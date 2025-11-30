Orban udzielił wywiadu niemieckiej gazecie: Jedynym trwałym rozwiązaniem jest przekształcenie Ukrainy w strefę buforową

  • Świat
  • opublikowano:
Viktor Orban z Władimirem Putinem podczas wizyty w Moskwie / autor: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL
Viktor Orban z Władimirem Putinem podczas wizyty w Moskwie / autor: PAP/EPA/ALEXANDER NEMENOV / POOL

Jedynym trwałym rozwiązaniem sytuacji wywołanej wojną na Ukrainie jest ponowne przekształcenie tego kraju w strefę buforową między Rosją a NATO – stwierdził premier Węgier Viktor Orban w wywiadzie dla niemieckiej gazety „Welt am Sonntag”.

Węgierski premier ocenił w rozmowie z niemiecką prasą, że po rozszerzeniu NATO na wschód Ukraina pełniła funkcję neutralnej strefy buforowej między NATO a Rosją. Stwierdził, że zapewniało to Europie bezpieczeństwo i równowagę z punktu widzenia obronności.

Jednak dziś obie strony oskarżają się wzajemnie o zakłócanie tej sytuacji

— dodał.

Orban uznał, że jedynym trwałym rozwiązaniem byłoby ponowne uczynienie z Ukrainy państwa buforowego w granicach uzgodnionych na przyszłej konferencji pokojowej, podczas tworzenia systemu powojennego. Jednocześnie - podkreślił - NATO i Rosja muszą uzgodnić liczebność i wyposażenie sił zbrojnych Ukrainy oraz zagwarantować, że nie podejmą prób przejęcia kontroli nad strefą buforową.

Chciałby też zniesienia sankcji dla Rosji

Premier poparł jednocześnie 28-punktowy plan pokojowy USA, który jego zdaniem „trzeźwo odzwierciedla rzeczywistość”.

Plan ten pozwoliłby również Rosji na powrót do międzynarodowej gospodarki, zniesienie sankcji wobec Moskwy i zwiększenie możliwości biznesowych

— dodał Orban.

Zaznaczył, że negocjacje europejsko-rosyjskie na wysokim szczeblu muszą rozpocząć się jak najszybciej.

Ponadto należy zawrzeć porozumienie o kontroli zbrojeń z Moskwą, a w dłuższej perspektywie potencjał militarny Europy musi zostać wzmocniony, aby mogła ona bronić się przed każdym przeciwnikiem w wojnie konwencjonalnej

— stwierdził szef węgierskiego rządu.

CZYTAJ WIĘCEJ:

— Prezydent Nawrocki ograniczy wizytę na Węgrzech jedynie do spotkania Grupy Wyszehradzkiej! To przez podróż Orbana do Moskwy

— Spotkanie Orban-Putin w Moskwie. O czym rozmawiali? Wśród tematów szczyt z Trumpem. „Mamy ważne obszary współpracy”. WIDEO

— Trump wysyła Witkoffa do Putina, Driscolla do Zełenskiego. „W nadziei na sfinalizowanie tego planu pokojowego”

Adam Kacprzak/PAP

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.

Zapraszamy do komentowania artykułów w mediach społecznościowych