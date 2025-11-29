Trwa 1376. dzień rosyjskiej agresji na Ukrainę. Na portalu wPolityce.pl relacjonujemy wydarzenia na froncie.
CZYTAJ WIĘCEJ: RELACJA z wojny dzień po dniu
Niedziela, 30 listopada 2025 r.
23:44. Zełenski: Delegacja ukraińska w USA ma niezbędne wytyczne
Delegacja ukraińska powinna dotrzeć do Stanów Zjednoczonych już dziś wieczorem czasu amerykańskiego. Dialog oparty na ustaleniach genewskich będzie kontynuowany. Dyplomacja pozostaje aktywna
— zapowiedział w swoim wpisie na platformie X prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.
Strona amerykańska prezentuje konstruktywne podejście i w najbliższych dniach możliwe będzie dopracowanie kroków mających na celu doprowadzenie wojny do godnego zakończenia. Delegacja ukraińska ma niezbędne wytyczne i oczekuję, że będzie działać zgodnie z jasnymi ukraińskimi priorytetami
— dodał ukraiński prezydent.
red/PAP/X/FB
Publikacja dostępna na stronie: https://wpolityce.pl/swiat/747037-relacja-1376-dzien-wojny-na-ukrainie
Dziękujemy za przeczytanie artykułu!
Najważniejsze teksty publicystyczne i analityczne w jednym miejscu! Dołącz do Premium+. Pamiętaj, możesz oglądać naszą telewizję na wPolsce24. Buduj z nami niezależne media na wesprzyj.wpolsce24.