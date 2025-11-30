WIDEO

Amerykańskie miasto sparaliżowane śnieżycą! Odwołano ponad tysiąc lotów, a służby drogowe nie nadążają z odśnieżaniem

Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA
Zdjęcie ilustracyjne / autor: PAP/EPA

W Chicago w USA ponad 1400 lotów zostało opóźnionych lub odwołanych z powodu intensywnej śnieżycy. Sparaliżowana została komunikacja w mieście.

Do wczorajszego wieczora odnotowano 1161 opóźnień i odwołań na lotnisku O’Hare oraz 246 na Midway. Stanowiło to około 40 procent wszystkich startów i lądowań. Średni czas oczekiwania wynosił 5 godzin i 16 minut.

Krajowa Służba Meteorologiczna wydała ostrzeżenie przed burzą śnieżną obowiązujące do dzisiejszego poranka. Prognozy przewidują opady od 15 do 30 cm, które mają chwilowo osłabnąć, a następnie powrócić jutro po południu i wieczorem.

Padł rekord dziennych opadów śniegu dla Chicago

Według stacji Fox wczoraj miał zostać pobity rekord dziennych opadów śniegu dla Chicago. Poprzedni, ustanowiony w 1942 roku, wynosił 7,6 cm.

Tymczasem służby drogowe nie nadążają z odśnieżaniem. Wszystkie 240 specjalnych pojazdów, rozsypujących sól oraz pługi, pracują w trybie ciągłym, koncentrując się przede wszystkim na głównych arteriach.

Od jutra w Chicago obowiązuje na 173 km ulic nocny zakaz parkowania, który potrwa aż do 1 kwietnia. W wyznaczonych miejscach samochody nie mogą stać między godz. 3:00 a 7:00. Miasto zazwyczaj odholowuje setki pojazdów, nieprzestrzegających zakazu.

Powodem restrykcji jest konieczność zapewnienia przejezdności ulic w sezonie zimowym. Częste i obfite opady śniegu wymagają regularnego odśnieżania i pracy pługów.

Natalia Wierzbicka/PAP

