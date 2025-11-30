Na oficjalnej stronie internetowej Białego Domu pojawiła się sekcja z listą mediów i dziennikarzy, którzy – zdaniem amerykańskiej administracji – są stronnicze w stosunku do prezydenta USA Donalda Trumpa – napisał dziennik „The Guardian”.
Strona internetowa została uruchomiona 28 listopada br., a jej celem ma być piętnowanie autorów i tekstów, które zdaniem Trumpa są stronnicze lub mają wprowadzać opinię publiczną w błąd.
Na liście znajdują się obecnie m.in. portal Independent, dziennik „The Boston Globe” oraz telewizja CBS jako „mediowi winowajcy tygodnia”.
„Galeria hańby” dziennikarzy
Na stronie można się zapoznać także z „galerią hańby”, w której znalazły się m.in. dzienniki „The Washington Post”, portal The Hill oraz stacje telewizyjne CBS, CNN i MSNBC. Znajduje się tam również wyszukiwarka nazwisk dziennikarzy i tytułów artykułów ocenionych przez Biały Dom jako jako przykłady stronniczości, „nadużyć” lub „lewicowego szaleństwa”. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się obecnie dziennik „The Washington Post”.
Strona Białego Domu wymienia także agencję prasową Associated Press, dzienniki „The New York Times”, „The Wall Street Journal” oraz portale Politico i Axios na liście mediów, które oskarża o stronniczość lub dezinformację.
Uruchomienie tej sekcji na stronie internetowej Białego Domu to kolejny element walki administracji Trumpa z głównymi mediami w USA, często określanymi przez amerykańskiego prezydenta jako „wrogowie ludu” - ocenił „The Guardian”.
Adam Bąkowski/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747052-wazna-zmiana-w-bialym-domu-chodzi-o-dziennikarzy
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.