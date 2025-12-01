„Pedro Sanchez do więzienia!” - skandował tłum uczestników wczorajszej manifestacji hiszpańskiej opozycji w Madrycie. Szef Partii Ludowej (PP) Alberto Nunez Feijoo zasugerował w swoim przemówieniu, że premier Sanchez powinien – podobnie jak jego byli współpracownicy – trafić do więzienia w związku z aferą korupcyjną, która wstrząsnęła krajem.
Feijoo wraz z innymi czołowymi politykami PP wziął w niedzielę udział w demonstracji w stolicy Hiszpanii, domagając się dymisji rządu i rozpisania nowych wyborów do parlamentu. Według kalendarza wyborczego następne głosowanie powinno odbyć się dopiero w 2027 r.
Rozbieżności co do frekwencji
Według źródeł rządowych w wiecu wzięło udział około 40 tys. osób; dane podane przez organizatorów mówią o dwa razy większej frekwencji.
Pedro Sanchez do więzienia!
–— skandował tłum po tym, jak Feijoo zasugerował, że premier powinien trafić za kratki razem ze swoimi byłymi współpracownikami.
W czwartek 27 listopada Sąd Najwyższy wydał decyzję o aresztowaniu Jose Luisa Abalosa, byłego ministra transportu i bliskiego współpracownika Sancheza, w związku z głośną aferą korupcyjną dotyczącą ustawiania przetargów na maseczki ochronne w trakcie pandemii Covid-19.
Do aresztu trafił również współpracownik Abalosa - Koldo Garcia, od którego nazwę wzięła „afera Koldo”.
Tydzień wcześniej areszt opuścił po pięciu miesiącach Santos Cerdan, prawa ręka Sancheza w Hiszpańskiej Socjalistycznej Partii Robotniczej (PSOE), również oskarżony o korupcję.
Sanchez nie planuje podać się do dymisji
Premier odmawia podania się do dymisji twierdząc, że nie wiedział nic o działaniach swoich byłych współpracowników, a partia natychmiast zareagowała po tym, jak sprawa ujrzała światło dzienne.
W niedzielnej demonstracji wzięli udział czołowi politycy PP, w tym byli premierzy Mariano Rajoy i Jose Maria Aznar, stojąca na czele Wspólnoty Madrytu Isabel Diaz Ayuso oraz burmistrz (alkad) Madrytu Jose Luis Martinez-Almeida.
We wszystkich ostatnich sondażach Partia Ludowa wyprzedza PSOE o kilka punktów procentowych; trzecie miejsce zajmuje prawicowe ugrupowanie Vox, którego poparcie w niektórych badaniach sięga niemal 20 proc.
Korupcja jest stałym problemem w Hiszpanii. W 2018 r. jedna z największych afer korupcyjnych w historii kraju, znana jako afera Guertel, przyczyniła się do upadku rządu Mariano Rajoya z PP, co zapoczątkowało trwające dotąd rządy PSOE.
aja/PAP
