Prezydent USA Donald Trump powiedział, że nic nie wiedział o powtórnym uderzeniu w osoby, które przeżyły początkowy atak na łódź przemytników narkotyków, lecz zaznaczył, że zależy mu na eliminacji tych łodzi. Zagroził przy tym, że nie tylko Wenezuela może być celem ataków USA.
Trump odpowiedział na pytania, dotyczące kontrowersyjnego zabicia przez siły USA dwóch podejrzanych przemytników, którzy przeżyli pierwsze uderzenie na ich łódź na Morzu Karaibskim 2 września.
Wciąż nie mam na ten temat zbyt wielu informacji, bo polegam na (szefie Pentagonu), ale dla mnie to był atak. Dla mnie to nie było jedno, dwa, trzy uderzenia. Ktoś zadał mi pytanie o drugie uderzenie. Nie wiedziałem o drugim uderzeniu
– powiedział Trump podczas posiedzenia gabinetu.
Mogę powiedzieć to: chce, by te łodzie zostały wyeliminowane, a jeśli będziemy musieli, zaatakujemy też na lądzie
— dodał.
Siedzący obok niego szef Pentagonu Pete Hegseth również powiedział, że choć osobiście monitorował i zatwierdzał pierwsze uderzenie na łódź, to potem wyszedł z pokoju, a decyzję o uderzeniu na rozbitków podjął szef Dowództwa Sił Specjalnych adm. Frank Bradley. Hegseth stwierdził jednak, że admirał podjął dobrą decyzję.
Admirał Bradley podjął słuszną decyzję, ostatecznie zatapiając statek i eliminując zagrożenie
— powiedział.
Trump kontra dziennikarze
Skrytykował też dziennikarzy i polityków, którzy sugerowali, że zabicie rozbitków stanowiło zbrodnię.
To się nazywa mgła wojny. Tego wy, prasa nie rozumiecie. Siedzicie w swoich klimatyzowanych biurach albo na Kapitolu i czepiacie się szczegółów, i podrzucacie fałszywe historie do „Washington Post” o „zabiciu wszystkich”
— stwierdził Hegseth, odnosząc się do doniesień dziennika, że wydał on słowny rozkaz zabicia wszystkich.
A potem chcecie rzucać naprawdę nieodpowiedzialnymi określeniami na temat amerykańskich bohaterów, decyzji, jakie podjęli. Napisałem całą książkę na ten temat z powodu tego, co politycy i prasa robią wojownikom
— dodał.
Komentując groźby pod adresem Wenezueli oraz walkę przeciwko kartelom narkotykowym, Trump sugerował, że zagrożona jest nie tylko Wenezuela.
Jakikolwiek kraj, jeśli uważamy, że oni budują fabryki, czy to fentanylu czy kokainy… Słyszę że Kolubmia produkuje kokainę. Mają fabryki kokainy, okej? I potem sprzedają nam ich kokainę. Bardzo to doceniamy
— mówił z przekąsem prezydent.
Ale tak, ktokolwiek to robi i sprzedaje to w naszym kraju podlega atakom, niekoniecznie tylko Wenezuela
— dodał.
