Trwa 1379. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Środa, 3 grudnia 2025 r.
00:02. Zełenski wyraził obawę, że USA stracą zainteresowanie procesem pokojowym
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w Dublinie wyraził obawę, że Stany Zjednoczone mogą stracić zainteresowanie procesem pokojowym. W jego opinii, celem Moskwy jest usunięcie kwestii wojny rosyjsko-ukraińskiej z pola zainteresowania Waszyngtonu.
Jeśli któryś z naszych sojuszników jest zmęczony (prowadzeniem negocjacji pokojowych), to się boję
— stwierdził ukraiński przywódca.
Chwilę wcześniej przyznał, że szybkość działań prowadzonych przez stronę amerykańską daje mu powody do optymizmu.
Ameryka nie wycofuje się teraz z żadnego dialogu dyplomatycznego i to jest dobre
— powiedział Zełenski.
