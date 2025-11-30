Trwa 1377. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
Poniedziałek, 1 grudnia 2025 r.
12:00. Co najmniej 3 zabitych i 15 rannych w ataku na Dniepr
Co najmniej trzy osoby zginęły, a 15 zostało rannych w wyniku ataku rakietowego Rosji na miasto Dniepr w środkowo-wschodniej części Ukrainy – poinformował Władysław Hajwanenko, pełniący obowiązki szefa dniepropietrowskiej wojskowej administracji obwodowej.
„W Dnieprze, w miejscu ataku rakietowego, w tej chwili wiadomo o trzech osobach zabitych i wstępnie o ośmiu rannych” – powiedział Hajwanenko w nagraniu wideo, opublikowanym w komunikatorach internetowych. W kolejnym komunikacie dodał, że liczba osób rannych wzrosła do piętnastu. „Sześć z nich jest w stanie ciężkim” – podkreślił.
Władze Dniepra powiadomiły o ataku rosyjskich rakiet około godz. 10.30 czasu lokalnego, czyli około godz. 9.30 w Polsce.
11:50. Zarejestrowano moment ataku na Dniepr
11:10. Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego
Wołodymyr Zełenski przybył do Pałacu Elizejskiego na spotkanie z Emmanuelem Macronem. Prezydent Francji powitał przed kamerami lidera Ukrainy.
10:50. Przerwy w dostawie prądu w kilku obwodach Ukrainy
W wyniku wrogich ataków na infrastrukturę energetyczną w kilku regionach trwają przerwy w dostawie prądu - informuje ukraińskie Ministerstwo Energetyki.
Przerwy w dostawie energii elektrycznej dotyczą głównie części obwodów charkowskiego, dniepropietrowskiego i chersońskiego.
Z powodu awarii sprzętu uszkodzonego przez rosyjskie drony wcześniej, bez prądu pozostają także mieszkańcy obwodu odeskiego.
10:30. Rosja zaatakowała Dniepr
Rosja przeprowadziła atak rakietowy na Dniepr - przekazał Władysław Hajwanenko, pełniący obowiązki szefa Dniepropietrowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej.
W regionie ogłoszono alarm przeciwlotniczy.
10:15. Kallas: to może być kluczowy tydzień dla dyplomacji w sprawie Ukrainy
Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas powiedziała w poniedziałek w Brukseli, że ten tydzień może być kluczowy dla dyplomacji, ponieważ niedzielne rozmowy między delegacjami Ukrainy i USA w sprawie zakończenia rosyjskiej inwazji były „produktywne”. Kallas wyraziła żal, że nie brała w nich udziału UE.
- Nie znamy jeszcze rezultatów rozmów (na Florydzie), ale będziemy dzisiaj rozmawiać z ministrem obrony (Denysem Szmyhalem) i z ministrem spraw zagranicznych Ukrainy (Andrijem Sybihą) - oświadczyła Kallas przed posiedzeniem unijnych ministrów obrony w Brukseli.
09:29. Skutki eksplozji w Kaspijsku
Wybuch uszkodził budynki i co najmniej kilkanaście samochodów.
09:15. Ponad 50 nalotów na obwód sumski w ciągu doby
W niedzielę rosyjskie wojska przeprowadziły ponad 50 nalotów na 32 miejscowości w obwodzie sumskim. W atakach wykorzystano kierowane bomby lotnicy i drony bezzałogowe, a zniszczone zostały obiekt infrastruktury cywilnej, budynek mieszkalny, prywatne gospodarstwa domowe, samochody oraz budynek niemieszkalny.
09:10. Prokuratura złożyła wniosek o wydanie ENA wobec dwóch dywersantów
Prokurator złożył do Sądu Okręgowego w Warszawie wniosek o wydanie Europejskiego Nakazu Aresztowania wobec Jewhenija Iwanowa i Ołeksandra Kononowa, podejrzanych o dokonanie aktów dywersji na infrastrukturę kolejową - poinformował w poniedziałek rzecznik Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak.
Wcześniej, w piątek Nowak poinformował o wszczęciu poszukiwania listem gończym za 41-letnim Jewhenijem Iwanowem i 39-letnim Ołeksandrem Kononowem, obywatelami Ukrainy podejrzanymi o akty dywersji na kolei.
Rzecznik PK przypomniał, że w czwartek sąd uwzględnił wniosek prokuratora i zastosował tymczasowe aresztowanie wobec dwóch podejrzanych o akty dywersji na infrastrukturę kolejową. Dodał, że na tej podstawie prokurator wszczął poszukiwania listem gończym. Realizacja poszukiwań została zlecona Komendzie Stołecznej Policji.
Mężczyźni podejrzani są o uszkodzenia torów przy użyciu ładunku wybuchowego w okolicach miejscowości Mika w województwie mazowieckim, a także o drugi incydent, w okolicach Puław w miejscowości Gołąb, również na linii kolejowej nr 7 łączącej Warszawę z Dorohuskiem. Tam uszkodzona została część sieci trakcyjnej i zamontowane zostały elementy metalowe na torze, które mogły spowodować wykolejenie pociągu.
08:50. Atak dronów na Mikołajów
W wyniku ataku rosyjskich dronów rano na dachu wielopiętrowego budynku mieszkalnego w Mikołajowie wybuchł pożar - poinformował przewodniczący wojskowych władz obwodu Witalij Kim.
Jak dodał Kim, Shahedy uderzyły w miasto również w niedzielę wieczorem. Uszkodzonych zostało dziewięć ciężarówek, dwa traktory, dwa samochody osobowe, kombajn zbożowy oraz okna letniego domku. Nie było rannych.
08:40. Rosja zaatakowała w nocy Ukrainę 89 dronami
Rosja zaatakowała w nocy Ukrainę 89 dronami, w tym ok. 55 bezzałogowcami typu Shahed - poinformowały Siły Powietrzne Ukrainy.
Atak powietrzny został odparty przez siły obrony przeciwlotniczej i skutecznie zneutralizowano 63 drony. 26 maszyn uderzyło w punkty w 9 różnych miejscach.
07:50. Sytuacja na froncie - 171 starć na całym froncie, najwięcej - 66 na kierunku pokrowskim
W ciągu ostatniego dnia odnotowano łącznie 171 starć bojowych - podaje ukraiński sztab generalny w najnowszej informacji operacyjnej. Najwięcej z nich miało miejsce na kierunku pokrowskim.
Nasi obrońcy powstrzymali 66 akcji szturmowych agresora
— czytamy.
06:44. Rosyjskie straty bojowe
W ciągu ostatniej doby rosyjska armia straciła na Ukrainie kolejnych 1060 żołnierzy (łącznie 1 173 920 od początku pełnoskalowej wojny).
06:30. Lotnisko w Wilnie otwarte po prawie 11 godzinach zawieszeniu pracy z powodu balonów
Lotnisko w Wilnie, zamknięte w niedzielę wieczorem o godz. 18 czasu lokalnego (19 w Polsce) z powodu nadlatujących balonów znad Białorusi, wznowiło pracę w poniedziałek o godz. 5 czasu lokalnego (4 w Polsce) – poinformowały Litewskie Porty Lotnicze (LTOU).
W ciągu ostatniego tygodnia wileńskie lotnisko z powodu balonów przemytniczych było zamykane trzykrotnie. Ostatnie zamknięcie trwało najdłużej, prawie 11 godzin. Dotknęło ono ponad 7,4 tys. pasażerów i 50 lotów.
06:00. Turecki tankowiec, który płynął z rosyjską ropą naftową, nabiera wody u brzegów Dakaru
Płynący pod banderą Panamy turecki tankowiec MT Mersin nadał sygnał SOS, gdy znajdował się u wejścia do senegalskiego portu Dakar, do którego płynął z 50 tys. baryłek ropy naftowej załadowanej w rosyjskim porcie Tamań - poinformował zarząd portu w Dakarze.
05:10. Litwa apeluje do KE o pomoc ws. balonów z Białorusi i ciężarówek, które utknęły w tym kraju
Litewscy ministrowie spraw zagranicznych oraz transportu, Kestutis Budrys i Juras Taminskas, zaapelowali do Komisji Europejskiej o pomoc w odzyskaniu ciężarówek, które utknęły na Białorusi, a także o nałożenie dodatkowych sankcji na władze w Mińsku za białoruskie balony przemytnicze, które naruszają litewska przestrzeń powietrzną.
00:06. Trump: Sytuacja z korupcją na Ukrainie „nie pomaga” w zakończeniu wojny
Prezydent USA Donald Trump powiedział, że sytuacja z korupcją na Ukrainie „nie pomaga” w rozmowach na temat zakończenia wojny. Jednocześnie wyraził przekonanie, że jest duża szansa na zawarcie porozumienia.
Trump powiedział dziennikarzom na pokładzie Air Force One, że rozmawiał z sekretarzem stanu Marco Rubio i ze specjalnym wysłannikiem Stevem Witkoffem, którzy wcześniej tego dnia wzięli udział w spotkaniu z ukraińską delegacją na Florydzie. Zapewnił, że rozmowy między stronami „przebiegają dobrze”.
Ukraińcy (…) mają pewne trudne problemy. Myślę, że Rosja chciałaby końca (wojny). Wiem, że Ukraina chce końca
— dodał.
Pytany, jakie problemy ma na myśli, odparł: „Mają tę sytuację z korupcją, co nie pomaga”.
Mówiłem od trzech lat, że to się dzieje. Czy nie mówiłem? Mówiłem przez trzy lata. Byłem dużo przed terminem. Ale myślę, że jest duża szansa, że możemy zawrzeć porozumienie
— kontynuował.
Poinformował, że nie ma dla Władimira Putina żadnego deadline’u w sprawie planu pokojowego.
Deadline będzie wtedy, gdy zakończy się wojna
— zaznaczył.
