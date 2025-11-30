Sekretarz stanu USA Marco Rubio określił dzisiejsze rozmowy z delegacją ukraińską na Florydzie jako „produktywne”, choć podkreślił, że „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.
Przedstawiciele USA i Ukrainy zakończyli trwające około czterech godzin rozmowy na Florydzie, mające na celu zakończenie wojny na pomiędzy Rosją a Ukrainą – poinformowała agencja Associated Press.
Według Rubio, który brał udział w rozmowach z Ukraińcami, spotkanie było „produktywne”, jednak „wciąż pozostaje wiele do zrobienia”.
Nie chodzi tylko o warunki zakończenia walk. Chodzi również o warunki, które zapewnią Ukrainie długotrwały dobrobyt. Myślę, że dzisiaj zrobiliśmy postępy w tej kwestii, ale pozostaje jeszcze wiele do zrobienia
— powiedział Rubio dziennikarzom po zakończeniu rozmów.
Stojący na czele ukraińskiej delegacji Rustem Umierow, sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony Ukrainy (RBNiO), określił spotkanie z delegacją USA jako „owocne i udane”.
Misja Witkoffa i Kushnera w Moskwie
Stronę amerykańską prócz Rubio reprezentowali specjalny wysłannik prezydenta Donalda Trumpa Steve Witkoff i zięć prezydenta Jared Kushner, którzy według portalu Axios mają przedstawić we wtorek Władimirowi Putinowi projekt planu pokojowego.
