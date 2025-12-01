USA z przewodnictwem w G20. "Znów skupi się na swojej podstawowej misji". W szczycie w Miami udział weźmie prezydent Nawrocki

  • Świat
  • opublikowano:
**Stany Zjednoczone, które przejęły przewodnictwo w G20, ogłosiły, że sprawią, by grupa powróciła do swojej pierwotnej misji / autor: Fratria
**Stany Zjednoczone, które przejęły przewodnictwo w G20, ogłosiły, że sprawią, by grupa powróciła do swojej pierwotnej misji / autor: Fratria

Stany Zjednoczone, które przejęły przewodnictwo w G20, ogłosiły, że sprawią, by grupa powróciła do swojej pierwotnej misji, jaką jest napędzanie wzrostu gospodarczego. Przyszłoroczny szczyt przywódców G20 odbędzie się w Miami na Florydzie. Został na niego zaproszony prezydent RP Karol Nawrocki.

CZYTAJ TAKŻE: Polska liczy na stałą obecność w G-20. Prezydent Nawrocki: Jesteśmy współzałożycielem ONZ, dwudziestą co do wielkości gospodarką świata

Departament Stanu USA w opublikowanym oświadczeniu przekazał, że „pod przywództwem prezydenta Trumpa grupa G20 znów skupi się na swojej podstawowej misji, jaką jest stymulowanie wzrostu gospodarczego i dobrobytu, by zapewnić rezultaty”.

Wdrażając te niezwykle potrzebne reformy, będziemy priorytetowo traktować trzy podstawowe zagadnienia: osiągnięcie dobrobytu gospodarczego poprzez ograniczenie obciążeń regulacyjnych, odblokowanie niedrogich i bezpiecznych łańcuchów dostaw energii oraz wprowadzanie nowych technologii i innowacji

— czytamy w oświadczeniu.

Szczyt

Departament Stanu ogłosił, że szczyt przywódców grupy skupiającej największe gospodarki świata odbędzie się w Miami na Florydzie. Zaznaczono też, że w 2026 r. USA obchodzą swoje 250-lecie.

Na początku września prezydent RP Karol Nawrocki powiedział podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA Donald Trump zaprosił go na szczyt G20 na Florydzie. Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ma to być pierwszy krok w staraniach Polski, by dołączyć do tej grupy.

PRZYPOMINAMY: Polska otrzymała zaproszenie na szczyt G20! Prezydent Nawrocki zaprosił także Trumpa do Polski. „Myślę, że to może być przyszły rok”

USA przejmują przewodnictwo w grupie od RPA. Trump zapowiedział niedawno, że nie zaprosi RPA na szczyt G20 w Miami. Zarzucił temu krajowi, że „nie jest godny członkostwa” w żadnej organizacji. Przedstawicieli USA nie było na niedawnym szczycie organizacji w Johannesburgu. Prezydent USA podkreśla, że Afrykanerzy padają ofiarą dyskryminacji w RPA, zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzuca te twierdzenia.

G20

Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, które odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. handlu i reprezentuje dwie trzecie populacji świata. Choć nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach.

CZYTAJ TAKŻE: Tusk jest w Europie ignorowany, a przy wspólnym stole zgodnie nie chcą go prezydent Macron, kanclerz Merz i premier Starmer

Adrian Siwek/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych