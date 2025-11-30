Podczas przyjęcia urodzinowego dziecka w sali bankietowej w Stockton w stanie Kalifornia w USA doszło do strzelaniny! Zginęły cztery osoby, a 10 zostało rannych. Sprawca pozostaje na wolności – poinformowała lokalna stacja KCRA.
Biuro szeryfa hrabstwa San Joaquin przekazało, że część poszkodowanych trafiła do szpitala. Wiceburmistrz Stockton Jason Lee oświadczył, że podczas przyjęcia urodzinowego dziecka doszło do masowej strzelaniny. Funkcjonariusze nie potwierdzili jeszcze, ile osób zostało postrzelonych ani co było przyczyną tragedii.
Heather Brent, rzeczniczka biura szeryfa, powiedziała, że wśród osób postrzelonych są dzieci.
Dziś wieczorem moje serce jest ciężkie w sposób, który trudno opisać słowami. Jako wiceburmistrz Stockton – i jako osoba, która dorastała w tej społeczności – jestem zdruzgotany i wściekły, dowiadując się o masowej strzelaninie na przyjęciu urodzinowym dziecka
— powiedział Lee.
Śledztwo wciąż trwa
Miejsce zdarzenia znajduje się w pobliżu kilku firm. Nie wiadomo, jak poważne są obrażenia ofiar. Śledztwo wciąż trwa, a teren pozostaje zabezpieczony przez policję.
O tragedii został powiadomiony gubernator Kalifornii Gavin Newsom. Według KCRA, Biuro ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gubernatora monitoruje rozwój wydarzeń i koordynuje działania z lokalnymi organami ścigania.
