Rzecznik burmistrza Brukseli potwierdził, że skradziono „głowę” figurki Dzieciątka Jezus z szopki bożonarodzeniowej na Wielkim Placu - podaje „The Brussels Times”. Problem w tym, że wspomniana szopka wywołuje ogromne kontrowersje. Postacie Świętej Rodziny ukazano… bez twarzy.
Jak czytamy w informacji „The Brussels Times”, figurka została ścięta przez nieznanego sprawcę, który ukradł głowę, ale pozostawił ciało na miejscu.
Mogę potwierdzić, że skradziono kłębek materiału, który służył jako głowa Dzieciątka Jezus
— oświadczył rzecznik Victor Kanyanzira.
Szopka bożonarodzeniowa w Brukseli była już wcześniej celem zniszczeń i kradzieży, w 2017 roku zniknęła cała figurka Dzieciątka Jezus zniknęła.
Ogromne kontrowersje
Jednakże tym razem kradzież „głowy” Dzieciątka Jezus ma miejsce w kontekście kontrowersji wokół szopki na Wielkim Placu w Brukseli.
Nowa instalacja zatytułowana „Materiały Narodzenia” przedstawia klasyczne postacie z narodzin Jezusa – Maryję, Józefa, Dzieciątko Jezus, Trzech Króli, pasterza, osła i owcę – zinterpretowane na nowo jako naturalnej wielkości szmaciane lalki. Figury wykonane są z przetworzonych tkanin, w tym lnu, aksamitu i satyny, pochodzących z nadwyżek tekstylnych i materiałów z recyklingu
— opisywała hiszpańska „La Gaceta”.
Jedną z najbardziej uderzających cech instalacji jest całkowity brak rysów twarzy. Zamiast twarzy, postacie prezentują powierzchnie złożone ze zszytych skrawków w różnych neutralnych odcieniach. Organizatorzy wyjaśniają, że wybór ten odzwierciedla podejście inkluzywne, mające na celu symboliczne przedstawienie różnorodności odcieni skóry bez przypisywania konkretnego odcienia. Projekt artystyczny został wymyślony przez brukselską artystkę Victorię-Marię
— czytamy. Zmiana szopki - według władz miasta - miała się dokonać również z przyczyn praktycznych, ponieważ stara instalacja z biegiem czasu ulegała znacznemu zużyciu, a obecna ma wytrwać kilka sezonów.
Co szokujące, nowy styl miał zatwierdzić także lokalny Kościół, a ściślej - dziekan katedry św. Michała i św. Guduli.
Szopka bożonarodzeniowa w Brukseli ma mieć wymiar „inkluzywny”. Ale rodzi się pytanie, czy przypadkiem już nie wymiar profanacyjny.
PRZYPOMINAMY:
olnk/X/brusselstimes.com/gaceta.es
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747107-inkluzywna-szopka-w-brukseli-swieta-rodzina-bez-twarzy
