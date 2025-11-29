NA ŻYWO

RELACJA. 1376. dzień wojny. Zełenski: Delegacja ukraińska w USA ma niezbędne wytyczne. Dialog będzie kontynuowany

  • Świat
  • opublikowano:
autor: PAP/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE/HANDOUT
autor: PAP/EPA/PRESS SERVICE OF THE 65TH MECHANIZED BRIGADE/HANDOUT

Trwa 1376. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.

Niedziela, 30 listopada 2025 r.

23:44. Zełenski: Delegacja ukraińska w USA ma niezbędne wytyczne

Delegacja ukraińska powinna dotrzeć do Stanów Zjednoczonych już dziś wieczorem czasu amerykańskiego. Dialog oparty na ustaleniach genewskich będzie kontynuowany. Dyplomacja pozostaje aktywna

— zapowiedział w swoim wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Strona amerykańska prezentuje konstruktywne podejście i w najbliższych dniach możliwe będzie dopracowanie kroków mających na celu doprowadzenie wojny do godnego zakończenia. Delegacja ukraińska ma niezbędne wytyczne i oczekuję, że będzie działać zgodnie z jasnymi ukraińskimi priorytetami

— dodał ukraiński prezydent.

red/PAP/X/FB

