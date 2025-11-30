Ważna zmiana w Białym Domu. Trump ma dość stronniczych dziennikarzy. Powstała dedykowana strona z "galerią hańby"

  • Świat
  • opublikowano:
Wnętrze w Białym Domu / autor: Fratria
Wnętrze w Białym Domu / autor: Fratria

Na oficjalnej stronie internetowej Białego Domu pojawiła się sekcja z listą mediów i dziennikarzy, którzy – zdaniem amerykańskiej administracji – są stronnicze w stosunku do prezydenta USA Donalda Trumpa – napisał dziennik „The Guardian”.

Strona internetowa została uruchomiona 28 listopada br., a jej celem ma być piętnowanie autorów i tekstów, które zdaniem Trumpa są stronnicze lub mają wprowadzać opinię publiczną w błąd.

Na liście znajdują się obecnie m.in. portal Independent, dziennik „The Boston Globe” oraz telewizja CBS jako „mediowi winowajcy tygodnia”.

Galeria hańby” dziennikarzy

Na stronie można się zapoznać także z „galerią hańby”, w której znalazły się m.in. dzienniki „The Washington Post”, portal The Hill oraz stacje telewizyjne CBS, CNN i MSNBC. Znajduje się tam również wyszukiwarka nazwisk dziennikarzy i tytułów artykułów ocenionych przez Biały Dom jako jako przykłady stronniczości, „nadużyć” lub „lewicowego szaleństwa”. Na pierwszym miejscu w zestawieniu znajduje się obecnie dziennik „The Washington Post”.

Strona Białego Domu wymienia także agencję prasową Associated Press, dzienniki „The New York Times”, „The Wall Street Journal” oraz portale Politico i Axios na liście mediów, które oskarża o stronniczość lub dezinformację.

Uruchomienie tej sekcji na stronie internetowej Białego Domu to kolejny element walki administracji Trumpa z głównymi mediami w USA, często określanymi przez amerykańskiego prezydenta jako „wrogowie ludu” - ocenił „The Guardian”.

Adam Bąkowski/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Autor

Zdjęcie Zespół wPolityce.pl

Zespół wPolityce.pl

Redakcja portalu wPolityce.pl - zespół doświadczonych reporterów, dziennikarzy, publicystów i analityków. Opisujemy wydarzenia, ujawniamy fakty, śledzimy politykę, problemy społeczne i kulturę. Publikujemy sprawdzone fakty, pogłębione analizy i odważne opinie. 🔹 NASI AUTORZY: https://wpolityce.pl/autorzy 🔹 Nasze kanały społecznościowe: X/wPolityce_pl 🔸 Facebook/wPolityce

Powiązane tematy

Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24 Wspieraj patriotyczne media wPolsce24

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych