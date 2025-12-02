Putin się odgraża. Przekonuje, że nie chce wojny, ale? "Jeśli Europa jej chce", to "Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz"

Vladimir Putin odgrażał się Europie ws. Ukrainy. / autor: EPA/SERGEI ILNITSKY Dostawca: PAP/EPA.
Vladimir Putin odgrażał się Europie ws. Ukrainy. / autor: EPA/SERGEI ILNITSKY Dostawca: PAP/EPA.

Rosyjski przywódca Władimir Putin przekonywał, że nie chce wojny z Europą. Straszył przy tym, że „jeśli Europa jej chce”, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz. Putin powiedział o tym dziennikarzom w Moskwie.

Według Putina kraje europejskie wysuwają odnośnie do możliwego porozumienia pokojowego z Ukrainą żądania, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia.

Zarzucał, że Europejczycy utrudniają amerykańskiej administracji i prezydentowi Donaldowi Trumpowi osiągnięcie pokoju drogą rozmów. Wyraził też przekonanie, że Europejczycy sami się odsunęli od rozmów pokojowych.

Groźby Putina

Co więcej Władimir Putin ostrzegł, że Rosja podejmie kroki przeciw tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie. Mówił o tym na forum inwestycyjnym „Rosja wzywa!”.

Putin nazwał niedawne ataki na tankowce w pobliżu Turcji piractwem i zapowiedział nasilenie ataków na obiekty i statki ukraińskie.

Adrian Siwek/PAP

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

