Partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana zbliżyła się do najważniejszego ugrupowania opozycji, partii TISZA, która nadal cieszy się największym poparciem wyborców - poinformował dziś portal 24.hu, powołując się na sondaż think tanku 21 Research Center.
Wśród ogółu społeczeństwa TISZA wyprzedza Fidesz o 4 punkty procentowe, a wśród tych, którzy wiedzą, jak będą głosować, przewaga ta wynosi 7 pkt. proc. W porównaniu z wynikami z października wszystkie dane uległy zmianie, a różnica między dwiema głównymi partiami zmniejszyła się z 10 pkt. proc.
Ugrupowanie Petera Magyara uzyskało w najnowszym sondażu 47 proc. poparcia, a partia Orbana - 40 proc.
Mniejsza różnica sondażowa
Chociaż badanie przeprowadzone w zeszłym tygodniu przez ośrodek Median również wykazało zmniejszającą się różnicę między dwiema partiami i mniejszą liczbę osób liczących na zmianę rządu, to 60 proc. ankietowanych uznało, że Węgry zmierzają w złym kierunku.
Partia Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskała w listopadzie 6 proc. poparcia, co oznaczałoby wystarczającą liczbę głosów, aby zapewnić jej miejsce w parlamencie.
Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu 2026 roku.
CZYTAJ TEŻ:
— Wielki pojedynek: Orbán kontra Magyar. „Fidesz, który jako jedyny pragnie jak najszybszego zakończenia wojny”
— Polska poszła na pierwszy ogień. Teraz ma dostać Orban. PE przyjął raport ws. pogarszającej się sytuacji dot. praworządności na Węgrzech
maz/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747242-fidesz-odrabia-straty-partia-orbana-zbliza-sie-do-tisza
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.