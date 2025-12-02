Moskwa wściekła po wystąpieniu prezydenta Nawrockiego! Rosyjscy deputowani: "Sprzyja rusofobii, podżega do antyrosyjskiej histerii"

  • Świat
  • opublikowano:
Deputowany niższej izby rosyjskiego parlamentu Michaił Szeremta w rozmowie z agencją Ria Nowosti grzmiał, że oświadczenia polskiego prezydenta są "głupie i niebezpieczne". / autor: Fratria/KPRP/Mikołaj Bujak
Wystąpienie prezydenta Karola Nawrockiego podczas wizyty w Czechach, gdzie zwracał uwagę, że razem z prezydentem Petrem Pavlem uznają Federacją Rosyjską za największe zagrożenie oraz państwo, które nie dotrzymuje umów, wywołało wściekłość w Moskwie

Deputowany niższej izby rosyjskiego parlamentu Michaił Szeremta w rozmowie z agencją Ria Nowosti grzmiał, że oświadczenia polskiego prezydenta są „głupie i niebezpieczne”.

Najwyższy czas, by zdał test adekwatności. Ten człowiek celowo wygłasza gorączkowe wypowiedzi, by narazić własną ludność na konfrontację z Rosją

— mówił.

Oskarżenie o „rusofobię”

W rozmowie z agencją oburzał się także deputowany do Dumy Państwowej i członek komitetu ds. międzynarodowych Dmitrij Biełik.

Prezydent Polski szuka wszelkich sposobów, by dołączyć do grupy negocjacyjnej w sprawie Ukrainy. W tym celu składa wyraźnie prowokujące oświadczenie

— przekonywał.

Sprzyja rusofobii, podżega do antyrosyjskiej histerii

— atakował.

Próbuje wymyślić sobie powód nieobecności Polski w grupie dotyczącej konfliktu ukraińskiego

— mówił.

Adrian Siwek/Polsat News

