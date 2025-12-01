Trwa 1378. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Wtorek, 2 grudnia 2025 r.
00:01. Holandia i Ukraina podpisały umowę o wspólnej produkcji dronów wojskowych
Holandia i Ukraina zawarły w Brukseli porozumienie o wspólnej produkcji dronów wojskowych - poinformowało holenderskie Ministerstwo Obrony. Szef resortu Ruben Brekelmans podkreślił, że współpraca zwiększy możliwości przemysłu, a także wzmocni bezpieczeństwo i odporność obu państw.
Dokument został podpisany przez Brekelmansa i jego ukraińskiego odpowiednika Denysa Szmyhala podczas posiedzenia Rady UE ds. Obrony.
Zgodnie z komunikatem resortu, jest to kolejny etap współpracy zapoczątkowanej w październiku, gdy uzgodniono wspólne inwestycje w rozwój ukraińskich systemów bezzałogowych. Umowa ma umożliwić produkcję dronów zarówno w Holandii, jak i w Ukrainie. Szczegółów rozmieszczenia produkcji nie ujawniono, ale Haga podkreśla, że holenderskie firmy dysponują zaawansowanymi technologiami, a Ukraina – unikalnym doświadczeniem operacyjnym.
Brekelmans ocenił, że drony odgrywają „elementarną rolę” na współczesnym polu walki, a Holandia „może wiele nauczyć się z ukraińskich innowacji”. Dodał, że współpraca zwiększy zdolności produkcyjne i wzmocni wspólne bezpieczeństwo.
Wsparcie dronowe pozostaje jednym z priorytetów Hagi - Holandia w ramach inicjatywy Drone Line przekazała już Ukrainie setki tysięcy bezzałogowców, a dziś zapowiedziała także zakup amerykańskiej broni o wartości 250 mln euro w ramach programu Priorytetowa Lista Potrzeb Ukrainy (PURL).
