Rosyjski przywódca Władimir Putin przekonywał, że nie chce wojny z Europą. Straszył przy tym, że „jeśli Europa jej chce”, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz. Putin powiedział o tym dziennikarzom w Moskwie.
Według Putina kraje europejskie wysuwają odnośnie do możliwego porozumienia pokojowego z Ukrainą żądania, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia.
Zarzucał, że Europejczycy utrudniają amerykańskiej administracji i prezydentowi Donaldowi Trumpowi osiągnięcie pokoju drogą rozmów. Wyraził też przekonanie, że Europejczycy sami się odsunęli od rozmów pokojowych.
Groźby Putina
Co więcej Władimir Putin ostrzegł, że Rosja podejmie kroki przeciw tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie. Mówił o tym na forum inwestycyjnym „Rosja wzywa!”.
Putin nazwał niedawne ataki na tankowce w pobliżu Turcji piractwem i zapowiedział nasilenie ataków na obiekty i statki ukraińskie.
