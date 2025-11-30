Liczy na niewinność? Netanjahu złożył do prezydenta Izraela wniosek o ułaskawienie. "Bardzo potrzebny proces pojednania narodowego"

  • Świat
  • opublikowano:
Benjamin Netanjahu / autor: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons
Benjamin Netanjahu / autor: The White House, Public domain, via Wikimedia Commons

Benjamin Netanjahu, premier Izraela złożył oficjalny wniosek o ułaskawienie go przez prezydenta Icchaka Hercoga - przekazała dziś kancelaria szefa państwa.

Netanjahu jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 r. procesie dotyczącym trzech spraw karnych.

Premier Izraela odrzuca oskarżenia

Wszystkie trzy sprawy związane są z relacjami między Netanjahu i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że premier wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.

Natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego

— podał premier Izraela w wydanym dziś oświadczeniu.

Netanjahu podkreślił, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.

Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia, określając proces jako polityczną nagonkę.

aja/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych