegacji amerykańskiej poinformowali, że ich zdaniem rozmowy w Moskwie przyniosły pozytywny wynik (…). Zaprosili oni delegację ukraińską do kontynuowania rozmów w Ameryce w najbliższej przyszłości” – stwierdził minister, który bierze udział w Brukseli w spotkaniu Rady NATO-Ukraina.
Reuters poinformował, że główny negocjator Ukrainy Rustem Umierow ma w środę odbyć rozmowy z przedstawicielami europejskimi w Brukseli, a następnie może udać się do Stanów Zjednoczonych na spotkania.
17:25. Szijarto zarzucił europejskim sojusznikom fanatyzm i poparł plan Trumpa dla Ukrainy
Szef MSZ Węgier Peter Szijjarto zarzucił europejskim sojusznikom z NATO „wojenny fanatyzm”, popierając przy tym plan prezydenta USA Donalda Trumpa dla Ukrainy i zapewniając, że Budapeszt nie wyśle już Kijowowi żadnej broni ani pieniędzy - przekazał dziennik „Magyar Nemzet”. Stwierdził również, że główne europejskie państwa członkowskie NATO nie chcą pokoju, lecz wojny z Rosją.
„Brutalny fanatyzm wojenny ogarnął europejskich członków NATO. Stracili kontakt z rzeczywistością. Uniemożliwia im to podejmowanie racjonalnych decyzji” - stwierdził Szijjarto, który wziął udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych NATO w Brukseli. „W rezultacie chcą wysyłać jeszcze więcej pieniędzy na Ukrainę, mimo że kraj ten zmaga się z jedną z największych afer korupcyjnych wszech czasów” - dodał.
„Najbardziej szokującym i w dłuższej perspektywie najbardziej alarmującym zjawiskiem jest to, że główny nurt europejskich członków NATO twierdzi, że nawet jeśli panuje pokój, nawet jeśli wysiłki na rzecz pokoju okażą się skuteczne pomimo prób ich podważenia, to oni nadal będą myśleć w kategoriach długoterminowych wrogich stosunków, długoterminowej wrogości wobec Rosji” - zauważył Szijjarto. Podkreślił, że „Węgry nie wyślą Ukrainie żadnej broni ani pieniędzy i w pełni popierają wysiłki pokojowe prezydenta Trumpa”.
17:10. Rosjanie zaatakowali Nikopol. Dwie osoby ranne
Rosyjskie wojska od rana atakują Nikopol dronami oraz artylerią. Jak poinformował Władysław Hajwanenko – pełniący obowiązki szefa Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej – rannych zostało dwoje mieszkańców: 10-letnia dziewczynka oraz 64-letni mężczyzna.
17:00. Sytuacja pod Kupiańskiem uległa poprawie
Ukraińskie wojsko odepchnęło Rosjan na północne obrzeża Kupiańska, tworząc skuteczną strefę ogniową uniemożliwiającą wrogowi przerzut posiłków – przekazał Wiktor Tregubow, rzecznik Operacyjno-Strategicznej Grupy Chortyca.
Tregubow twierdzi, że „sytuacja przez cały czas rozwijała się w przeciwnym kierunku, niż podawał Kreml”.
16:30. Rutte: 2/3 państw NATO zadeklarowało udział w finansowaniu uzbrojenia dla Ukrainy
Dwie trzecie państw członkowskich NATO zadeklarowało udział w finansowaniu uzbrojenia dla Ukrainy w ramach programu PURL. Dotychczasowe zobowiązanie to 4 mld dolarów – poinformował w środę sekretarz generalny Sojuszu Mark Rutte po spotkaniu szefów MSZ NATO w Brukseli.
Chodzi o uruchomiony w sierpniu mechanizm PURL, w ramach którego kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, a następnie przekazują tę broń Ukrainie.
16:20. Rada Najwyższa uchwaliła budżet Ukrainy na 2026 rok
Ukraiński parlament przyjął ustawę budżetową na 2026 rok — 261 głosami w II czytaniu i 257 w głosowaniu końcowym.
16:10. Sikorski: Apeluję do Belgii o uruchomienie rosyjskich aktywów,
Radosław Sikorski powiedział, że dołącza się do apeli do premiera Belgii Barta De Wevera o uruchomienie rosyjskich zamrożonych aktywów, z których ma zostać sfinansowana pożyczka dla Ukrainy. Od tego może zależeć wynik tej wojny - zaznaczył.
Sikorski po spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw NATO w Kwaterze Głównej Sojuszu w Brukseli był pytany przez dziennikarzy o - zaprezentowaną chwilę wcześniej przez Komisję Europejską - propozycję w sprawie wykorzystania zamrożonych aktywów rosyjskiego banku centralnego do sfinansowania wsparcia dla Ukrainy na kolejne dwa lata. Przeciwko temu jest Belgia, w której znajduje się izba rozliczeniowa Euroclear przechowująca większość unieruchomionych środków.
„Zgadzamy się z Belgią co do zasady, że ryzyko podjęcia decyzji dotyczącej zamrożonych aktywów rosyjskich powinno być współdzielone, że Belgia potrzebuje tutaj wsparcia” - powiedział Sikorski. Jak jednak dodał, wykorzystanie rosyjskich aktywów jest kluczowe dla Ukrainy. - Mam nadzieję, że Belgia zmieni swoje zdanie, ponieważ jest to kluczowa karta, którą my jako Europa możemy zagrać na stoliku po stronie Ukrainy. Od tego może zależeć los tej wojny - zaznaczył.
16:05. Wybuch w Charkowie. Dwie osoby ranne
Mer miasta Igor Terechow poinformował, że w Charkowie doszło do eksplozji, w wyniku której ranne zostały dwie osoby.
15:40. Atak w rejonie szewczenkowskim
Rosjanie zaatakowali rejon szewczenkowski w Charkowie, zabijając jedną osobę i raniąc dwie inne - poinformowały władze miasta. W wyniku eksplozji ranne zostały dwie osoby, którym udzielono odpowiedniej pomocy medycznej.
15:30. Rosja negocjuje z USA kwestię międzynarodowego uznania porozumień pokojowych kończących wojnę z Ukrainą
Informację taką przekazał Jurij Uszakow, doradca Władimira Putina. Uszakow podkreślił, że Rosja ma nalegać, by porozumienia pokojowe kończące wojnę z Ukrainą uzyskały uznanie międzynarodowe. Na pytanie na uznanie których krajów i w jakiej formie – bilateralnej czy wielostronnej – Rosji zależy, Uszakow odparł, że „międzynarodowe uznanie nie jest już tylko dwustronne” i dodał, że nie będzie udzielał dalszych komentarzy w tej sprawie.
15:01. Pilna decyzja Zelenskiego
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski polecił ministrowi obrony Denysowi Szmyhalowi pilne odnowienie składu rad nadzorczych w sektorze obronnym.
„Poleciłem Ministrowi Obrony Ukrainy Denysowi Szmyhalowi pilną odnowę składów rad nadzorczych również w sektorze obronnym . To właśnie za pośrednictwem rad nadzorczych odbywa się zarządzanie i nadzór nad procesami wewnętrznymi w spółkach, a to musi być zapewnione w stu procentach ” - napisał na platformie X.
14:50. Rumuńskie wojsko zneutralizowało drona morskiego na Morzu Czarnym
Ministerstwo Obrony Rumunii podało, że bezzałogowiec stanowił zagrożenie dla żeglugi na Morzu Czarnym. Dron typu Sea Baby został wykryty w odległości 36 mil morskich od portu w Konstancy. Maszyna została zniszczona poprzez kontrolowaną detonację.
14:40. Rosja podaje nowe dane o stratach Ukrainy
1260 żołnierzy (zabitych i rannych), czołg, dziesięć wozów opancerzonych, 55 innych pojazdów i cztery działa artylerii polowej – takie straty, według Ministerstwa Obrony Rosji, ukraińskie siły zbrojne poniosły w ciągu ostatniej doby w rejonach odpowiedzialności rosyjskich zgrupowań „Północ”, „Dniepr”, „Południe”, „Centrum”, „Wschód” i „Zachód”.
14:30. Atak Ukrainy na rurociąg „Przyjaźń”
Ukraina uderzyła w rurociąg naftowy „Przyjaźń” w obwodzie tambowskim w Rosji - podała agencja Reutera, powołując się na źródło w ukraińskim wywiadzie wojskowym (HUR). Według agencji, to piąty atak Ukrainy na rurociąg, za pomocą którego rosyjska ropa dostarczana jest na Węgry i Słowację. Według słowackiego operatora, dostawy przebiegają normalnie.
14:00. Ostrzał Charkowa
O ostrzale poinformował mer miasta Ihor Terechow. Dwie osoby zostały ranne. W dzielnicy szewczenkowskiej wybuchł pożar.
12:40. Bez plomby nawigacyjnej tiry nie wjadą na Białoruś
Białoruś wydała zakaz poruszania się po kraju ciężarówek z Polski, Łotwy i Litwy bez plomb nawigacyjnych. Urządzenia nie obowiązują dla tranzytu z obwodu królewieckiego, dużych i ciężkich pojazdów ze specjalnymi zezwoleniami, przewozu żywych zwierząt, poczty, zagranicznej pomocy humanitarnej, dóbr osobistych oraz importu przez granicę białorusko-rosyjską.
12:20. Umerow jedzie do Brukseli i USA
Wołodymyr Zełenski poinformował, że sekretarz Rady Bezpieczeństwa i Obrony uda się w środę do Brukseli, na rozmowy z doradcami ds. bezpieczeństwa narodowego przywódców państw europejskich, a następnie odwiedzi USA. Umerow ma przedstawić europejskim partnerom co Kijów wie o rozmowach Steve’a Witkoffa i Jareda Kushnera w Moskwie, omówią też europejski komponent architektury bezpieczeństwa.
11:40. Samolot zwiadowczy RAF-u odbył lot wokół obwodu królewieckiego
Samolot RC-135W Rivet Joint Królewskich Sił Powietrznych (RAF) odbył lot zwiadowczy wokół obwodu królewieckiego – poinformował portal UK Defence Journal. Patrolowanie regionu Morza Bałtyckiego przez siły Wielkiej Brytanii należy do rutynowych misji, których liczba wzrosła od czasu pełnowymiarowej inwazji Rosji na Ukrainę.
Dane z monitoringu lotu wskazują na to, że brytyjski samolot wojskowy poruszał się wzdłuż polskiego wybrzeża Bałtyku, by następnie pokonać Przesmyk Suwalski, wlecieć w przestrzeń powietrzną Litwy i okrążyć rosyjską eksklawę od północy - powiadomił we wtorek brytyjski portal poświęcony tematyce wojskowej.
10:15. Rosjanie kontrolują 95 proc. Pokrowska?
NATO ocenia, że ukraińskie wojska operujące w Myrnohradzie, na wschód od Pokrowska w obwodzie donieckim, znajdują się „praktycznie w okrążeniu” Rosjan, a sam Pokrowsk jest kontrolowany przez siły okupacyjne w 95 proc. – poinformował portal Europejska Prawda. Według wysokiego rangą urzędnika NATO siły Ukrainy w Myrnohradzie są otoczone i zależne od dostaw realizowanych dronami – przekazał portal.
Mapy ukraińskiego projektu analitycznego DeepState pokazują w środę, że wojska Kremla znajdują się w pobliżu tej miejscowości, lecz jeszcze do niej nie dotarły. Nacierają na nią z kierunków południowo-wschodniego i wschodniego. Według tych samych map wschodnia i północna część Pokrowska nie znajdują się pod kontrolą okupanta. „Walki o Pokrowsk trwają” – pisał wczoraj Andrij Kowałenko, szef Centrum Przeciwdziałania Dezinformacji przy Radzie Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy.
10:01. Belgia nie zgodzi się na użycie zamrożonych rosyjskich aktywów dla finansowania Ukrainy
Belgijski minister spraw zagranicznych Maxime Prevot powiedział w Brukseli, że Belgia będzie apelowała o inny sposób finansowania Ukrainy niż wykorzystanie zamrożonych aktywów rosyjskich. Komisja Europejska w środę ma przedstawić plan dalszego finansowania Ukrainy na lata 2026-2027.
Szef belgijskiego MSZ powiedział dziennikarzom w środę rano, tuż przez spotkaniem z ministrami spraw zagranicznych państw NATO w Brukseli, że propozycja KE nie uwzględnia „uzasadnionych” obaw Belgii co do wykorzystania zamrożonych aktywów Rosji w celu finansowania Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Prevot zapowiedział, że Bruksela będzie naciskała na znalezienie alternatywnych wobec pożyczek reparacyjnych sposobów pomocy Ukrainie.
„Nie mamy zamiaru antagonizować naszych państw partnerskich ani Ukrainy, ale żądamy, żeby ryzyko, z jakim mierzy się Belgia zostało w pełni uwzględnione” – powiedział minister. Polityk dodał, że Belgia ma wrażenie, iż jej obawy są ignorowane przez KE i podkreślił, że wszyscy widzą, jak trudno jest znaleźć solidne rozwiązanie w sprawie wykorzystania rosyjskich środków.
09:10. Rosjanie ostrzelali zajezdnię trolejbusów w Chersoniu
Ostrzał trwał półtorej godziny – podał szef lokalnej administracji Jarosław Szanko. W ostrzale uszkodzonych zostało 19 trolejbusów.
08:28. Norwegia i Niemcy zadeklarowały wsparcie finansowe dla Ukrainy
Przed posiedzeniem ministrów spraw zagranicznych państw NATO w środę w Brukseli, Norwegia zadeklarowała blisko 600 mln dolarów na zakup amerykańskiej broni dla Ukrainy w ramach programu PURL, a Niemcy - 200 mln USD.
08:03. Na giełdach paliw wzrosty cen ropy - inwestorzy czekają na kolejne kroki ws. Ukrainy
Ceny ropy na giełdach paliw rosną w trakcie porannego handlu, a inwestorzy czekają na kolejne kroki w sprawie zakończenia wojny Rosja-Ukraina - informują maklerzy.
Inwestorzy rozważają możliwość zakończenia wojny w Ukrainie po rozmowach na wysokim szczeblu między USA a Rosją.
We wtorek doradcy prezydenta Trumpa, Steve Witkoff i Jared Kushner, spotykali się z prezydentem Rosji Władimirem Putinem na Kremlu.
07:25. Pożar w bazie paliwowej w obwodzie tambowskim po ataku ukraińskich dronów
Po ataku ukraińskich dronów w nocy z wtorku na środę wybuchł pożar w bazie paliwowej w obwodzie tambowskim na zachodzie Rosji - poinformowały lokalne władze, na które powołuje się agencja Reutera.
Gubernator obwodu Jewgienij Pierwyszow przekazał, że spadające odłamki spowodowały pożar, lecz nie podał nazwy konkretnej bazy paliwowej, która była celem ataku. Nie powiadomił również, czy są zabici bądź ranni.
Według ukraińskich mediów, celem dronów był skład ropy naftowej Nikiforowskaja we wsi Dmitriewka położonej ok. 45 km od Tambowa. Znajdująca się tam baza paliwowa składa się z 14 zbiorników o łącznej pojemności 10,4 tys. metrów sześciennych, w których przechowywany jest olej napędowy. Obiekt należy do objętego zachodnimi sankcjami koncernu Rosnieft.
06:50. W Brukseli rozmowy szefów dyplomacji krajów Sojuszu m.in. o dalszym wsparciu Ukrainy
W Kwaterze Głównej Sojuszu Północnoatlantyckiego w Brukseli odbędą się dziś rozmowy szefów dyplomacji krajów NATO m.in. o dalszym wsparciu Ukrainy, odpierającej rosyjską inwazję. Polskę będzie reprezentował wicepremier, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.
05:20. „DGP”: Bałtyk przestał być bezpieczny
Trwa seria ataków na statki rosyjskiej floty cieni na Morzu Czarnym. Eksperci coraz częściej wyrażają obawy także o Bałtyk – pisze „Dziennik Gazeta Prawna”.
Dziennik przypomina, że w ostatnich dniach doszło m.in. do wybuchów na statkach na tureckich wodach terytorialnych, co zaniepokoiło władze Turcji. Jednak „informacje, iż za atakami stać miały ukraińskie służby specjalne, wzbudziły zaniepokojenie także wśród europejskich przywódców”.
„DGP” podaje, że „obawy wzbudza głównie perspektywa katastrofy ekologicznej na Bałtyku”. Według szacunków Centrum Badań nad Energią i Czystym Powietrzem, tygodniowo Morzem Bałtyckim przepływa ponad 40 statków należących do floty cieni”.
04:26. Premier Finlandii: nie jesteśmy gotowi zaoferować Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa
Finlandia nie jest gotowa zaoferować Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa. Zamiast tego Helsinki mogą „pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa”. Różnica między tymi kwestiami jest ogromna - powiedział premier Petteri Orpo.
04:00. Rada Europejska UE i PE doszły do porozumienia ws. wygaszenia importu rosyjskiego gazu do 2027 r.
Rada UE i Parlament Europejski poinformowały w nocy z wtorku na środę, że doszły do porozumienia w sprawie wygaszenia importu rosyjskiego gazu do UE do 2027 roku. To część zabiegów na rzecz uniezależnienia UE od surowców energetycznych z Rosji.
Duńska prezydencja w Radzie Europejskiej i przedstawiciele PE zawarli nieformalne porozumienie, które przewiduje wprowadzenie wiążących przepisów o wygaszeniu importu gazu z Rosji. W przypadku skroplonego gazu ziemnego (LNG) całkowity zakaz ma obowiązywać od końca 2026 r., a w przypadku surowca przesyłanego gazociągami – od jesieni 2027 r.
03:32. Węgierski minister: system polityczny w Rosji cieszy się poparciem, w odróżnieniu od Ukrainy
System polityczny w Rosji cieszy się silnym poparciem, czego nie można powiedzieć o Ukrainie - ocenił węgierski minister obrony narodowej Kristof Szalay-Bobrovniczky.
Minister zdał wczoraj coroczne sprawozdanie przed parlamentarną komisją obrony narodowej i egzekwowania prawa. „W sensie militarnym Ukraina przegrała tę wojnę” – stwierdził polityk, dodając, że w ostatnim czasie ujawniła się systemowa korupcja w państwie ukraińskim. „Nie słyszymy krytyki ze strony UE” – stwierdził Szalay-Bobrovniczky.
00:10. Kreml po rozmowach z USA: nie ma kompromisu w sprawie Ukrainy
Rosja i USA nie zdołały wypracować kompromisu w sprawie pokoju na Ukrainie - powiedział w nocy z wtorku na środę doradca Władimira Putina, Jurij Uszakow. Nie jesteśmy bliżej pokoju, ale nie jesteśmy też dalej - dodał.
Uszakow brał udział we wtorkowym spotkaniu w Moskwie Putina z wysłannikami USA Steve’em Witkoffem i Jaredem Kushnerem.
Doradca Kremla przekazał, że strony nie wypracowały kompromisu w jednej z najtrudniejszych kwestii, czyli terytorium - podał Reuters.
Uszakow ocenił rozmowy jako konstruktywne, lecz przyznał, że w stanowiskach stron pozostają rozbieżności.
00:02. Zełenski wyraził obawę, że USA stracą zainteresowanie procesem pokojowym
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Dublinie wyraził obawę, że Stany Zjednoczone mogą stracić zainteresowanie procesem pokojowym. W jego opinii, celem Moskwy jest usunięcie kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej z pola zainteresowania Waszyngtonu.
Jeśli któryś z naszych sojuszników jest zmęczony (prowadzeniem negocjacji pokojowych), to się boję
— stwierdził ukraiński przywódca.
Chwilę wcześniej przyznał, że szybkość działań prowadzonych przez stronę amerykańską daje mu powody do optymizmu.
Ameryka nie wycofuje się teraz z żadnego dialogu dyplomatycznego i to jest dobre
— powiedział Zełenski.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747271-relacja-1379-dzien-wojny-ukraina-stracila-19-terenu
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.