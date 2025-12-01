„Byliśmy aroganccy wobec Polski, należy zapewnić finansowe zadośćuczynienie polskim ofiarom drugiej wojny światowej” - powiedział PAP Roderich Kiesewetter, wieloletni deputowany CDU. Berlin ciągle nie poczuwa się do konieczności wypłaty reparacji Polsce za wywołanie wojny, rabunek, eksterminację ludności i zniszczenia. Roszczenie ze strony Polski na poziomie 1,3 bln euro Kiesewetter uważa za „nie do udźwignięcia” dla Niemców. Pytanie, czy straty tego rzędu były za to do udźwignięcia dla powojennej Polski?
W Berlinie odbędą się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe z udziałem premiera RP Donalda Tuska oraz kanclerza RFN Friedricha Merza. Trudno jednak spodziewać się, aby Tusk podniósł kwestię reparacji dla Polski, skoro w czasie majowej wizyty Merza w Warszawie powiedział, że ta sprawa jest zamknięta. Roderich Kiesewetter z CDU twierdzi, że Niemcy powinny zająć się jedynie żyjącymi jeszcze ofiarami ich zbrodniczej wojny.
Choć nie da się nigdy wynagrodzić psychicznej i fizycznej traumy, ważne jest, aby przynajmniej zapewnić finansowe zadośćuczynienie ludziom, którzy przeżyli Holokaust, oraz tym, którzy przetrwali okrucieństwa i ludobójstwo wymierzone w naród polski. Fakt, że tak długo zwlekaliśmy, zrodził ogromną nieufność
— powiedział PAP w rozmowie dotyczącej konsultacji Kiesewetter. W ocenie posła do Bundestagu kwestia reparacji jest „bardzo skomplikowana i drażliwa, ponieważ pobudza środowiska prawicowe w Niemczech do wysuwania własnych roszczeń”. W ten sposób polityk CDU zrównoważył niemieckie zbrodnie na Polakach, ogromne zniszczenia, rabunek i kilkuletni wyzysk w czasie okupacji.
CZYTAJ TAKŻE: Ambasador Niemiec znów wścieknie się na Mularczyka? Berger chwalił się spotkaniem, europoseł przypomniał o reparacjach
Puste deklaracje
Kiesewetter powołał się na traktat 2+4 z 1990 r., który potwierdził granice pomiędzy Polską a Niemcami po połączeniu NRD z RFN. W jego ocenie ostatecznie uregulował także wszystkie roszczenia reparacyjne.
Jeśli zrobimy wyjątek dla jednego kraju, to otworzymy całą debatę na nowo. Niemcy poszłyby z torbami i nikomu by to nie pomogło. Moglibyśmy mieć dzisiaj z setkę państw, które zaczęłyby wysuwać roszczenia
— mówi polityk CDU bojąc się konsekwencji rozpętania II wojny światowej i niewypłacenia Polsce należnych reparacji. Roszczenie ze strony Polski na poziomie 1,3 bln euro Kiesewetter uważa za „nie do udźwignięcia”. Rozmówca PAP nie ma przy tym wątpliwości, że „kwestia jest także moralna”, i krytycznie wyraża się o „niezwykle aroganckim zachowaniu Niemiec wobec Polski w sprawach wspólnej przeszłości”.
Mówiliśmy: „Mamy traktaty, zrobiliśmy to i tamto, więc teraz proszę się zamknąć”. To była ignorancja i pycha. Brak historycznej wrażliwości. Zabito 6 milionów Polaków, ale trzy–cztery razy więcej zostało straumatyzowanych. Wzięliśmy na cel kulturę, wymordowaliśmy elitę, współpracowaliśmy z Sowietami, np. w Katyniu
— przyznał Kiesewetter, który materialnej odpowiedzialności za te zbrodnie nie chce jednak wziąć. Jego zdaniem Niemcy mogłyby w ramach części historycznego zadośćuczynienia przejąć koszty obrony powietrznej Polski, ale „słuchając polskich oczekiwań, a nie narzucając rozwiązania”.
Ucieszyłem się, gdy kanclerz Merz powiedział, że chce ożywić Trójkąt Weimarski. Ale za tym nic za tym nie poszło. Nie powinniśmy zrzucać winy na napięcia między prezydentem a premierem Polski. Polska zasługuje na znacznie więcej zaangażowania i szacunku z naszej strony
— oznajmił polityk CDU.
CZYTAJ TAKŻE: TYLKO U NAS. Niemcy mają oddać archiwa krzyżackie. Prof. Gliński: Wniosek restytucyjny złożyłem w 2022 r. Tusk urządzi pokazówkę
To dlatego podpisano kontrakt z Koreą na dostawy czołgów?
Rozmówca PAP wspominał, jak w marcu 2022 roku otrzymał z MSZ-u w Warszawie prośbę o gwarancję dostarczenia Polsce przez Niemcy kilkuset czołgów Leopard 2, które miały zastąpić przekazywane na Ukrainę polskie T-72.
Odpowiedź przyszła dopiero w lipcu, trzymam ją do dziś. Brzmiała: „Polska może dostać ok. 20 Leopardów”
— powiedział Kiesewettera, który uważa, że to był jeden z powodów, dla których Warszawa podpisała kontrakty zbrojeniowe z Koreą Południową.
Obecnie czołowy chadecki deputowany w obszarze polityki zagranicznej pole do zacieśnienia współpracy z Polską widzi m.in. przy patrolowaniu mórz i ochronie infrastruktury podmorskiej na Bałtyku, podając za przykład działania na tym polu z Holandią. W przekonaniu Kiesewettera Niemcy „powinny uczyć się od Polski w kwestii wydatków obronnych”.
Polska wydaje prawie 5 proc. PKB na obronność, my niecałe 2 proc. Osiągnęliście poziom, do którego my chcemy dobić dopiero w latach 30.
— zauważył niemiecki polityk.
CZYTAJ TAKŻE: Unia Europejska rozważa ataki hybrydowe przeciwko Rosji? Portal Politico ujawnia sensacyjne doniesienia
Niemiec mądrzejszy po szkodzie?
Polityk CDU uważa, że w Niemczech potrzeba komisji śledczej, która wyjaśni kwestię związków Berlina z Moskwą, wskazując w tym kontekście na Nord Stream 2.
Budowa Nord Stream 1 i 2 była ogromnym błędem. To był projekt wyłącznie niemiecko-rosyjski, ominęliśmy sąsiadów. Zagrażał Ukrainie i polityce energetycznej UE
— oświadczył mądrzejszy o wojnę na Ukrainie poseł partii, której przez lata szefowała Angela Merkel, promotorka współpracy z Rosją i budowy Nord Stream. Czy komisja o której mówi deputowany miałaby się zająć w pierwszej kolejności byłą kanclerz?
Kiesewetter wyraził także przypuszczenie, że zniszczenia Nord Streamu dokonali Rosjanie, a historia z jachtem „Andromeda” wygląda mu na „operację pod fałszywą flagą”.
Gazociąg wysadzono na wodach międzynarodowych, na instalacjach zbudowanych przez rosyjskie podmioty. Firma związana z wysadzeniem jest zarejestrowana w Polsce, jej właściciel ma paszport ukraiński i rosyjski, a jedna z zaangażowanych kobiet mieszka w Kraju Krasnodarskim. Tego jednak nie badamy
— stwierdził.
W Niemczech są osoby bardzo zainteresowane powiązaniem Nord Stream i tematu korupcji na Ukrainie ze zmniejszeniem wsparcia dla Ukrainy
— zauważył Kiesewetter.
CZYTAJ TAKŻE: Niemcy myślą o obciążeniu Moskwy odpowiedzialnością za zniszczenie Nord Stream. „Też miała powód, żeby wysadzić gazociąg”
Poseł CDU uważa, że USA nie są już Europie potrzebne
Według posła ewentualne dojście do władzy Alternatywy dla Niemiec (AfD) oznaczałby wyjście Niemiec z NATO, UE oraz strefy euro i „powrót do logiki lat 1870-1940” oraz polityki prorosyjskiej. Współprzewodniczącego AfD Tino Chrupallę, który niedawno stwierdził że Polska może stać się dla Niemiec zagrożeniem i obarczył Zachód współwiną za atak Rosji na Ukrainę, Kiesewetter nazwał „całkowicie niekompetentnym”.
Znam wielu byłych oficerów, pułkowników, generałów. Część z nich sympatyzuje z AfD. W policji i wojsku wiele osób o konserwatywnych poglądach jest dziś rozczarowanych USA i dostrzega „tradycyjne” więzi Niemiec z Rosją, sięgające Carla von Clausewitza czy Rapallo. Uważają USA za daleką, dekadencką potęgę, a „niemieccy inżynierowie plus rosyjskie surowce” to dla nich recepta na przywództwo w Europie
— oznajmił rozmówca PAP. Jednocześnie, zdaniem Kiesewettera, to „nie są już Stany Zjednoczone, jakich potrzebujemy”.
USA odeszły od porządku opartego na zasadach. Porzuciły NATO. Zbliżyły się do Rosji. Nie są już życzliwym sojusznikiem broniącym Europy. Widzą Europę jako strefę wpływów Rosji. Jeśli Europa przejmie większy ciężar i będzie kupować więcej amerykańskiego sprzętu, może będziemy gdzieś w trzecim szeregu sojuszników. Jeśli nie, to Donald Trump zostawi nas Rosji
— powiedział. Widać, że Kiesewetter zachował w pamięci twarde słowa Donalda Trumpa pod adresem Niemiec, którym zarzucił w czasie swojej pierwszej kadencji finansowanie Rosji, poprzez kupowanie od niej paliw. Berlin zaniedbywał wtedy rażąco obowiązki wynikające z członkostwa w NATO, wydatkowania określonych sum na armię. Polityk CDU stwierdził, że pierwszy raz „coś w nim pękło w 2017 r., gdy Trump powiedział, że NATO jest przestarzałe”.
Już wtedy pytałem, czy Niemcy mogą mieć europejskie odstraszanie nuklearne. Co zrobimy, jeśli Amerykanie się wycofają? Czułem zagrożenie
— mówił PAP. Potem drugi moment to był luty 2025 roku, gdy Trump „potraktował Zełenskiego jak kryminalistę w Białym Domu”.
Wtedy zrozumiałem. To koniec. Jako Europa jesteśmy w USA na czwartym miejscu, po bezpieczeństwie wewnętrznym, Pacyfiku oraz handlu
— skonstatował chadek. Warto przypomnieć, że obecnie w bezpośrednim otoczeniu prezydenta Ukrainy ujawniano ogromną aferę korupcyjną, związaną z wydatkowaniem funduszy na armię. Funduszy, które płynęły m.in. z USA.
CZYTAJ TAKŻE: Z kancelarii prezydenta prosto na front? Zaskakujące doniesienia po dymisji Jermaka. „Może jeszcze się zobaczymy. Chwała Ukrainie”
Czy szef NATO potwierdzi?
Rozmówca PAP przekazał, że w zeszłym roku rozmawiał z obecnym wiceszefem Pentagonu Elbridge’em Colbym.
Powiedział mi: „Nie zaryzykujemy naszego bezpieczeństwa dla wschodniej Estonii”. Odpowiedziałem: „W takim razie mamy NATO kilku prędkości”. A on: „Tak, to wasze NATO. To wasza sprawa”
— relacjonował.
Amerykanie już zaczęli się wycofywać. Z Rumunii, choć nie z Polski. Zmniejszyli zdolności. Zatrzymali dostawy sprzętu do portów na Morzu Śródziemnym, do Incirlik w Turcji i innych baz. Wycofali wielu ekspertów od logistyki czy walki elektronicznej - odnotował poseł CDU. Tymczasem - jak uznaje - „Rosja nie czuje presji”. - Jej cele się nie zmieniły: chce wyjścia dawnych państw Układu Warszawskiego z NATO oraz wycofania Amerykanów z Europy. A wycofywanie USA już trwa, tylko że po cichu
— oznajmił Kiesewetter, który obawia się, że Rosja będzie kontynuować agresję, „zdobywać terytoria, wywoływać ruchy uchodźców, pogłębiać niezadowolenie społeczne w Europie”.
Rosja jest na drodze do zwycięstwa, ale można to odwrócić. Niemcy muszą wysłać więcej pomocy. Europa musi powiedzieć swoim podatnikom: „musimy zwiększyć wsparcie, aby Ukraina wygrała, a Rosja wycofała się”
— przekonywał poseł
Niemcy chcą wysłać wojska europejskich krajów do Ukrainy
Posłowi CDU marzy się europejska armia. Celem zwiększenia wydatków na armię ma być „mentalna kapitulacja Rosji jako mocarstwa imperialnego i kolonialnego”, uznanie przez nią „prawa do istnienia wszystkich państw sąsiadujących”. By to osiągnąć, „konieczne jest wprowadzenie europejskich wojsk na zachód Ukrainy, przejęcie tam obrony powietrznej”.
Rosja oczekiwała na początku wojny, że odetniemy jej linie komunikacyjne do obwodu królewieckiego. Wiemy to. Przysłali statek LNG i inne jednostki, aby obwód przetrwał. My nic nie zrobiliśmy. Nawet o tym nie pomyśleliśmy. Byliśmy w swojej odpowiedzi w tyle za rosyjskimi oczekiwaniami
— oświadczył Kiesewetter. Jeśli chodzi o Niemcy, to po przemówieniu Olafa Scholza o Zeitenwende „wszystko osłabło”.
Doszło do rozmów Putina z Scholzem, nuklearnych gróźb
— wskazał Kiesewetter. Rozmówca PAP przyznał, że w jego partii oraz w SPD są „silne powiązania z Moskwą”.
To ci, którzy rozpoczęli Nord Stream 1 i 2, którzy blokowali sensowne podejście do Ukrainy. Ta chęć pozostawienia „otwartych drzwi” dla Rosji to była strategiczna ślepota
— niemiecki poseł.
CZYTAJ TAKŻE: Wyciekł tajny plan Niemiec wojny z Rosją. Przewiduje przerzucenie 800 tys. żołnierzy NATO na wschód. Kosiniak-Kamysz zaskoczony
Robert Knap/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747082-reparacje-polityk-cdu-boi-sie-ze-niemcy-pojda-z-torbami
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.