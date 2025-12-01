Trwa 1378. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 2 grudnia 2025 r.
18:41. Rozpoczęły się rozmowy Putina z Witkoffem i Kushnerem
Władimir Putin rozpoczął w Moskwie rozmowy na temat zakończenia wojny w Ukrainie z wysłannikiem USA Steve’em Witkoffem i zięciem prezydenta Donalda Trumpa, Jaredem Kushnerem.
W spotkaniu uczestniczą też wysłannik Putina Kiriłł Dmitrijew oraz doradca prezydenta ds. międzynarodowych Jurij Uszakow.
Rozmowy mają dotyczyć rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad propozycją pokojową strony amerykańskiej. Rzecznik Kremla ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje administracji USA są dobrą podstawą dla dalszych rokowań i uregulowaniu sytuacji w Ukrainie.
17:36. Papież: Europa może odegrać ważną rolę w sprawie pokoju dla Ukrainy
Papież Leon XIV powiedział dziennikarzom podczas lotu z Bejrutu do Rzymu, że Europa powinna uczestniczyć w rozwiązaniu konfliktu na Ukrainie, bo pełni ważną rolę. Jak dodał, szczególną rolę mediatora mogą odegrać Włochy.
Pytany o wzrost napięć między Rosją a NATO i możliwość rokowań na rzecz sprawiedliwego pokoju na Ukrainie bez udziału Europy odparł:
To jest temat ważny dla pokoju na świecie, ale w tej kwestii Stolica Apostolska nie bierze w tym bezpośredniego udziału, bo nie jesteśmy członkami NATO. Wiele razy prosiliśmy o zawieszenie broni i dialog zamiast wojny. Ta wojna ma obecnie wiele aspektów, także w związku ze wzrostem broni i jej produkcji, cyberatakami
— dodał, przypominając też o nadchodzącej zimie i kwestiach energii.
Z jednej strony prezydent Stanów Zjednoczonych myśli, że może promować plan pokojowy, i chciał to robić, przynajmniej w pierwszym momencie bez Europy. - Ale obecność Europy jest również ważna, a pierwsza propozycja została zmodyfikowana, także ze względu na to, co Europa mówiła
— mówił.
Myślę, że szczególnie rola Włoch mogłaby być bardzo ważna, z kulturowego, historycznego punktu widzenia, ich zdolności do bycia pośrednikiem. W tym sensie mógłbym zasugerować, abym można było zachęcić do tego typu mediacji
— wyjaśnił papież.
17:30. Zełenski: mamy największe szanse na zakończenie wojny, niż kiedykolwiek wcześniej
Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski oświadczył w Dublinie, podczas pierwszej oficjalnej wizyty w Irlandii, że obecnie szanse na zakończenie wojny są największe, niż kiedykolwiek wcześniej. Premier Irlandii Michael Martin zadeklarował poparcie Ukrainy w staraniach o przystąpienie do Unii Europejskiej.
Podczas konferencji prasowej Zełenski poinformował, że Ukraina i Stany Zjednoczone przekształciły 28-punktowy plan porozumienia pokojowego, zaproponowany przez Amerykanów, w 20-punktowy dokument. Prace nad nowym planem odbywały się podczas szczytu w Genewie i zakończyły się w weekend na Florydzie.
Niektóre rzeczy wciąż wymagają dopracowania
— podkreślił prezydent. Dodał, że jest to „jeden z najtrudniejszych, a jednocześnie najbardziej optymistycznych momentów” dla pokoju w Ukrainie.
16:48. Putin straszy: jeśli Europa chce z nami wojny, to jesteśmy gotowi
Rosyjski przywódca Władimir Putin zadeklarował , że nie chce wojny z Europą, ale jeśli Europa jej chce, to Rosja jest gotowa walczyć choćby zaraz. Putin powiedział o tym dziennikarzom w Moskwie.
Według Putina kraje europejskie wysuwają odnośnie do możliwego porozumienia pokojowego z Ukrainą żądania, które Moskwa uważa za absolutnie nie do przyjęcia.
Jego zdaniem Europejczycy utrudniają amerykańskiej administracji i prezydentowi Donaldowi Trumpowi osiągnięcie pokoju drogą rozmów. Wyraził też przekonanie, że Europejczycy sami się odsunęli od rozmów pokojowych.
16:35. Putin: podejmiemy kroki przeciw tankowcom krajów pomagających Ukrainie
Rosyjski przywódca Władimir Putin ostrzegł, że Rosja podejmie kroki przeciw tankowcom krajów, które pomagają Ukrainie.
Mówił o tym na forum inwestycyjnym „Rosja wzywa!”. Putin nazwał niedawne ataki na tankowce w pobliżu Turcji piractwem i zapowiedział nasilenie ataków na obiekty i statki ukraińskie.
16:12. CAS podważył wykluczenie rosyjskich i białoruskich narciarzy
Trybunał Arbitrażowy ds. Sportu w Lozannie (CAS) orzekł na korzyść Rosjan i Białorusinów w ich sporze z Międzynarodową Federacją Narciarską i Snowboardową (FIS). To oznacza, że przed zawodnikami z tych krajów otwiera się szansa awansu do przyszłorocznych igrzysk olimpijskich.
O wyroku CAS poinformował przed południem minister sportu Rosji Michaił Diegtiariow, a później potwierdziła to sama instytucja w Szwajcarii. Decyzję uzasadniła treścią statutu FIS, który zabrania dyskryminacji oraz nakazuje zachowanie politycznej neutralności.
Reprezentanci Rosji i Białorusi od prawie czterech lat nie mają prawa startu w zawodach pod egidą FIS, nawet jako neutralni sportowcy, z powodu agresji zbrojnej na Ukrainę. Choć Międzynarodowy Komitet Olimpijski zezwolił na udział Rosjan i Białorusinów w neutralnych barwach w igrzyskach Mediolan-Cortina d’Ampezzo, narciarze i snowboardziści z tych krajów nie mieli jak się do olimpijskich zmagań zakwalifikować.
15:30. Witkoff i Kushner są już w Moskwie
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff oraz zięcia Donalda Trumpa Jared Kushner są w Moskwie.
Witkoff, odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie, spotka się z Władimirem Putinem oraz ze specjalnym wysłannikiem Putina, Kiriłłem Dmitrijewem.
15:26. Uszkodzone obiekty infrastruktury gazowej po atakach rosyjskich dronów
Rosyjskie drony zaatakowały w poniedziałek wieczorem i we wtorek rano obiekty infrastruktury gazowej, które zapewniają wydobycie i magazynowanie gazu na Ukrainie; odnotowano uszkodzenia obiektów – poinformowała państwowa ukraińska spółka Naftohaz. Nie podano jakie konkretnie obiekty zostały zaatakowane.
Służby operacyjne i specjaliści firmy pracują nad usunięciem skutków ataku. Natychmiast po uzyskaniu zgody od Państwowej Służby ds. Sytuacji Nadzwyczajnych zespoły Naftohazu rozpoczną prace naprawcze
— oświadczył prezes zarządu Naftohazu Serhij Korecki. Naftohaz zwrócił uwagę, że w październiku i listopadzie miało miejsce dziewięć zmasowanych ataków rosyjskich na cywilną infrastrukturę gazową Ukrainy.
Na początku października Bloomberg podał, że rosyjskie uderzenia zmniejszyły o ok. 60 proc. produkcję gazu ziemnego na Ukrainie, co prawdopodobnie zmusi ją do wydania 1,9 mld euro na import paliwa, aby przetrwać zimę.
14:38. Rutte spodziewa się od sojuszników nowych deklaracji wsparcia finansowego dla Ukrainy
Sekretarz generalny NATO Mark Rutte zapowiedział na konferencji prasowej w Brukseli, że spodziewa się nowych deklaracji finansowych sojuszników na rzecz programu PURL. Mechanizm ten służy wsparciu Ukrainy dostawami uzbrojenia.
Poprzez uruchomiony w sierpniu mechanizm PURL kraje NATO finansują zakupy broni i amunicji z amerykańskich zapasów, które następnie trafiają do Ukrainy, odpierającej od 2022 roku rosyjską inwazję. W środę w siedzibie NATO w Brukseli odbędzie się posiedzenie ministrów spraw zagranicznych państw Sojuszu Północnoatlantyckiego i program będzie jednym z jego tematów.
Rutte podkreślił również na konferencji, że z zadowoleniem przyjmuje wysiłki USA zmierzające do zakończenia wojny Rosji przeciwko Ukrainie oraz wyraził przekonanie, że działania te doprowadzą ostatecznie do przywrócenia pokoju.
13:42. Kopenhaga: pokój na Ukrainie bez silnych gwarancji bezpieczeństwa to nie najlepsze rozwiązanie
Pokój na Ukrainie bez silnych gwarancji bezpieczeństwa dla Kijowa jest niekoniecznie najlepszym rozwiązaniem dla Danii i Europy – przestrzegł duński minister obrony Troels Lund Poulsen w wywiadzie dla gazety „Berlingske”.
13:15. Szef MSZ Niemiec: Zakończenie wojny może wymagać od Ukrainy bolesnych ustępstw
Szef MSZ Niemiec Johann Wadephul przyznał, że zakończenie wojny może wymagać od Ukrainy bolesnych ustępstw. Minister powiedział „Neue Osnabruecker Zeitung”, że finałem trudnego procesu mogłoby być referendum, w którym Ukraińcy rozstrzygną, czy zaakceptować ustępstwa terytorialne wobec Rosji.
Wadephul podkreślił w wywiadzie, że dzięki ogromnym międzynarodowym wysiłkom oraz znaczącej gotowości Ukrainy do negocjacji szansa na zawieszenie broni nigdy nie była tak duża jak obecnie.
Decydującym warunkiem będzie uzyskanie przez Ukrainę gwarancji, że nie pozostanie bezbronna wobec ewentualnej nowej agresji Rosji
— zaznaczył Wadephul, dodając, że kluczową rolę odgrywają w tym Stany Zjednoczone
12:54. Witkoff spotka się dziś z Putinem
Specjalny wysłannik prezydenta USA Steve Witkoff, odpowiedzialny za rozmowy dotyczące planu pokojowego, który ma zakończyć wojnę na Ukrainie, spotka się dziś w Moskwie z Władimirem Putinem oraz ze specjalnym wysłannikiem Putina, Kiriłłem Dmitrijewem, poinformowała agencja Reutera, powołując się na własne źródła zaznajomione z przebiegiem amerykańsko-rosyjskich rozmów dotyczących Ukrainy. Dmitrijew i Witkoff spotkali się wcześniej kilkukrotnie w związku z negocjacjami dotyczącymi zakończenia wojny oraz przyszłych inwestycji.
Według rzecznika Kremla Dmitrija Pieskowa, rozmowy Witkoffa oraz zięcia prezydenta USA Donalda Trumpa, Jareda Kushnera, z przywódcą Rosji Władimirem Putinem mają rozpocząć się po godz. 17 czasu moskiewskiego (godz. 15 czasu polskiego). Negocjacje będą dotyczyć rezultatów prac przedstawicieli Ukrainy i USA nad propozycją pokojową strony amerykańskiej. Rzecznik Kremla ocenił w rozmowie z dziennikarzami, że propozycje administracji USA są dobrą podstawą dla dalszych rokowań o uregulowaniu sytuacji na Ukrainie.
12:12. Zatrzymano byłego pełniącego obowiązki pierwszego wiceprezesa Enerhoatomu
Były pełniący obowiązki pierwszego wiceprezesa państwowego operatora elektrowni jądrowych Enerhoatom został zatrzymany za przywłaszczenie mienia i nadużycie stanowiska służbowego - poinformowało ukraińskie Biuro Prokuratora Generalnego.
Portal RBK-Ukraina przekazał, że zatrzymany to Jurij Szejko, który był też pierwszym zastępcą ministra energetyki Ukrainy. Przygotowywane jest wobec niego zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, polegającego na przywłaszczeniu mienia poprzez nadużycie stanowiska służbowego, popełnionego w szczególnie dużych rozmiarach, po uprzedniej zmowie grupy osób.
Według informacji opublikowanej przez Biuro Prokuratora Generalnego w komunikatorze Telegram, jest on podejrzany o manipulacje związane z umową obowiązkowego ubezpieczenia od szkód jądrowych, co doprowadziło do zawyżenia jej wartości o 18,6 mln hrywien (439 tys. dolarów).
11:50. Szwedzki rząd ogłosił zimowy pakiet cywilnego wsparcia Ukrainy
Rząd Szwecji poinformował o przekazaniu Ukrainie pakietu pomocy cywilnej na przetrwanie zimy w wysokości 1,1 mld koron (około 100 mln euro). – Wraz ze spadkiem temperatury Rosja nasiliła ataki. (…). Pozbawia to miliony Ukraińców dostępu do prądu, ogrzewania i wody, co grozi prawdopodobnie najgorszą zimą od 2022 r. – podkreślił szwedzki minister współpracy rozwojowej Benjamin Dousa.
Z kolei wicepremier i minister energii Ebba Busch zauważyła, że wsparcie dostaw energii dla Ukrainy wzmacnia nie tylko odporność kraju walczącego z rosyjskim agresorem, ale także obronność całej Europy. Większość szwedzkiego wsparcia zostanie przekazana za pomocą nordyckiego funduszu Nefco. Program realizowany przez tę instytucję polega na pomocy w naprawie zniszczonej infrastruktury w sposób przyjazny dla środowiska.
Po pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 r., Szwecja wypłaciła dotychczas Ukrainie 109 mld koron wsparcia (około 10 mld euro), z czego pomoc cywilna wyniosła 19,4 mld (około 1,7 mld euro).
11:20. W obwodzie chersońskim 13 osób rannych w ciągu doby
Oleksandr Prokudin, przewodniczący Chersońskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował na Telegramie, że w ciągu ostatniej doby w obwodzie charkowskim rannych zostało 13 osób w wyniku rosyjskich nalotów.
32 miejscowości znalazły się pod ostrzałem Rosjan, uszkodzono sześć bloków mieszkalnych i 113 domów prywatnych.
11:00. Brytyjczyk zatrzymany na Ukrainie pod zarzutem szpiegowania dla Rosji
Brytyjska stacja Sky News poinformowała o zatrzymaniu przez Służbę Bezpieczeństwa Ukrainy obywatela Wielkiej Brytanii, byłego żołnierza, który przyjechał na Ukrainę na początku ubiegłego roku, by szkolić tamtejsze siły zbrojne. Według SBU mężczyzna miał zostać zwerbowany przez rosyjską FSB i przekazywać jej informacje o ukraińskim wojsku, w tym współrzędne ośrodków szkoleniowych na południu kraju oraz dane dotyczące zagranicznych instruktorów. Śledztwo prowadzone było we współpracy z brytyjskimi służbami. SBU zarzuca mu również przygotowywanie zamachów terrorystycznych, a wśród dowodów wymienia instrukcje dotyczące budowy improwizowanego ładunku wybuchowego oraz wskazania miejsca ukrycia pistoletu z amunicją. Mężczyzna został zatrzymany w październiku i przebywa w areszcie pod zarzutem przekazywania nieuprawnionych informacji Rosji; w razie skazania grozi mu do 12 lat więzienia.
10:48. Rosjanie twierdzą, że zajęli Pokrowsk. Ukraińska armia: prowadzimy działania kontrofensywne w południowej części miasta
Ukraińska armia utrzymuje pozycje w północnej części Pokrowska w Donbasie i prowadzi działania kontrofensywne w południowej części miasta, zajętej wcześniej przez siły rosyjskie – poinformowali przedstawiciele Sił Zbrojnych Ukrainy, cytowani przez agencję Reutera.
Ukraińscy żołnierze utrzymują pozycje w północnej części strategicznego miasta Pokrowsk na wschodzie Ukrainy
— napisano w oświadczeniu 7. Korpusu Szybkiego Reagowania Wojsk Powietrznodesantowych Ukrainy.
Oświadczenie armii ukraińskiej jest odpowiedzią na poniedziałkowe deklaracje strony rosyjskiej o całkowitym zajęciu Pokrowska w obwodzie donieckim i Wołczańska w obwodzie charkowskim. Taką informację miał przekazać przywódcy Rosji Władimirowi Putinowi szef rosyjskiego Sztabu Generalnego generał Walerij Gierasimow w niedzielę wieczorem. Strona ukraińska nie potwierdza tych doniesień.
09:50. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1110 żołnierzy (łącznie 1 175 030 od początku pełnoskalowej wojny).
09:16. Rosyjsko-chińskie konsultacje w Moskwie przed przylotem Witkoffa
Sekretarz rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa Siergiej Szojgu spotkał się dzisiaj w Moskwie z chińskim ministrem spraw zagranicznych Wangiem Yi, aby przedyskutować kwestie wojskowe i dotyczące bezpieczeństwa - podały rosyjskie media.
Strony będą omawiać sytuację w regionie Azji i Pacyfiku, współpracę w sferze wojskowej i wojskowo-technicznej oraz kontakty między agencjami bezpieczeństwa i służbami specjalnymi
— przekazała wojskowa telewizja Zwiezda, cytowana przez agencję Reutera.
Spotkanie Szojgu z Wangiem Yi odbywa się na kilka godzin przed przylotem do Moskwy amerykańskiej delegacji ze specjalnym wysłannikiem prezydenta USA Steve’em Witkoffem. Przedstawiciele władz w Waszyngtonie mają spotkać się z Władimirem Putinem, aby rozmawiać z nim na temat amerykańskiego planu pokojowego dla Ukrainy.
08:44. Rosyjski tankowiec ostrzelany na Morzu Czarnym
Turecka Generalna Dyrekcja ds. Morskich poinformowała, że na Morzu Czarnym zaatakowano rosyjski tankowiec Midwołga 2, płynący z Rosji do Gruzji. Zaatakowany statek przewozi olej słonecznikowy - poinformował turecki portal Haberler. Do ataku doszło w odległości 80 mil morskich (148 km) od brzegu.
Załoga statku Midwołga 2 przekazała, że stan 13 osób znajdujących się na pokładzie jest dobry, a silniki jednostki działają. Tankowiec zmienił kurs i skierował się do Synopy, miasta na północy Turcji - przekazał portal Turkiye Today.
W ubiegły piątek (28 listopada) na Morzu Czarnym, w pobliżu cieśniny Bosfor, doszło do eksplozji na dwóch tankowcach należących do tzw. rosyjskiej floty cieni, używanych do omijania sankcji i nielegalnego transportowania ropy.
Prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan oświadczył w poniedziałek, że ataki na statki handlowe na Morzu Czarnym są nie do przyjęcia i ostrzegł „wszystkie zainteresowane strony” przed przeprowadzaniem takich operacji.
08:12. „FT”: Europejski Bank Centralny nie zgodził się na zabezpieczenie pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy
Europejski Bank Centralny (EBC) odrzucił wniosek Brukseli o zabezpieczenie tzw. pożyczki reparacyjnej dla Ukrainy, która miałaby być sfinansowana z wykorzystaniem rosyjskich zamrożonych aktywów - powiadomił we wtorek brytyjski dziennik „Financial Times”, powołując się na własnych informatorów.
Jak podał „FT”, EBC doszedł do wniosku, że propozycja KE narusza mandat banku.
Według gazety jest to kolejny cios, jaki otrzymała Komisja Europejska, która chce wykorzystać aktywa rosyjskiego banku centralnego, zamrożone po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r., do sfinansowania dalszego wsparcia Ukrainy. W ocenie „FT” zmusi to KE do poszukiwania alternatywnych rozwiązań, by pozyskać pieniądze.
07:02. Ekspert: przykład Kosowa może pomóc w osiągnięciu pokoju w Ukrainie
Kosowo może posłużyć jako model osiągnięcia pokoju w wojnie rosyjsko-ukraińskiej - ocenił Edward Joseph, wykładowca Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w USA.
Zastosowanie w Donbasie zasad Rezolucji 1244 (rezolucji Rady Bezpieczeństwa ONZ potwierdzającej autonomię Kosowa w ramach Jugosławii - PAP) mogłoby zapewnić Ukrainie gwarancje bezpieczeństwa bez konieczności akceptowania aneksji regionu przez Rosję. Zasady te obejmowałyby administrację międzynarodową, rozmieszczenie sił pokojowych i odłożenie na później kwestii suwerenności
— stwierdził Joseph w rozmowie z bałkańską redakcją Radia Wolna Europa.
W jego ocenie model ten popiera prezydent Rosji Władimir Putin, który - jak przypomniał ekspert - od ponad dwóch dekad nalega na przestrzeganie Rezolucji 1244 i powtarza, że Kosowo i Ukraina są tożsamymi kwestiami.
06:44. Rosyjskie koleje notują kolejny rok spadków przewozów towarów
Rosyjskie koleje przewożą coraz mniej towarów. Dane o przewozach towarowych uważane są za ważny wskaźnik stanu gospodarki w kraju, który nie publikuje wielu kluczowych wskaźników makroekonomicznych - podkreśla agencja Reutera.
Wedle oświadczenia kolei rosyjskich od stycznia do listopada tego roku spadek w przewozach towarowych w Rosji wyniósł 5.6 proc. To kolejne spowolnienie od 2024 roku, gdy przewozy towarów kolejami osiągnęły poziom najniższy od 15 lat.
Reuters pisze, że spadki te związane są ze spowolnieniem rosyjskiej gospodarki, wywołanym wojną i sankcjami, nakładanymi na Rosję. Koleje, które są największym komercyjnym pracodawcą w Rosji, odczuwają to spowolnienie szczególnie dotkliwie. Obecnie zadłużenie tej firmy wynosi około 51 mld dolarów.
00:01. Holandia i Ukraina podpisały umowę o wspólnej produkcji dronów wojskowych
Holandia i Ukraina zawarły w Brukseli porozumienie o wspólnej produkcji dronów wojskowych - poinformowało holenderskie Ministerstwo Obrony. Szef resortu Ruben Brekelmans podkreślił, że współpraca zwiększy możliwości przemysłu, a także wzmocni bezpieczeństwo i odporność obu państw.
Dokument został podpisany przez Brekelmansa i jego ukraińskiego odpowiednika Denysa Szmyhala podczas posiedzenia Rady UE ds. Obrony.
Zgodnie z komunikatem resortu, jest to kolejny etap współpracy zapoczątkowanej w październiku, gdy uzgodniono wspólne inwestycje w rozwój ukraińskich systemów bezzałogowych. Umowa ma umożliwić produkcję dronów zarówno w Holandii, jak i w Ukrainie. Szczegółów rozmieszczenia produkcji nie ujawniono, ale Haga podkreśla, że holenderskie firmy dysponują zaawansowanymi technologiami, a Ukraina – unikalnym doświadczeniem operacyjnym.
Brekelmans ocenił, że drony odgrywają „elementarną rolę” na współczesnym polu walki, a Holandia „może wiele nauczyć się z ukraińskich innowacji”. Dodał, że współpraca zwiększy zdolności produkcyjne i wzmocni wspólne bezpieczeństwo.
Wsparcie dronowe pozostaje jednym z priorytetów Hagi - Holandia w ramach inicjatywy Drone Line przekazała już Ukrainie setki tysięcy bezzałogowców, a dziś zapowiedziała także zakup amerykańskiej broni o wartości 250 mln euro w ramach programu Priorytetowa Lista Potrzeb Ukrainy (PURL).
