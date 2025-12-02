NA ŻYWO

RELACJA. 1379. dzień wojny na Ukrainie. Zełenski wyraził obawę, że USA stracą zainteresowanie procesem pokojowym

Prezydent Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA
Prezydent Wołodymyr Zełenski / autor: PAP/EPA

Trwa 1379. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Środa, 3 grudnia 2025 r.

00:02. Zełenski wyraził obawę, że USA stracą zainteresowanie procesem pokojowym

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Dublinie wyraził obawę, że Stany Zjednoczone mogą stracić zainteresowanie procesem pokojowym. W jego opinii, celem Moskwy jest usunięcie kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej z pola zainteresowania Waszyngtonu.

Jeśli któryś z naszych sojuszników jest zmęczony (prowadzeniem negocjacji pokojowych), to się boję

— stwierdził ukraiński przywódca.

Chwilę wcześniej przyznał, że szybkość działań prowadzonych przez stronę amerykańską daje mu powody do optymizmu.

Ameryka nie wycofuje się teraz z żadnego dialogu dyplomatycznego i to jest dobre

— powiedział Zełenski.

red/PAP/X/FB

