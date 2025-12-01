Trwa 1378. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Wtorek, 2 grudnia 2025 r.
11:50. Szwedzki rząd ogłosił zimowy pakiet cywilnego wsparcia Ukrainy
Rząd Szwecji poinformował o przekazaniu Ukrainie pakietu pomocy cywilnej na przetrwanie zimy w wysokości 1,1 mld koron (około 100 mln euro). – Wraz ze spadkiem temperatury Rosja nasiliła ataki. (…). Pozbawia to miliony Ukraińców dostępu do prądu, ogrzewania i wody, co grozi prawdopodobnie najgorszą zimą od 2022 r. – podkreślił szwedzki minister współpracy rozwojowej Benjamin Dousa.
Z kolei wicepremier i minister energii Ebba Busch zauważyła, że wsparcie dostaw energii dla Ukrainy wzmacnia nie tylko odporność kraju walczącego z rosyjskim agresorem, ale także obronność całej Europy. Większość szwedzkiego wsparcia zostanie przekazana za pomocą nordyckiego funduszu Nefco. Program realizowany przez tę instytucję polega na pomocy w naprawie zniszczonej infrastruktury w sposób przyjazny dla środowiska.
Po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 r., Szwecja wypłaciła dotychczas Ukrainie 109 mld koron wsparcia (około 10 mld euro), z czego pomoc cywilna wyniosła 19,4 mld (około 1,7 mld euro).
11:20. W obcwodzie chersońskim 13 osób rannych w ciągu doby
Oleksandr Prokudin, przewodniczący Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował na Telegramie, że w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim rannych zostało 13 osób w wyniku rosyjskich nalotów.
32 miejscowości znalazły się pod ostrzałem Rosjan, uszkodzono sześć bloków mieszkalnych i 113 domów prywatnych.
11:00. Brytyjczyk zatrzymany na Ukrainie pod zarzutem szpiegowania dla Rosji
Brytyjska stacja Sky News poinformowała o zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy obywatela Wielkiej Brytanii, byłego żołnierza, który przyjechał na Ukrainę na początku ubiegłego roku, by szkolić tamtejsze siły zbrojne. Według SBU mężczyzna miał zostać zwerbowany przez rosyjską FSB i przekazywać jej informacje o ukraińskim wojsku, w tym współrzędne ośrodków szkoleniowych na południu kraju oraz dane dotyczące zagranicznych instruktorów. Śledztwo prowadzone było we współpracy z brytyjskimi służbami. SBU zarzuca mu również przygotowywanie zamachów terrorystycznych, a wśród dowodów wymienia instrukcje dotyczące budowy improwizowanego ładunku wybuchowego oraz wskazania miejsca ukrycia pistoletu z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany w październiku i przebywa w areszcie pod zarzutem przekazywania nieuprawnionych informacji Rosji; w razie skazania grozi mu do 12 lat więzienia.
10:48. Rosjanie twierdzą, że zajęli Pokrowsk. Ukraińska armia: prowadzimy działania kontrofensywne w południowej części miasta
Ukraińska armia utrzymuje pozycje w północnej części Pokrowska w Donbasie i prowadzi działania kontrofensywne w południowej części miasta, zajętej wcześniej przez siły rosyjskie – poinformowali przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowani przez agencję Reutera.
Ukraińscy żołnierze utrzymują pozycje w północnej części strategicznego miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy
— napisano w oświadczeniu 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Powietrznodesantowych Ukrainy.
Oświadczenie armii ukraińskiej jest odpowiedzią na poniedziałkowe deklaracje strony rosyjskiej o całkowitym zajęciu Pokrowska w obwodzie donieckim i Wołczańska w obwodzie charkowskim. Taką informację miał przekazać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi szef rosyjskiego Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow w niedzielę wieczorem. Strona ukraińska nie potwierdza tych doniesień.
09:50. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1110 żołnierzy (łącznie 1 175 030 od początku pełnoskalowej wojny).
09:16. Rosyjsko-chińskie konsultacje w Moskwie przed przylotem Witkoffa
Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się dzisiaj w Moskwie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, aby przedyskutować kwestie wojskowe i dotyczące bezpieczeństwa - podały rosyjskie media.
Strony będą omawiać sytuację w regionie Azji i Pacyfiku, współpracę w sferze wojskowej i wojskowo-technicznej oraz kontakty między agencjami bezpieczeństwa i służbami specjalnymi
— przekazała wojskowa telewizja Zwiezda, cytowana przez agencję Reutera.
Spotkanie Szojgu z Wangiem Yi odbywa się na kilka godzin przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem. Przedstawiciele władz w Waszyngtonie mają spotkać się z Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.
08:44. Rosyjski tankowiec ostrzelany na Morzu Czarnym
Turecka Generalna Dyrekcja ds. Morskich poinformowała, że na Morzu Czarnym zaatakowano rosyjski tankowiec Midwołga 2, płynący z Rosji do Gruzji. Zaatakowany statek przewozi olej słonecznikowy - poinformował turecki portal Haberler. Do ataku doszło w odległości 80 mil morskich (148 km) od brzegu.
Załoga statku Midwołga 2 przekazała, że stan 13 osób znajdujących się na pokładzie jest dobry, a silniki jednostki działają. Tankowiec zmienił kurs i skierował się do Synopy, miasta na północy Turcji - przekazał portal Turkiye Today.
W ubiegły piątek (28 listopada) na Morzu Czarnym, w pobliżu cieśniny Bosfor, doszło do eksplozji na dwóch tankowcach należących do tzw. rosyjskiej floty cieni, używanych do omijania sankcji i nielegalnego transportowania ropy.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym są nie do przyjęcia i ostrzegł „wszystkie zainteresowane strony” przed przeprowadzaniem takich operacji.
08:12. „FT”: Europejski Bank Centralny nie zgodził się na zabezpieczenie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy
Europejski Bank Centralny (EBC) odrzucił wniosek Brukseli o zabezpieczenie tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, która miałaby być sfinansowana z wykorzystaniem rosyjskich zamrożonych aktywów - powiadomił we wtorek brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na własnych informatorów.
Jak podał „FT”, EBC doszedł do wniosku, że propozycja KE narusza mandat banku.
Według gazety jest to kolejny cios, jaki otrzymała Komisja Europejska, która chce wykorzystać aktywa rosyjskiego banku centralnego, zamrożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r., do sfinansowania dalszego wsparcia Ukrainy. W ocenie „FT” zmusi to KE do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, by pozyskać pieniądze.
07:02. Ekspert: przykład Kosowa może pomóc w osiągnięciu pokoju w Ukrainie
Kosowo może posłużyć jako model osiągnięcia pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej - ocenił Edward Joseph, wykładowca Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA.
Zastosowanie w Donbasie zasad Rezolucji 1244 (rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potwierdzającej autonomię Kosowa w ramach Jugosławii - PAP) mogłoby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa bez konieczności akceptowania aneksji regionu przez Rosję. Zasady te obejmowałyby administrację międzynarodową, rozmieszczenie sił pokojowych i odłożenie na później kwestii suwerenności
— stwierdził Joseph w rozmowie z bałkańską redakcją Radia Wolna Europa.
W jego ocenie model ten popiera prezydent Rosji Władimir Putin, który - jak przypomniał ekspert - od ponad dwóch dekad nalega na przestrzeganie Rezolucji 1244 i powtarza, że Kosowo i Ukraina są tożsamymi kwestiami.
06:44. Rosyjskie koleje notują kolejny rok spadków przewozów towarów
Rosyjskie koleje przewożą coraz mniej towarów. Dane o przewozach towarowych uważane są za ważny wskaźnik stanu gospodarki w kraju, który nie publikuje wielu kluczowych wskaźników makroekonomicznych - podkreśla agencja Reutera.
Wedle oświadczenia kolei rosyjskich od stycznia do listopada tego roku spadek w przewozach towarowych w Rosji wyniósł 5.6 proc. To kolejne spowolnienie od 2024 roku, gdy przewozy towarów kolejami osiągnęły poziom najniższy od 15 lat.
Reuters pisze, że spadki te związane są ze spowolnieniem rosyjskiej gospodarki, wywołanym wojną i sankcjami, nakładanymi na Rosję. Koleje, które są największym komercyjnym pracodawcą w Rosji, odczuwają to spowolnienie szczególnie dotkliwie. Obecnie zadłużenie tej firmy wynosi około 51 mld dolarów.
00:01. Holandia i Ukraina podpisały umowę o wspólnej produkcji dronów wojskowych
Holandia i Ukraina zawarły w Brukseli porozumienie o wspólnej produkcji dronów wojskowych - poinformowało holenderskie Ministerstwo Obrony. Szef resortu Ruben Brekelmans podkreślił, że współpraca zwiększy możliwości przemysłu, a także wzmocni bezpieczeństwo i odporność obu państw.
Dokument został podpisany przez Brekelmansa i jego ukraińskiego odpowiednika Denysa Szmyhala podczas posiedzenia Rady UE ds. Obrony.
Zgodnie z komunikatem resortu, jest to kolejny etap współpracy zapoczątkowanej w październiku, gdy uzgodniono wspólne inwestycje w rozwój ukraińskich systemów bezzałogowych. Umowa ma umożliwić produkcję dronów zarówno w Holandii, jak i w Ukrainie. Szczegółów rozmieszczenia produkcji nie ujawniono, ale Haga podkreśla, że holenderskie firmy dysponują zaawansowanymi technologiami, a Ukraina – unikalnym doświadczeniem operacyjnym.
Brekelmans ocenił, że drony odgrywają „elementarną rolę” na współczesnym polu walki, a Holandia „może wiele nauczyć się z ukraińskich innowacji”. Dodał, że współpraca zwiększy zdolności produkcyjne i wzmocni wspólne bezpieczeństwo.
Wsparcie dronowe pozostaje jednym z priorytetów Hagi - Holandia w ramach inicjatywy Drone Line przekazała już Ukrainie setki tysięcy bezzałogowców, a dziś zapowiedziała także zakup amerykańskiej broni o wartości 250 mln euro w ramach programu Priorytetowa Lista Potrzeb Ukrainy (PURL).
red/wPolityce.pl/PAP/X/Fb/media
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747192-relacja-1378-dzien-wojny-rosjanie-nie-zajeli-pokrowska
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.