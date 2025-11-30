Jedynym trwałym rozwiązaniem sytuacji wywołanej wojną na Ukrainie jest ponowne przekształcenie tego kraju w strefę buforową między Rosją a NATO – stwierdził premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Welt am Sonntag”.
Węgierski premier ocenił w rozmowie z niemiecką prasą, że po rozszerzeniu NATO na wschód Ukraina pełniła funkcję neutralnej strefy buforowej między NATO a Rosją. Stwierdził, że zapewniało to Europie bezpieczeństwo i równowagę z punktu widzenia obronności.
Jednak dziś obie strony oskarżają się wzajemnie o zakłócanie tej sytuacji
— dodał.
Orban uznał, że jedynym trwałym rozwiązaniem byłoby ponowne uczynienie z Ukrainy państwa buforowego w granicach uzgodnionych na przyszłej konferencji pokojowej, podczas tworzenia systemu powojennego. Jednocześnie - podkreślił - NATO i Rosja muszą uzgodnić liczebność i wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy oraz zagwarantować, że nie podejmą prób przejęcia kontroli nad strefą buforową.
Chciałby też zniesienia sankcji dla Rosji
Premier poparł jednocześnie 28-punktowy plan pokojowy USA, który jego zdaniem „trzeźwo odzwierciedla rzeczywistość”.
Plan ten pozwoliłby również Rosji na powrót do międzynarodowej gospodarki, zniesienie sankcji wobec Moskwy i zwiększenie możliwości biznesowych
— dodał Orban.
Zaznaczył, że negocjacje europejsko-rosyjskie na wysokim szczeblu muszą rozpocząć się jak najszybciej.
Ponadto należy zawrzeć porozumienie o kontroli zbrojeń z Moskwą, a w dłuższej perspektywie potencjał militarny Europy musi zostać wzmocniony, aby mogła ona bronić się przed każdym przeciwnikiem w wojnie konwencjonalnej
— stwierdził szef węgierskiego rządu.
CZYTAJ WIĘCEJ:
— Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech jedynie do spotkania Grupy Wyszehradzkiej! To przez podróż Orbana do Moskwy
— Spotkanie Orban-Putin w Moskwie. O czym rozmawiali? Wśród tematów szczyt z Trumpem. „Mamy ważne obszary współpracy”. WIDEO
— Trump wysyła Witkoffa do Putina, Driscolla do Zełenskiego. „W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego”
Adam Kacprzak/PAP
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747044-orban-chcialby-przeksztalcenia-ukrainy-w-strefe-buforowa
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.