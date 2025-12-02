Fidesz odrabia notowania. Ugrupowanie Viktora Orbana zmniejszyło stratę do opozycyjnej partii TISZA

Partia Fidesz premiera Węgier Viktora Orbana zbliżyła się do najważniejszego ugrupowania opozycji, partii TISZA, która nadal cieszy się największym poparciem wyborców - poinformował dziś portal 24.hu, powołując się na sondaż think tanku 21 Research Center.

Wśród ogółu społeczeństwa TISZA wyprzedza Fidesz o 4 punkty procentowe, a wśród tych, którzy wiedzą, jak będą głosować, przewaga ta wynosi 7 pkt. proc. W porównaniu z wynikami z października wszystkie dane uległy zmianie, a różnica między dwiema głównymi partiami zmniejszyła się z 10 pkt. proc.

Ugrupowanie Petera Magyara uzyskało w najnowszym sondażu 47 proc. poparcia, a partia Orbana - 40 proc.

Mniejsza różnica sondażowa

Chociaż badanie przeprowadzone w zeszłym tygodniu przez ośrodek Median również wykazało zmniejszającą się różnicę między dwiema partiami i mniejszą liczbę osób liczących na zmianę rządu, to 60 proc. ankietowanych uznało, że Węgry zmierzają w złym kierunku.

Partia Mi Hazank (Ruch Naszej Ojczyzny) uzyskała w listopadzie 6 proc. poparcia, co oznaczałoby wystarczającą liczbę głosów, aby zapewnić jej miejsce w parlamencie.

Wybory parlamentarne na Węgrzech mają się planowo odbyć w kwietniu 2026 roku.

maz/PAP

