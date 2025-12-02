Indyjskie rafinerie, po kilkumiesięcznej przerwie, wznowiły zakupy rosyjskiej ropy, ale po znacznie obniżonej cenie. Rosja przyduszona sankcjami zgodziła się na zniżkę wynoszącą 5 dolarów za baryłkę, poinformowała agencja Bloomberg.
Według źródeł, na które powołał się w publikacji Bloomberg, dwie największe indyjskie rafinerie państwowe - Indian Oil Corp. i Bharat Petroleum - kupiły rosyjską ropę naftową z dostawą na styczeń. Zakupu nie dokonały bezpośrednio w Rosji, ale przez pośredników nieobjętych sankcjami i po uzyskaniu upustu 5 dolarów za baryłkę. A jeszcze w październiku Kreml oferował rabat w wysokości 3 dolarów.
Ile zarobi Rosja?
Po uwzględnieniu zniżki i kosztów transportu Rosja prawdopodobnie zarobi około 40–45 dolarów za baryłkę. Oznacza to kolejne spadki dochodów Kremla ze sprzedaży ropy naftowej. W mijającym roku sięgnęły one już 25 mld dolarów.
Indie pozostają ostrożne i według indyjskiego dziennika biznesowego „Economic Times” całkowite zakupy rosyjskiej ropy prawdopodobnie nie przekroczą 600 tys. baryłek dziennie, a to mniej niż jedna trzecia zamówień z 2024 r. Wynika to przede wszystkim z nacisków Stanów Zjednoczonych, które zniechęcają Indie do zakupu objętej sankcjami rosyjskiej ropy. Waszyngton w październiku nałożył sankcje na Rosnieft, Łukoil PJSC, Surgutnieftiegaz i Gazprom Nieft, czterech największych rosyjskich producentów ropy naftowej.
Niektóre indyjskie rafinerie, takie jak Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd. i HPCL-Mittal Energy Ltd., nadal całkowicie unikają rosyjskiej ropy, a prywatny gigant naftowy Reliance Industries ogłosił pod koniec listopada, że zaprzestanie przetwarzania rosyjskiej ropy w części swojej olbrzymiej rafinerii w Jamnagarze.
Nieprzetworzona ropa z Uralu była głównym surowcem dla indyjskich rafinerii od 2023 r., kiedy niemal wszystkie kraje Unii Europejskiej odcięły się od tych dostaw, zmuszając Rosję do poszukiwania nowych klientów w Azji.
