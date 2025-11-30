Benjamin Netanjahu, premier Izraela złożył oficjalny wniosek o ułaskawienie go przez prezydenta Icchaka Hercoga - przekazała dziś kancelaria szefa państwa.
Netanjahu jest oskarżony o łapówkarstwo, oszustwo i nadużycie zaufania w toczącym się od 2020 r. procesie dotyczącym trzech spraw karnych.
Premier Izraela odrzuca oskarżenia
Wszystkie trzy sprawy związane są z relacjami między Netanjahu i jego rodziną a wpływowymi i bogatymi właścicielami firm medialnych oraz oskarżeniami o to, że premier wykorzystywał te znajomości dla osobistych i politycznych korzyści.
Natychmiastowe zakończenie procesu w mojej sprawie przyspieszyłoby bardzo potrzebny proces pojednania narodowego
— podał premier Izraela w wydanym dziś oświadczeniu.
Netanjahu podkreślił, że w jego interesie leży zakończenie wszelkich toczących się przeciwko niemu procedur, jednak „rzeczywistość wojskowa i narodowa, interes narodowy, wymagają czegoś innego”.
Netanjahu wielokrotnie odrzucał wszystkie oskarżenia, określając proces jako polityczną nagonkę.
aja/PAP
