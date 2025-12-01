Stany Zjednoczone, które przejęły przewodnictwo w G20, ogłosiły, że sprawią, by grupa powróciła do swojej pierwotnej misji, jaką jest napędzanie wzrostu gospodarczego. Przyszłoroczny szczyt przywódców G20 odbędzie się w Miami na Florydzie. Został na niego zaproszony prezydent RP Karol Nawrocki.
CZYTAJ TAKŻE: Polska liczy na stałą obecność w G-20. Prezydent Nawrocki: Jesteśmy współzałożycielem ONZ, dwudziestą co do wielkości gospodarką świata
Departament Stanu USA w opublikowanym oświadczeniu przekazał, że „pod przywództwem prezydenta Trumpa grupa G20 znów skupi się na swojej podstawowej misji, jaką jest stymulowanie wzrostu gospodarczego i dobrobytu, by zapewnić rezultaty”.
Wdrażając te niezwykle potrzebne reformy, będziemy priorytetowo traktować trzy podstawowe zagadnienia: osiągnięcie dobrobytu gospodarczego poprzez ograniczenie obciążeń regulacyjnych, odblokowanie niedrogich i bezpiecznych łańcuchów dostaw energii oraz wprowadzanie nowych technologii i innowacji
— czytamy w oświadczeniu.
Szczyt
Departament Stanu ogłosił, że szczyt przywódców grupy skupiającej największe gospodarki świata odbędzie się w Miami na Florydzie. Zaznaczono też, że w 2026 r. USA obchodzą swoje 250-lecie.
Na początku września prezydent RP Karol Nawrocki powiedział podczas wizyty w Waszyngtonie, że prezydent USA Donald Trump zaprosił go na szczyt G20 na Florydzie. Jak zapowiedział szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, ma to być pierwszy krok w staraniach Polski, by dołączyć do tej grupy.
PRZYPOMINAMY: Polska otrzymała zaproszenie na szczyt G20! Prezydent Nawrocki zaprosił także Trumpa do Polski. „Myślę, że to może być przyszły rok”
USA przejmują przewodnictwo w grupie od RPA. Trump zapowiedział niedawno, że nie zaprosi RPA na szczyt G20 w Miami. Zarzucił temu krajowi, że „nie jest godny członkostwa” w żadnej organizacji. Przedstawicieli USA nie było na niedawnym szczycie organizacji w Johannesburgu. Prezydent USA podkreśla, że Afrykanerzy padają ofiarą dyskryminacji w RPA, zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność. Rząd w Pretorii odrzuca te twierdzenia.
G20
Grupa G20 to forum skupiające 19 państw oraz UE i Unię Afrykańską, które odpowiada za ok. 85 proc. światowego PKB i ponad 75 proc. handlu i reprezentuje dwie trzecie populacji świata. Choć nie ma stałego sekretariatu i nie podejmuje wiążących decyzji, stanowi kluczową platformę rozmów o globalnych wyzwaniach.
CZYTAJ TAKŻE: Tusk jest w Europie ignorowany, a przy wspólnym stole zgodnie nie chcą go prezydent Macron, kanclerz Merz i premier Starmer
Adrian Siwek/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747180-stany-zjednoczone-przejely-przewodnictwo-w-g20
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.