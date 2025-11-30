Trwa 1377. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 1 grudnia 2025 r.
00:06. Trump: Sytuacja z korupcją na Ukrainie „nie pomaga” w zakończeniu wojny
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że sytuacja z korupcją na Ukrainie „nie pomaga” w rozmowach na temat zakończenia wojny. Jednocześnie wyraził przekonanie, że jest duża szansa na zawarcie porozumienia.
Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio i ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem, którzy wcześniej tego dnia wzięli udział w spotkaniu z ukraińską delegacją na Florydzie. Zapewnił, że rozmowy między stronami „przebiegają dobrze”.
Ukraińcy (…) mają pewne trudne problemy. Myślę, że Rosja chciałaby końca (wojny). Wiem, że Ukraina chce końca
— dodał.
Pytany, jakie problemy ma na myśli, odparł: „Mają tę sytuację z korupcją, co nie pomaga”.
Mówiłem od trzech lat, że to się dzieje. Czy nie mówiłem? Mówiłem przez trzy lata. Byłem dużo przed terminem. Ale myślę, że jest duża szansa, że możemy zawrzeć porozumienie
— kontynuował.
Poinformował, że nie ma dla Władimira Putina żadnego deadline’u w sprawie planu pokojowego.
Deadline będzie wtedy, gdy zakończy się wojna
— zaznaczył.
red/wPolityce.pl/PAP/X/FB/media
